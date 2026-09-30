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México vs Estados Unidos: conoce el impresionante estadio donde Rafa Márquez buscará su primera victoria como técnico Tricolor

El Tricolor se medirá con Estados Unidos en un moderno recinto que destaca por su capacidad, tecnología y elementos retráctiles

Los escudos oficiales de fútbol de México y Estados Unidos sobre la imagen exterior del State Farm Stadium.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Después de un tambaleante arranque de administración con dos empates, Rafael Márquez afrontará con la Selección Mexicana su tercer encuentro amistoso de la actual Fecha FIFA.

Luego de igualar 1-1 ante Colombia y Perú, el Tricolor se medirá ahora con Estados Unidos en el imponente State Farm Stadium, un recinto que destaca por su tecnología y sus características únicas.

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State Farm Stadium, casa de los Arizona Cardinals

(Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images)
(Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images)

Ubicado en Glendale, Arizona, el State Farm Stadium fue inaugurado el 1 de agosto de 2006 y funciona como la casa de los Arizona Cardinals de la NFL.

De acuerdo con el sitio oficial del recinto, el inmueble cuenta con techo retráctil y césped natural, además de una capacidad fija para 63 mil 400 espectadores, que puede ampliarse a más de 73 mil personas para eventos de mayor envergadura.

La posibilidad de modificar la distribución de sus espacios ha permitido que el estadio reciba algunos de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos. Entre ellos se encuentran el Fiesta Bowl, que se disputa anualmente, el Super Bowl LVII de 2023 y la Final Four masculina de la NCAA de 2024.

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El inmueble es propiedad de la Autoridad de Deportes y Turismo de Arizona (AZSTA) y es administrado por ASM Global, convirtiéndose en uno de los principales recintos de entretenimiento de la zona metropolitana de Phoenix.

State Farm Stadium: sus principales cifras

(statefarmstadium)
(statefarmstadium)

El estadio destaca no solo por su capacidad, sino también por las dimensiones de sus instalaciones y la tecnología que incorpora.

  • 3 Super Bowls celebrados.
  • Inauguración: 2006.
  • 1.7 millones de pies cuadrados de espacio.
  • Más de 73 mil plazas en su configuración ampliada.
  • 20 mil 685 espacios de estacionamiento.
  • 1.2 millones de personas de asistencia promedio anual.
  • 120 eventos al año.
  • Campo de juego retráctil.

El campo de juego retráctil del State Farm Stadium

(Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images)
(Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images)

Uno de los elementos más llamativos del recinto es su campo de juego retráctil, diseñado para mover la superficie de césped natural dentro y fuera del estadio.

La plataforma tiene 71 metros de ancho y 123 metros de largo y se desplaza sobre 546 ruedas de acero, que recorren un sistema compuesto por 13 rieles.

De acuerdo con la información del estadio, el campo puede desplegarse o retirarse en aproximadamente 70 minutos. La superficie utiliza césped Tifway 419 y, cuando permanece fuera del inmueble, recibe luz solar para favorecer las condiciones del terreno de juego.

Esta tecnología permite al State Farm Stadium adaptar su superficie para distintos tipos de eventos sin comprometer las condiciones del césped natural.

Un techo que también se mueve

(statefarmstadium)
(statefarmstadium)

El techo retráctil es otra de las características que distinguen al estadio. Está fabricado con tejido translúcido Bird-Air y se desplaza mediante un sistema de rieles de acero.

El mecanismo utiliza ocho tambores de cable para mover cada uno de los paneles, mientras que cuatro motores de 7.5 caballos de fuerza accionan el sistema.

En conjunto, el mecanismo alcanza una potencia de 480 caballos de fuerza, lo que permite controlar el desplazamiento de los paneles del techo y modificar las condiciones del recinto según las necesidades de cada evento.

Con estas características, el State Farm Stadium será el escenario en el que México buscará conseguir su primera victoria de la nueva etapa bajo el mando de Rafael Márquez.

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