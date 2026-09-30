México

Hallan más de 8 kilos de cocaína oculta en artesanías dentro del equipaje de un pasajero en el AICM

Elementos de la ANAM y la Semar detectaron 20 piezas de artesanía con irregularidades en su interior durante la revisión del equipaje de un pasajero llegado de Lima, Perú

Piezas de artesanía con cocaína oculta en su interior, aseguradas por la ANAM y la Semar en la aduana del AICM. Crédito: Especial
Piezas de artesanía con cocaína oculta en su interior, aseguradas por la ANAM y la Semar en la aduana del AICM. Crédito: Especial
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Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y de la Secretaría de Marina (Semar) aseguró más de ocho kilos de cocaína ocultos dentro de piezas de artesanía en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La mercancía viajaba en el equipaje documentado de un pasajero procedente de Lima, Perú.

Los elementos hallaron la droga al revisar 20 piezas de artesanía elaboradas con fibra de vidrio. El equipo de inspección no intrusiva Gemini confirmó que el polvo blanco correspondía a cocaína base libre.

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La revisión de equipaje reveló 20 bolsas con droga dentro de las artesanías

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes de la ANAM detectaron irregularidades en la estructura de las piezas artesanales durante la inspección de rutina. Cada una de las 20 figuras ocultaba en su interior una bolsa de plástico con polvo blanco.

El análisis químico posterior confirmó la naturaleza de la sustancia. El resultado arrojó cocaína base libre con un peso total de 8.640 kilogramos, distribuidos entre las 20 bolsas.

Piezas de artesanía con cocaína oculta en su interior, aseguradas por la ANAM y la Semar en la aduana del AICM. Crédito: Especial
Piezas de artesanía con cocaína oculta en su interior, aseguradas por la ANAM y la Semar en la aduana del AICM. Crédito: Especial

La combinación de tecnología y trabajo manual permitió el hallazgo en pocas horas. El equipo Gemini detectó las anomalías físicas y los agentes confirmaron el contenido con pruebas químicas en el sitio.

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Este tipo de procedimiento responde a un protocolo específico para vuelos internacionales de riesgo. Las autoridades aplican revisiones reforzadas a equipajes documentados que provienen de países productores de cocaína, como Perú y Colombia.

El pasajero quedó a disposición del Ministerio Público Federal

La ANAM y la Semar pusieron la mercancía y al pasajero a disposición de las autoridades correspondientes. La Fiscalía General de la República deberá determinar la situación jurídica del viajero en los próximos días.

Las corporaciones no revelaron la identidad del detenido ni datos adicionales sobre su nacionalidad. El caso quedó abierto para determinar el origen y el destino final del cargamento.

Piezas de artesanía con cocaína oculta en su interior, aseguradas por la ANAM y la Semar en la aduana del AICM. Crédito: Especial
Piezas de artesanía con cocaína oculta en su interior, aseguradas por la ANAM y la Semar en la aduana del AICM. Crédito: Especial

Ambas dependencias reiteraron su compromiso de fortalecer las acciones coordinadas contra el ingreso de mercancía ilícita. El comunicado oficial destacó el uso de tecnología especializada como herramienta central para salvaguardar la seguridad nacional.

Un vocero de la dependencia explicó que “las labores de inspección y el uso de tecnología especializada contribuyen a salvaguardar la seguridad nacional”, según el comunicado difundido por el Gabinete de Seguridad. La declaración resume el enfoque que las autoridades aplican en la terminal capitalina desde hace meses.

El AICM registró otros decomisos de droga oculta en objetos similares

El aeropuerto capitalino acumula varios casos recientes de narcóticos escondidos en artículos cotidianos. En agosto, un binomio canino identificado como Max IV localizó más de 200 kilogramos de metanfetamina y paquetes con hojas de coca en un mismo día de inspecciones.

Ese mismo operativo incluyó el hallazgo de 18 paquetes de hoja de coca dentro de la maleta de un pasajero también procedente de Lima. La coincidencia en el origen del vuelo repite un patrón que las autoridades ya monitorean de forma reforzada.

Piezas de artesanía con cocaína oculta en su interior, aseguradas por la ANAM y la Semar en la aduana del AICM. Crédito: Especial
Piezas de artesanía con cocaína oculta en su interior, aseguradas por la ANAM y la Semar en la aduana del AICM. Crédito: Especial

En mayo, elementos de la Semar detuvieron a un hombre que transportaba 8.8 kilogramos de cocaína ocultos dentro de una silla de ruedas. El decomiso representó una afectación económica de más de un millón 900 mil pesos a grupos delictivos, de acuerdo con datos publicados por El País.

En abril, la Semar detuvo a una persona extranjera cuyo equipaje contenía lienzos con droga mezclada en la pintura. Días antes, la FGR había vinculado a proceso a una mujer colombiana detenida en la Terminal 2 con 14 botellas que contenían cocaína líquida, según reportó Infobae.

En septiembre de 2025, las autoridades detectaron más de una tonelada de presunta cocaína base en un cargamento declarado como café tostado y molido. Ese mismo mes, un decomiso adicional reveló ocho kilogramos de polvo de hojas de coca ocultos dentro de suplementos de moringa procedentes de Colombia.

A finales de noviembre pasado, agentes de la Marina aseguraron 271 paquetes de cocaína en la Terminal 2 del AICM, con un peso aproximado de 270 kilogramos. Aquel decomiso, valuado en unos 92 millones de pesos, permitió detectar indicios de una red que introducía paquetes en vuelos comerciales con destino a Tijuana, Baja California.

La reiteración de casos en el AICM muestra un patrón de organizaciones que utilizan objetos artesanales, prendas, alimentos y hasta mobiliario médico para camuflar droga. Las autoridades federales mantienen desde entonces revisiones reforzadas para vuelos procedentes de países productores de cocaína en Sudamérica.

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