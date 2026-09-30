De El Vicentillo al Mayito Flaco: los hijos del fundador del Cártel de Sinaloa que han sido relacionados en el narcotráfico

El Mayo Zambada es uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, y se encuentra detenido en Estados Unidos.

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El pasado martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) dio a conocer que había sancionado a casi 50 personas que actuaban como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa.

Entre las 21 personas y 25 entidades designadas se encuentra el líder de la facción de la Mayiza del cártel, Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los fundadores del CDS que se encuentra detenido en Estados Unidos, así como miembros de su círculo más íntimo y los líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que “la medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”.

También dijo que “nuestro mensaje es claro: la administración (Donald) Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”.

Los hijos de El Mayo Zambada relacionados con el crimen

El hijo de El Mayo Zambada que en la actualidad está más relacionado en el mundo del crimen organizado, es precisamente Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, quien es líder de la facción de la Mayiza del CDS.

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Por información que lleve a su captura, la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) ofrece 15 millones de dólares, una de las recompensas más altas que se da por la captura de un delincuente.

Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco", fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el nuevo líder de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa (OFAC/Departamento del Tesoro de Estados Unidos).

Él es uno de los aproximadamente 16 hijos de El Mayo Zambada, y de acuerdo con información difundida por EEUU, nació en la ciudad de Anaheim, California, en el año 1982. Cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense y, en 2001, intentó ocultar sus vínculos con el Cártel de Sinaloa mediante un cambio de nombre en ese país, intentando llamarse Fernando Sicairos Aispuro.

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Pese al cambio de nombre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) documentó que ha permanecido durante las últimas dos décadas como pieza clave del cártel bajo la tutela de su padre.

Otro de los hijos de El Mayo que han sido relacionados con el narcotráfico es Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo. El fue fruto de la relación de El Mayo con Rosario Niebla Cardoza. De esa relación también nacieron María Teresa, Midiam Patricia, Modesta Zambada y Mónica del Rosario Zambada Niebla.

El Vicentillo fue considerado como heredero de la organización criminal, sin embargo, en 2009 fue detenido en la Ciudad de México junto a varios de sus escoltas, con armas largas y dinero en efectivo. Posteriormente se convirtió en testigo colaborador y testigo clave para el gobierno de Estados Unidos. Recuperó su libertad en 2021.

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Actualmente se encuentra en libertad bajo protección del gobierno de EEUU.

El árbol familiar de El Mayo Zambada bajo la mira de Estados Unidos OFAC sanciona a casi 50 personas ligadas al Cártel de Sinaloa; entre ellas, Mayito Flaco $15M Recompensa de la DEA por Mayito Flaco 1982 Año de nacimiento de Mayito Flaco ~16 Hijos conocidos de El Mayo Zambada 21 / 25 Personas y entidades sancionadas Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos “La medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro.” Árbol familiar de Ismael "El Mayo" Zambada Haz clic en cada nombre para ver su situación legal y su relación con el crimen organizado. Ismael Zambada García, "El Mayo" Cofundador del Cártel de Sinaloa · detenido en Estados Unidos Uno de los fundadores del CDS. Su detención en Estados Unidos marcó un antes y un después en la estructura del cártel, que hoy se disputan sus hijos y otras facciones. Alcance de las sanciones de OFAC Fuente: Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) y DEA

Las hijas María Teresa, Midiam Patricia y Modesta han figurado en diversos registros financieros y en listas de sanciones internacionales, donde se señala un presunto involucramiento en operaciones de lavado de dinero vinculadas a las redes de su padre.

De la relación entre El Mayo Zambada con Margarita López Imperial, nació El Mayito Gordo.

Ismael Zambada Imperial, apodado “Mayito Gordo”, fue capturado en 2014 y enfrentó un proceso de extradición a Estados Unidos. Su estadía en prisión concluyó en 2022, cuando obtuvo la liberación tras cumplir condena, según documentos judiciales estadounidenses.

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El árbol genealógico de Zambada incluye otras ramas con hijos menos expuestos mediáticamente, pero cuya relación con el sistema judicial de Estados Unidos ha sido decisiva para su destino.

Serafín Zambada Ortiz, hijo de Leticia Ortiz Hernández, fue detenido en 2013. Su liberación, en 2018, se debió a su cooperación con autoridades estadounidenses.

Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, fue detenido en 2009.

En ese mismo núcleo familiar, Teresa Zambada Ortiz, hermana de Serafín, ha permanecido alejada del foco público y mediático, manteniendo un perfil bajo que contrasta con la notoriedad de otros hermanos.

A ellos se une Ana María Zambada Lara, hija de Alicia Lara Camberos, quien figura formalmente como parte de la descendencia directa de Ismael Zambada, aunque no se dispone de información pública relevante sobre su involucramiento en las actividades familiares.

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El pasado mes de marzo, un operativo en El Salado, Sinaloa, desembocó en la detención momentánea de Mónica Zambada Niebla, hija de El Mayo, sin embargo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, dio a conocer que, tras comprobarse que no tenía órdenes de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos, fue liberada.

Cabe señalar que se ha dado a conocer que Zambada Niebla es socia en tres firmas comerciales que, de acuerdo con el Departamento de Estados de Estados Unidos, sirven para lavar dinero al Cártel de Sinaloa.