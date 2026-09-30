El día que Jorge Kahwagi paralizó al boxeo con el nocaut más falso de la historia

Su paso como pugilista profesional lo llevó a pelear en varios rings importantes dentro del medio. (Redes sociales)

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La figura de Jorge Kahwagi Macari representa uno de los fenómenos más peculiares de la vida pública en México. Abogado, empresario, exdiputado federal, exboxeador y celebridad de la televisión abierta —destacando su mediático paso por el reality show Big Brother VIP—, Kahwagi ha construido una trayectoria rodeada de atención mediática y constante debate.

Aunque para gran parte del público su nombre evoca su faceta en la política mexicana o sus apariciones en espectáculos, el terreno deportivo fue el escenario donde protagonizó algunos de los episodios más controvertidos de su carrera.

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Su incursión en el boxeo profesional no estuvo exenta de severas críticas, escepticismo por parte de la prensa especializada y situaciones que rozaron lo insólito dentro y fuera del cuadrilátero.

José Sulaimán fue uno de los que lo apoyó en su faceta como boxeador. (FOTO: Susana Navarrete/CUARTOSCURO.COM)

Muere Jorge Kahwagi a los 58 años de edad

El ámbito político, deportivo y del entretenimiento en México se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Kahwagi Macari a los 58 años de edad.

La noticia de la partida del mediático personaje generó una inmediata conmoción en la opinión pública, recordando el impacto de una vida caracterizada por la versatilidad y la controversia en múltiples escenarios del país.

Aunque en años recientes había mantenido un perfil alejado de los focos mediáticos y enfrentado diversos problemas de salud, su deceso provocó una ola de reacciones entre figuras de la vida pública y dirigentes políticos que expresaron sus condolencias a la familia Kahwagi.

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Kahwagi Macari dejó una huella imborrable como un personaje atípico en la historia reciente del país: fungió como diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente del Partido Nueva Alianza (PANAL), al tiempo que incursionaba en la televisión abierta a través del reality show Big Brother VIP.

El empresario tuvo múltiples facetas a lo largo de su vida. (Especial)

Un récord en el papel: el 100% de efectividad por la vía del nocaut

En los registros oficiales del pugilismo profesional, las estadísticas de Jorge Kahwagi ostentan números que cualquier peleador de élite envidiaría. Con una carrera desarrollada de manera intermitente en la categoría de los pesos cruceros y pesados, Kahwagi acumuló un récord oficial de 12 victorias, 0 derrotas y 0 empates, con una efectividad del 100% de triunfos por la vía del nocaut.

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A diferencia de leyendas del boxeo mexicano como Julio César Chávez, Salvador Sánchez o Juan Manuel Márquez, Kahwagi ostenta en el papel la marca de haber finiquitado a cada uno de sus oponentes antes de la decisión de los jueces. De acuerdo con las fichas de sus combates, la gran mayoría de sus peleas finalizaron apenas en el primer o segundo asalto.

Durante su paso por los encordados, que se extendió desde principios de los años 2000 hasta su retiro definitivo en 2015, llegó a ostentar cetros menores o regionales avalados por organismos como el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), incluyendo el Campeonato Crucero Latino del CMB y el título Internacional Crucero de la OMB.

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Fotos: Cuartoscuro // Instagram@canelo

La polémica sobre el ring: calidad de rivales y nocauts cuestionados

Pese a lo llamativo de sus números en las estadísticas de BoxRec, la carrera deportiva de Kahwagi fue duramente cuestionada por analistas y aficionados del boxeo. La principal crítica radicaba en la evidente falta de técnica, velocidad y forma física del pugilista, contrastada con la fragilidad de los oponentes a los que enfrentaba.

A lo largo de sus 12 combates celebrados en sedes tan diversas como México, Estados Unidos, España, Rusia y Filipinas, la constante de sus funciones fue el espectáculo teatral:

Oponentes de bajo perfil: gran parte de sus rivales registraban récords perdedores o escasa preparación física, lo que alimentó de forma permanente la sospecha de que los combates estaban pactados o arreglados para garantizar la victoria del empresario.

El combate en Filipinas (2015): tras un retiro prolongado, Kahwagi regresó al ring en Cebú, Filipinas, para enfrentarse al mexicano Ramón Olivas. La pelea se volvió viral mundialmente debido a la lentitud e intercambios de golpes que la prensa deportiva calificó de “farsa”. Un golpe sin aparente potencia provocó la caída y nocaut de Olivas, desencadenando duras críticas en redes sociales y medios especializados.

Jorge Kahwagi Macari

Fuera del cuadrilátero: de la altercado con “El Cibernético” a las cirugías estéticas

La combinación del boxeo con la vida pública de Kahwagi generó momentos que trascendieron el ámbito estrictamente deportivo para convertirse en parte del folclore de la televisión mexicana.

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Uno de los episodios más recordados ocurrió en un foro de televisión en vivo, cuando el boxeador y político sostuvo una acalorada discusión con el luchador profesional El Cibernético. Lo que comenzó como un intercambio de palabras escaló rápidamente a los golpes y forcejeos en pleno set de transmisión, un incidente que hasta el día de hoy es recordado como uno de los momentos más surrealistas del entretenimiento nacional.

Foto: Cuartoscuro - Ciber_Oficial / IG.

Asimismo, las apariciones de Jorge Kahwagi en sus últimas etapas dentro y fuera del ring llamaron la atención del público debido a las drásticas transformaciones en su aspecto físico. Sus notorias intervenciones estéticas en el rostro y la zona pectoral —visibles durante su última pelea en 2015— opacaron cualquier aspecto deportivo, consolidando su estatus como un personaje insólito en la historia del deporte y la farándula en México.

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