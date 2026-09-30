INAPAM: ¿Aplica el descuento del 50% en el recibo de CFE para adultos mayores?

Una persona mayor sostiene un recibo de cobro de electricidad y su credencial del INAPAM junto a una calculadora en un entorno doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En días recientes, redes sociales y WhatsApp han difundido nuevamente mensajes que aseguran que las personas adultas mayores con credencial INAPAM pueden obtener un descuento del 50% en el recibo de CFE; sin embargo, ese beneficio no existe: esta tarjeta no permite pagar la mitad del servicio de electricidad.

Ya desde diciembre de 2022, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores había alertado en un aviso oficial que la dependencia no tiene ningún convenio con la Comisión Federal de Electricidad y, por lo tanto, no existen descuentos en el suministro eléctrico mediante su credencial.

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Aunque la credencial permite acceder a beneficios en establecimientos y servicios participantes, estos dependen de convenios específicos y no se extienden automáticamente a cualquier pago.

Foto: INAPAM

En dicho aviso, el instituto llamó a las personas adultas mayores a no dejarse engañar y precisó que no existe un convenio entre INAPAM y CFE para otorgar descuentos con su identificación.

El mensaje institucional desmiente la premisa que ahora vuelve a circular: contar con la credencial no genera una reducción en el recibo de electricidad.

Así, las personas que reciben una cadena o publicación sobre esta supuesta promoción deben distinguir entre un mensaje compartido por particulares y un beneficio anunciado por las instituciones responsables.

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¿Cómo identificar información falsa?

Los mensajes difundidos en redes sociales y WhatsApp plantean que basta con ser una persona adulta mayor y presentar la credencial para obtener una reducción en el pago de luz. Esa afirmación puede parecer creíble porque la identificación sí está asociada con descuentos en otros servicios.

Para identificar la información falsa, conviene tener presentes estas diferencias:

La credencial no activa una rebaja del 50% en CFE.

Un mensaje reenviado por WhatsApp no acredita la existencia de un convenio.

Los descuentos en otros servicios no pueden trasladarse al recibo de electricidad.

La fecha de una publicación reciente no convierte el aviso de diciembre de 2022 en un anuncio nuevo.

Antes de compartir una supuesta promoción, es recomendable buscar el anuncio original y comprobar que realmente corresponde a la institución mencionada. Una captura de pantalla sin enlace, fecha o condiciones verificables resulta insuficiente para confirmar un beneficio.

¿Qué descuentos sí aplican con la credencial INAPAM?

El Directorio de Beneficios 2026 con credencial INAPAM, disponible en los portales oficiales del instituto y de la Secretaría de Bienestar, es la referencia para conocer los establecimientos y servicios participantes.

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Entre los rubros que contempla se encuentran:

Alimentación.

Salud.

Transporte.

Educación, recreación y cultura.

Vestido y hogar.

Predial y agua, según los convenios y las autoridades correspondientes.

Los beneficios pueden variar por entidad, municipio y establecimiento. Por ejemplo, la existencia de un descuento en el pago de agua o predial en determinada localidad no implica que todos los adultos mayores del país tengan las mismas condiciones, ni que esa reducción también aplique a la electricidad.

Antes de acudir a solicitar una promoción, conviene revisar el directorio y confirmar con el prestador del servicio el porcentaje, los requisitos y las restricciones aplicables. Esto permite conocer el alcance real del beneficio y evitar confusiones.

¿Las tarifas de CFE dependen de tener credencial INAPAM?

Las tarifas domésticas de CFE tienen criterios propios. La empresa explica que existen siete tarifas domésticas que varían según la temperatura de cada localidad, además de la tarifa Doméstica de Alto Consumo, conocida como DAC. Ese esquema es distinto de los descuentos asociados con la credencial del instituto.

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Por ejemplo, la tarifa 1F corresponde a servicios de uso exclusivamente doméstico en localidades cuya temperatura media mensual en verano alcanza al menos 33 grados centígrados, siempre que no sean considerados de alto consumo. Su aplicación responde a las características del servicio y de la localidad.

Por ello, cualquier duda sobre el importe del recibo debe revisarse directamente con CFE, considerando la tarifa y el consumo registrados. Presentar la credencial INAPAM no permite reducir a la mitad el pago de luz.