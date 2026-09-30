Exportaciones de crudo de Pemex caen un 45% en agosto, sube producción de gasolinas y diésel

Imagen de archivo. El logotipo de Petróleos Mexicanos (Pemex) aparece en la sede de la empresa en Ciudad de México, México, el 26 de julio de 2023. REUTERS/Raquel Cunha

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Las exportaciones de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) se desplomaron un 45% interanual en agosto a 275,737 barriles por día (bpd) y un 39% respecto al mes previo, mientras que la estatal reportó un aumento significativo en la producción de combustibles como diésel y gasolinas y una reducción de las importaciones de dichos petrolíferos.

La caída en los envíos al exterior coincide con un repunte en el procesamiento de refinerías locales, aunque la producción de crudo también retrocedió, lo que refleja las dificultades persistentes de Pemex para elevar su bombeo en momentos en que los precios del crudo y los combustibles se han disparado por la guerra en Medio Oriente.

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El procesamiento de sus seis refinerías locales se ubicó en 1.208 millones de bpd, un alza del 15% respecto a agosto de 2025 y un 0.7% menos frente a julio de 2026. Solo la refinería Olmeca, la más nueva de Pemex, registró un repunte de procesamiento del 10% en el mes respecto a julio y un 94% interanual en agosto, a 252,471 bpd de su capacidad de 340,000 bpd, según la base de datos de la empresa actualizada la noche del martes.

REUTERS/Edgard Garrido

Pemex incrementó la producción de gasolinas en un 5% en agosto respecto a julio a 439,346 bpd, así como la de diésel en un 9% a 316,279 bpd, y redujo en un 30% la de combustóleo —un combustible residual altamente contaminante—, a 174,416 bpd. En contraste, las importaciones de gasolinas bajaron un 24% en agosto respecto al mes previo, a 291,787 bpd, y las de diésel un 26% a 72,289 bpd.

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Reuters reveló a mediados de septiembre que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, increpó a funcionarios de alto nivel por la caída en la producción de gasolinas y diésel. Ella sostiene que el país “avanza” hacia la “soberanía energética” que supone recortar drásticamente las exportaciones de crudo y elaborar más combustibles en casa, para bajar las importaciones y suplir la demanda interna.

El Gobierno dijo recientemente en un informe que en el segundo trimestre de 2026 el procesamiento promedio fue menor al del primer trimestre debido principalmente a trabajos de estabilización de la planta reformadora en la refinería Olmeca y por mantenimientos mayores programados en la refinería de Minatitlán. Adicionalmente, los proyectos de aprovechamiento de residuos en Tula y Salina Cruz registraron avances físicos de 97% y 80.1%, respectivamente, al cierre de junio.

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Imagen de archivo. Un dron muestra la sede de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Ciudad de México, México, 8 de mayo de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

La estatal reportó una producción de crudo y condensados de 1.64 millones de bpd en agosto, un 2.2% menos respecto al mes previo y un 0.43% menos interanual, a pesar de haber apostado, una vez más, a una recuperación gradual y seguir contando con el soporte de fondos por parte del Gobierno.

Pemex, que produce el 94% del crudo en el país, solo ha logrado adjudicar 10 de 21 contratos mixtos para la exploración y producción con los que apostó subir el bombeo paulatinamente. Según cifras oficiales, esos contratos consolidados representan un potencial cercano a 39,500 barriles diarios y 102.6 millones de pies cúbicos diarios de gas a diciembre de 2026, con una participación de Pemex del 40%. Al cierre de junio de 2026, siete contratos concluyeron la etapa de transición y se encuentran iniciando la etapa de operación.

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Según un plan que presentó la estatal el año pasado, los 21 esquemas para desarrollo mixto podrían aportar en conjunto hasta 450,000 bpd de crudo en su punto máximo, el 25% de la producción nacional esperada para 2033. Sin embargo, las condiciones de los contratos no han atraído a grandes jugadores.

(Con información de Reuters)