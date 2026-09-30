Casi llega al altar y rompió corazones: La lista de famosas y actrices que fueron parejas de Jorge Kahwagi

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Jorge Kahwagi Macari construyó una trayectoria pública que transitó por distintos escenarios: el boxeo, los negocios, la política y la televisión. Esa exposición también convirtió su vida sentimental en un tema recurrente para la prensa de espectáculos, especialmente por sus vínculos con reconocidas figuras del entretenimiento.

Entre las mujeres relacionadas sentimentalmente con el empresario y exdiputado aparecen Paty Muñoz, Ana Bárbara y Marlene Favela, mientras que los nombres de Belinda y Martha Julia surgieron en versiones que no tuvieron el mismo nivel de confirmación. En algunos casos hubo relaciones reconocidas dentro del recuento; en otros, las propias protagonistas negaron las versiones o nunca confirmaron que existiera un romance.

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Su participación en Big Brother VIP en 2004 fue determinante para aumentar su presencia en el mundo del espectáculo. El entonces diputado federal ingresó al reality después de solicitar una licencia, una decisión que provocó críticas porque implicaba apartarse temporalmente de sus funciones legislativas para permanecer encerrado frente a las cámaras. Aquel episodio terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más recordados de su vida pública y también en el contexto donde comenzaron a relacionarlo con figuras del entretenimiento.

De Big Brother a los romances frente a los reflectores

Ana Bárbara conquistará Times Square en Nueva York como parte del especial de Año Nuevo ‘Feliz 2026′ (Foto: Instagram/ Ana Bárbara )

Jorge Kahwagi Macari participó en Big Brother VIP en 2004, cuando todavía era diputado federal. Para ingresar al programa solicitó una licencia, aunque el trámite continuaba en proceso al comenzar la emisión. Su decisión generó críticas porque dejó temporalmente sus actividades legislativas para encerrarse en una casa vigilada por cámaras.

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El empresario compartió aquella experiencia con 17 figuras del espectáculo, entre ellas Sergio Mayer, Fabiola Campomanes, Martha Julia, Niurka Marcos, Patricio Borghetti, Roxana Castellanos y Érika Zaba. La conducción estuvo a cargo de Verónica Castro.

Kahwagi llegó hasta la final y terminó en tercer lugar. Roxana Castellanos obtuvo el primer sitio, Sergio Mayer quedó segundo y Fabiola Campomanes completó el grupo de finalistas. Niurka Marcos fue expulsada por motivos disciplinarios. Aquel episodio se convirtió en una de las etapas más comentadas de su trayectoria, marcada por la combinación de política, boxeo, negocios y televisión.

Ana Bárbara, Marlene Favela y las relaciones más conocidas

Marlene Favela será la villana en Me atrevo a amarte

Marlene Favela protagonizó la relación más seria de Jorge Kahwagi. La pareja llegó a comprometerse y estuvo cerca de formar una familia, pero el romance concluyó en 2010.

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Antes, Kahwagi había sido vinculado con Paty Muñoz tras coincidir en Big Brother en 2004. Su participación en el reality aumentó su exposición y fortaleció su conexión con el ambiente del entretenimiento.

También mantuvo un romance breve con Ana Bárbara, que terminó por las agendas de ambos. Tiempo después, la cantante volvió a ser relacionada con Kahwagi a raíz de otra polémica, aunque el empresario negó públicamente la acusación sobre un incidente en Puerto Vallarta.

Belinda y Martha Julia: entre rumores y versiones sin confirmar

El mayor escándalo de Jorge Kahwagi Macari: acusado de golpear a una joven, mandarla al hospital y librarse por influencias (Archivo)

Belinda y Martha Julia también fueron vinculadas públicamente con Jorge Kahwagi. La cantante negó que hubiera existido un romance entre ambos, por lo que esa versión quedó descartada.

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En el caso de Martha Julia, los rumores sobre una relación nunca fueron confirmados por ninguno de los dos.

La vida personal de Kahwagi también quedó rodeada por episodios polémicos fuera de sus relaciones. En 2013 fue acusado de agredir a Ana Gabriela González Sánchez, después de un incidente ocurrido el 6 de mayo de ese año en el fraccionamiento Marina Vallarta, en Puerto Vallarta, Jalisco.

La joven recibió atención médica y su padre presentó una denuncia. Kahwagi negó la acusación y sostuvo que “no tuvo ningún enfrentamiento con una persona en Puerto Vallarta”. El recuento también señala un juicio civil por una acusación de presunto tráfico de influencias, pero aclara que una decisión judicial de 2012 no constituyó una sentencia que lo declarara responsable.

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