La hidratación previa es el paso que transforma a la chía en un aliado del intestino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres maneras fáciles y deliciosas de activar la chía para proteger tu microbiota empiezan por un paso simple: hidratarla.

Al remojarla en agua, leche o jugo, esta semilla libera un mucílago —una capa gelatinosa capaz de absorber hasta 12 veces su peso en agua— que llega al colon y estimula el crecimiento de bacterias benéficas como Bifidobacterium y Lactobacillus, según una revisión científica publicada en el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI, por sus siglás en inglés), perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

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La chía sin remojar puede resultar difícil de digerir e incluso causar molestias si se consume seca y en exceso. Por eso la activación previa es esencial: mejora la textura, potencia el sabor y facilita que el organismo aproveche su fibra soluble.

El gel que forma la chía al contacto con líquidos es la clave de su efecto benéfico. (YouTube/@fescunamoficial9877)

Estas tres recetas combinan ingredientes accesibles con procesos de preparación mínimos, pensados para el desayuno o la merienda.

Copa tropical de mango, yogur y chía suma proteína y fibra en un solo vaso

Esta preparación no requiere fuego ni horno. Se necesita un mango maduro, yogur natural, dos cucharadas de chía y media taza de leche o bebida vegetal sin azúcar.

El primer paso es hidratar la chía en la leche durante 20 minutos, hasta que espese y tome una consistencia cremosa similar a un pudín.

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Mientras reposa, se licúa la pulpa del mango hasta lograr un puré homogéneo.

El mango aporta color, dulzura natural y una textura que contrasta con el gel de la chía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para armar la copa se coloca primero el puré de mango en el fondo del vaso, luego una capa de yogur batido y se corona con la chía ya hidratada. Se remata con un poco de ralladura de lima y se sirve frío.

El yogur aporta proteína y calcio, mientras que la fibra de la chía y del mango sirve de alimento a las bacterias intestinales.

Pudín energético de cacao y plátano aporta antioxidantes

El plátano es una fuente de inulina, un tipo de fibra prebiótica distinta a la de la chía pero con el mismo objetivo: nutrir a la microbiota. El cacao puro, por su parte, aporta polifenoles con capacidad antioxidante.

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Los ingredientes son dos cucharadas de chía, tres cuartos de taza de leche de almendras, una cucharada de cacao en polvo puro, medio plátano machacado y una pizca de canela.

Una pizca de canela realza el sabor sin necesidad de endulzantes adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación empieza disolviendo el cacao en la leche de almendras tibia, para evitar grumos. Después se incorporan el plátano machacado, la canela y las semillas de chía, revolviendo con fuerza para distribuirlas de manera uniforme.

La mezcla se deja reposar en el refrigerador al menos 20 minutos o durante toda la noche. Al día siguiente, la chía ya habrá absorbido el líquido y generado una textura de pudín espeso, listo para comer directo del frasco.

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El plátano machacado aporta cremosidad y una fibra distinta a la de la chía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mermelada casera de chía y arándanos reemplaza el azúcar de las mermeladas comerciales

Las mermeladas industriales suelen llevar una carga alta de azúcar añadida, un ingrediente que afecta de forma negativa el equilibrio de la microbiota intestinal.

Esta versión casera resuelve ese problema con el poder gelificante natural de la chía.

Se necesitan dos cucharadas de chía, una taza de arándanos frescos o congelados y dos cucharadas de agua. Es la receta con menor tiempo de reposo de las tres.

El calor suave libera el jugo de la fruta antes de incorporar las semillas de chía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento inicia calentando los arándanos junto con el agua a fuego bajo durante cinco minutos. Con un tenedor se aplastan hasta que sueltan todo su jugo y forman una especie de compota líquida.

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Se retira del fuego y se añaden las semillas de chía, mezclando bien para que queden distribuidas en el líquido caliente. La mezcla espesa por sí sola conforme se enfría, sin necesidad de pectina ni azúcar añadida.

Esta mermelada se conserva hasta cinco días en el refrigerador y funciona como reemplazo directo de las mermeladas comerciales sobre pan integral, tostadas o avena.

Una alternativa casera para quienes buscan reducir el consumo de azúcar procesada.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los arándanos aportan polifenoles con función antioxidante, un compuesto que trabaja en conjunto con la fibra soluble de la chía para sostener un ambiente intestinal favorable a las bacterias benéficas.

Cómo conservar la chía ya hidratada para aprovecharla varios días

Una vez que la chía libera su mucílago y forma el gel característico, puede guardarse en el refrigerador dentro de un recipiente con tapa hermética.

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Esto permite preparar una cantidad mayor de una sola vez y usarla en distintas recetas durante la semana.

La chía hidratada en agua se conserva hasta por una semana sin perder su textura ni sus propiedades.

Un recipiente hermético en el refrigerador mantiene la chía hidratada lista para usar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el remojo se hizo con leche o bebida vegetal, el tiempo de conservación se reduce a entre tres y cinco días, dependiendo de la fecha de caducidad del líquido utilizado.

Para reutilizarla, basta con retirar la porción necesaria y añadirla directamente a licuados, ensaladas, gelatina, avena o yogur. No es necesario volver a remojarla, ya que el gel se mantiene estable mientras permanezca refrigerado.

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Tener una base de chía activada lista en el refrigerador facilita armar cualquiera de las tres recetas anteriores en cuestión de minutos, sin necesidad de esperar el tiempo de hidratación cada vez.

Tener una base ya preparada agiliza el armado de cualquier receta durante la semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chía es una semilla originaria de México con alto contenido de fibra y omega-3

La chía (Salvia hispanica) es una planta originaria de México y Guatemala, cultivada desde la época prehispánica por pueblos como los aztecas y los mayas, quienes la usaban como alimento base junto al maíz y el frijol.

Cada 100 gramos de semillas aportan alrededor de 34 gramos de fibra dietética.

La mayor parte de esa fibra es insoluble, aunque la fracción soluble —el mucílago— es la responsable del efecto prebiótico.

No es necesario remojar nuevamente la chía una vez que el gel se ha formado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chía también destaca por su contenido de ácido alfalinolénico (ALA), un ácido graso omega-3 de origen vegetal.

Un estudio publicado en el NCBI señala que 100 gramos de semilla pueden contener hasta 17 gramos de ALA, una cifra alta comparada con otras semillas comunes en la dieta.

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Además de fibra y omega-3, aporta calcio, magnesio, fósforo y proteína vegetal completa, con los nueve aminoácidos esenciales.

El tiempo de conservación varía según el líquido usado para la hidratación inicial.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su perfil nutricional, se integra con frecuencia en dietas vegetarianas y veganas como fuente alternativa de minerales y proteína.

La combinación de fibra soluble e insoluble, junto con su capacidad de formar gel al contacto con líquidos, explica por qué distintas instituciones de salud la clasifican como un alimento funcional con beneficios documentados para la digestión y la salud intestinal.