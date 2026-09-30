¿Mejor efectividad que  El Canelo? El insólito e imbatible récord de nocauts que dejó Jorge Kahwagi

Este miércoles 30 de octubre se dio a conocer la muerte de Jorge Kahwagi Macari, quien fue un relevante diputado, empresario y también boxeador (Especial)

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Este miércoles 30 de octubre se dio a conocer la muerte de Jorge Kahwagi Macari, quien fue un relevante diputado, empresario y también boxeador.

Manuel Velazco, senador de la República Mexicana, lamentó la noticia a través de sus redes sociales, y mandó su más sentido pésame a su familia y amistades con un emotivo mensaje de despedida.

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“Lamento profundamente la muerte de mi amigo JorgeKahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz”.

(Especial)

La muerte de Kahwagi Macari ocurrió apenas unos meses después de la pérdida de su padre, el empresario Jorge Kahwagi Gastine.

Mejor efectividad que Canelo

Kahwagi Macari logró una efectividad de nocaut superior a la de Saúl Canelo Álvarez: ganó sus 12 peleas profesionales antes del límite, un registro perfecto en ese aspecto. El boxeador tapatío, en cambio, ha conseguido hasta ahora 39 nocauts entre sus 63 triunfos.

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La carrera de Kahwagi como pugilista profesional fue breve, pero terminó sin derrotas. Cada una de sus presentaciones concluyó por la vía rápida, lo que le otorgó un porcentaje de nocauts del 100%.

Porcentaje de nocauts

Jorge Kahwagi | 100 %

Canelo Álvarez | 61.9%

El contraste estadístico coloca al exboxeador por encima de Canelo únicamente en ese indicador. Álvarez también acumula tres derrotas y dos empates dentro de su historial profesional.

Jorge Kahwagi Macari

La comparación, de todos modos, tiene límites claros. La extensión de ambas trayectorias y el nivel de los rivales que enfrentaron son completamente diferentes.

Perfil de Jorge Kahwagi

Jorge Kahwagi mantuvo presencia pública durante más de dos décadas por su paso por la política, los negocios, la televisión y el boxeo profesional. La causa y el lugar de su fallecimiento no se han informado.

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Su muerte fue confirmada mediante mensajes publicados por el actor Roberto Palazuelos y el senador Manuel Velasco. Ambos expresaron condolencias a la familia del exlegislador.

Kahwagi Macari nació el 28 de mayo de 1968 en Ciudad de México. Fue abogado y empresario, además de desarrollar actividades en el deporte y la política. Su apellido quedó ligado a Grupo Crónica, empresa encabezada por su padre, Jorge Kahwagi Gastine.

(Instagram)

El fallecimiento ocurre seis meses después de la muerte de Kahwagi Gastine, ocurrida el 23 de marzo de 2026. El empresario fue presidente de Grupo Crónica y su muerte volvió a colocar a la familia en la atención pública.

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Kahwagi pasó de San Lázaro a Big Brother VIP

La trayectoria política de Jorge Kahwagi tomó fuerza dentro del Partido Verde Ecologista de México. Fue diputado federal durante la LIX Legislatura y coordinó la bancada de ese partido en la Cámara de Diputados.

Entre 2001 y 2006 formó parte del Partido Verde. Ese año dejó la organización en medio de diferencias con la dirigencia que encabezaba Jorge Emilio González Martínez, conocido como “El Niño Verde”.

El fallecimiento del empresario mexicano fue confirmado este 30 de septiembre por Roberto Palazuelos, quien compartió una fotografía de ambos y envió condolencias a su madre. (Infobae México)

Después se integró a Nueva Alianza, donde ocupó la Secretaría General junto con Tomás Ruiz González. Más tarde asumió la presidencia nacional de ese partido y permaneció en el cargo entre 2007 y 2011.

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Su actividad legislativa convivió con una exposición constante en medios de comunicación. Kahwagi pidió licencia como diputado federal para ingresar al reality Big Brother VIP, una decisión que generó críticas entre sectores políticos.

Canelo Álvarez se prepara para regresar al cuadrilátero (IG/ @canelo)

Canelo concentrado en se campeón mundial nuevamente

Por su parte, Canelo Álvarez se encuentra concentrado para su siguiente pelea que será contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Confirman fecha y horario de la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli (IG/ @canelo)

Tras una cirugía que postergó su regreso a los cuadriláteros, Álvarez buscará recuperar la corona de la división que perdió ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre, cuando cedió sus cuatro cinturones.

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