Un paquete sospechoso obligó a cerrar un paso fronterizo entre Estados Unidos y México

El puerto de entrada de Otay Mesa, en San Diego, conecta Estados Unidos con México. (REUTERS/Jorge Duenes/Archivo)

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El puerto de entrada de Otay Mesa, en San Diego, permanece temporalmente cerrado después de que las autoridades detectaran un paquete sospechoso cerca del cruce fronterizo con México.

El Departamento de Policía de San Diego informó que el objeto fue dejado sin vigilancia en la esquina suroeste del puente peatonal. Tras recibir la denuncia, desplegó en el lugar a su equipo especializado en desactivación de explosivos.

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El cierre afecta tanto a quienes intentan cruzar a pie como a los vehículos. Las autoridades mantienen el operativo mientras investigan el contenido y el origen del paquete.

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