Exesposo de Marina del Pilar no tiene denuncia penal: UIF solo encontró irregularidades, destaca Sheinbaum

Carlos Torres Torres fue sancionado por el Departamento del Tesoro.

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Luego de que el pasado martes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a casi 50 personas por presuntamente tener vínculos con la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa, entre ellas Carlos Torres Torres, ex esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo este miércoles durante su conferencia de prensa matutina, que Torres no cuenta con una denuncia penal y que la Unidad de Inteligencia Financiera solamente encontró irregularidades con él.

Ante la pregunta de una reportera, Sheinbaum Pardo comparó el caso en el que se sancionó a 46 personas y empresas, entre las que también destacó Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, hijo del Ismael El Mayo Zambada y quien actualmente lidera la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa, con empresas con señalamientos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

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Sheinbaum dijo que la Fiscalía General de la República ya tenía abiertas carpetas de investigación en contra de una parte de los señalados.

“Ayer salió una nota de la UIF diciendo (...) porque fue lo mismo con el caso de los dos bancos y la Casa de Bolsa que fueron boletinadas por el Departamento del Tesoro, en este caso la OFAC. No hay ninguna prueba de vínculo, no hubo ninguna prueba de vínculo de estos dos bancos y de la Casa de Bolsa con algún asunto de delincuencia. La UIF dice se notificó. Se encuentra que hay irregularidades en las cuentas de muchas de las personas que dicen, pero eso no significa que tengan algún vínculo con un grupo delictivo, eso es lo que dice la UIF. Si la UIF considera, cuando revisa una cuenta que le sale en sus investigaciones que no es regular, puede hacer un congelamiento de cuentas, una suspensión de las cuentas, solicitarla al banco, no necesariamente presenta denuncia penal.

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“Incluso, la persona a la que se congenlan sus cuentas tiene la oportunidad de ir a la UIF a aclarar, bueno, este es el origen, aquí está, no hay nada ilegal. Entonces, la UIF no encontró en varios de los casos que presentan por la OFAC, sí encuentra irregularidades en las cuentas pero no encuentra vínculos con un grupo delictivo. Entonces, no presenta denuncia penal en la Fiscalía. Algunas de estas personas que ayer se congelaron sus cuentas ya tenían carpetas de investigación en la Fiscalía, no pero no en todos”, dijo la mandataria nacional.

Sheinbaum dijo que el que se congelen cuentas no quiere decir precisamente que se tengan vínculos con el crimen organizado. (Crédito: captura de pantalla, Gobierno de México)

El mismo martes, se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera había bloqueado las cuentas bancarias de Carlos Torres, tras incorporarlo a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). La medida fue confirmada por autoridades mexicanas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señalara como operador político vinculado al Cártel de Sinaloa.

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Departamento del Tesoro sanciona a exesposo de Marina del Pilar

Carlos Torres, ex esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado martes por presuntamente tener vínculos con La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa.

Por medio de un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que las sanciones alcanzan a 21 personas que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa.

En el comunicado, también se señala al hermano de Carlos Torres, Luis Alfonso Torres Torres. De acuerdo con la información proporcionada, Carlos Torres es un operador político vinculado al Cártel que mantiene una alianza con El Ruso, y utiliza su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del Gobierno y las fuerzas del orden en Baja California.

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Hay que recordar que en mayo de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos le revocó la visa debido a su afiliación al cártel y su trabajo para el mismo.

También se señala a Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, quien, se acusó, también tiene una alianza con El Ruso.

(Departamento del Tesoro EEUU)

“Mendivil recibió sobornos de El Ruso a cambio del control del Cártel de Sinaloa sobre la policía municipal de Mexicali para facilitar el narcotráfico y llevar a cabo operaciones de represión del cártel. Según informes, Carlos Torres también recibió pagos mensuales de Mendivil para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado. Luis Torres fue el responsable de recibir estos sobornos y blanquear los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas”, se lee en el comunicado.

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“Carlos Torres, Luis Torres, Mendivil, Buenrostro y Chapotin están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa. Asimismo, Carlos Torres, Luis Torres, Mendivil, Buenrostro y Chapotin están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios al Cártel de Sinaloa”, se señala.

Cabe destacar que el pasado martes se informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a casi 50 personas que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa. Entre las 21 personas y 25 entidades designadas se encuentran el líder de la facción de La Mayiza, Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada, detenido actualmente en Estados Unidos, así como miembros de su círculo más íntimo, y los líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos corruptos que, según la información, “permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México”.

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