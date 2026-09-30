México

Felipe Calderón enciende alerta por Rocha Moya y el cártel de Sinaloa: pide unión a la derecha por “captura del Estado” en México

El expresidente advirtió en un foro sobre libertad que el crimen organizado amenaza con capturar al Estado; citó 37 candidatos asesinados en 2024

El expresidente vinculó las acusaciones de un gran jurado de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios con un proceso de penetración del crimen organizado en las instituciones que va más allá del narcotráfico
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El expresidente Felipe Calderón afirmó que el problema de México “no es meramente de drogas”, sino un riesgo de captura del Estado por parte del crimen organizado. Lo dijo en un foro sobre libertad en América Latina, donde citó una acusación de un gran jurado de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Lo que dijo sobre Rocha Moya

Un hombre con anteojos y camisa blanca habla frente a un micrófono sobre un podio
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pronuncia un discurso desde un podio durante un evento público. (Ruben Rocha Moya )

Calderón sostuvo que, hace cinco meses, el jurado neoyorquino consideró que había pruebas suficientes para ordenar la detención de:

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  • El gobernador de Sinaloa, Rocha Moya
  • El senador de ese estado
  • El alcalde de la capital sinaloense
  • Cinco funcionarios más, todos de Morena, según su dicho

De acuerdo con el exmandatario, la acusación señala que el cártel de Sinaloa ayudó a Rocha Moya a ganar la gubernatura en 2021 mediante secuestro e intimidación de adversarios, a cambio de protección.

Calderón aseguró que el gobierno mexicano, en lugar de cumplir con el tratado de extradición, los habría exculpado y protegido ante la opinión pública.

Violencia electoral: las cifras que citó

Durante un foro sobre libertad en América Latina, el panista afirmó que la delincuencia rebasa el tráfico de drogas y representa la principal amenaza para el país en materia de seguridad nacional.
Durante un foro sobre libertad en América Latina, el panista afirmó que la delincuencia rebasa el tráfico de drogas y representa la principal amenaza para el país en materia de seguridad nacional.

El panista recordó que durante el proceso electoral de 2024:

  • Al menos 37 candidatos o precandidatos fueron asesinados
  • Integralia registró más de 800 agresiones no letales, entre amenazas, atentados y secuestros
  • Podría haber cientos de casos más que no se denunciaron por miedo, según dijo

“El mayor enemigo es el crimen organizado”

Calderón afirmó que el gobierno debe entender que el crimen organizado, y no la oposición, es el mayor enemigo del pueblo mexicano. También sostuvo que la defensa de la libertad no puede separarse del Estado de derecho ni del combate a la delincuencia organizada.

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Otros señalamientos del discurso

Durante su intervención, el expresidente también:

  • Comparó la situación actual con la “dictadura perfecta”, expresión que atribuyó a Mario Vargas Llosa
  • Citó a Carlos Urzúa, primer secretario de Hacienda de López Obrador, para afirmar que habría existido un “guardadito” de 50 mil millones de pesos (unos 2 mil 800 millones de dólares) para la campaña oficialista
  • Aseguró que 52 % de los votos se convirtió en 75 % de los diputados, y criticó la elección de jueces
  • Pidió liberar a los presos políticos en Venezuela, Nicaragua y Cuba

Llamado a la oposición

Calderón planteó que la salida es una participación ciudadana activa, organizada y permanente. Pidió que los partidos opositores se abran a la ciudadanía y construyan estructura territorial “distrito por distrito”.

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