México

Felipe Calderón acusa a Morena de “dinamitar” el puente democrático tras llegar al poder

El exmandatario pronunció su discurso durante el Foro América Libre

El panista consideró que la democracia cayó en nuestro país
Felipe Calderón |Crédito: IG, felipecalderonhinojosa
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Durante su intervención en el Foro América Libre, el expresidente de México, Felipe Calderón declaró que el partido político gobernante llegó “democráticamente al poder”, asegurando que “llegó con votos, por méritos propios, y también en parte por notables errores de la oposición”.

Asimismo, el exmandatario afirmó que Morena entró “cruzando el puente democrático” que todos lo mexicanos construyeron, pero al cruzarlo están “dinamitando para que nadie pueda cruzarlo otra vez” y mantenerse al frente del país a toda costa.

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Acusa uso de recursos públicos para financiar campañas de Morena

Siguiendo con su discurso, acusó que la bancada guinda centra sus acciones en millones de pagos de dinero a los electores bajo cualquier razón. “Carlos Urzúa, quien fue nada menos que el primer secretario de Hacienda del presidente López Obrador, explicaba en la revista Nexos la manera en que el gobierno estaría destinando dinero de una sola partida presupuestal a la campaña del partido gobierno”.

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