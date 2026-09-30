México

De Yolanda Andrade a Roberto Palazuelos: los famosos de Big Brother que despidieron a Jorge Kahwagi Macari

La muerte del ex boxeador y político se dio a conocer este 30 de septiembre a través de redes sociales

Yolanda Andrade, Jorge, Roberto Palazuelos
(Instagram)
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Yolanda Andrade y Roberto Palazuelos, exparticipantes de Big Brother, lamentan la muerte de Jorge Kahwagi Macari, empresario, exdiputado y boxeador que fallece este miércoles 30 de septiembre a los 58 años. La conductora lo despide como su “mejor amigo” y envía un mensaje a la madre y hermanas del exlegislador.

La muerte de Kahwagi Macari fue confirmada inicialmente en redes sociales por Palazuelos y Velasco. El exdiputado federal compartió con ambos distintos momentos de su vida pública, desde su paso por la Cámara de Diputados hasta sus apariciones en la televisión y el boxeo.

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Andrade publicó un mensaje acompañado por el hashtag “#JorgeKahwagi”, en el que expresó el dolor que le provoca la muerte de quien identificó como uno de sus amigos más cercanos.

Hoy me desperté con esta pena en mi alma y corazón. Mi mejor amigo, mi Kawachón, te amo”, escribió la conductora. La publicación concentra palabras de despedida, agradecimientos y un mensaje dirigido a la familia de Kahwagi Macari.

Yolanda Andrade recuerda los momentos que compartió con Jorge Kahwagi Macari

La conductora de televisión habló de los años de amistad que sostuvo con Jorge Kahwagi Macari. En su mensaje, recordó que ambos atravesaron momentos de dolor, risas y anécdotas.

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Jorge Kahwagi
México, D.F 20 Febrero 2004.- Jorge Kahwagi, boxeador y diputado federal plasmo sus huellas en el paseo de las estrellas. FOTO: Nelly Salas/CUARTOSCURO.COM

Gracias por todos los momentos vividos, en dolor, risas y anécdotas”, escribió Yolanda Andrade. La conductora no dio detalles sobre el último encuentro que tuvo con el exboxeador ni sobre las causas de su muerte.

Andrade también mencionó la atención que Kahwagi Macari le brindó durante problemas de salud. “Gracias por cuidar de mi salud”, agregó la presentadora en el texto difundido en sus redes sociales.

La conductora expresó sus condolencias a la familia del empresario. En particular, dirigió un abrazo a Sonja Macari Chalhub, madre de Kahwagi Macari, así como a sus hermanas Sonja y Layla.

Abrazo al corazón de tu mamá y de tus hermanas”, escribió. El mensaje termina con una referencia religiosa: “La Virgen de Guadalupe te tiene en sus brazos”.

Kahwagi Macari se mantuvo alejado de la vida pública durante los últimos años. Su nombre volvió a aparecer en marzo, después de la muerte de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica.

yolanda andrade -México- 30 septiembre
(Instagram)

Roberto Palazuelos despide a su “hermano querido”

Roberto Palazuelos fue una de las primeras figuras del espectáculo que hizo pública la muerte del exdiputado. El actor compartió una fotografía antigua en la que aparece junto a Kahwagi Macari y habló de la relación de amistad que mantuvieron.

Vuela alto querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, mi hermano querido”, escribió Palazuelos en Instagram. La publicación no precisa la causa ni el lugar del fallecimiento.

El actor acompañó su mensaje con condolencias para los familiares de Kahwagi Macari. Palazuelos mencionó a su madre, doña Sonja, y a sus hermanas Sonja y Layla.

Jorge Kahwagi Macari
(Instagram)

Me uno al dolor de doña Sonja y sus hermanas Sonja y Layla con mucho cariño en este momento tan duro”, añadió Palazuelos. Después cerró su texto con una despedida directa: “Jorge Kahwagi Macari, buen viaje”.

La fotografía difundida por el actor muestra a ambos durante su juventud. La publicación recibió decenas de mensajes de usuarios que expresaron sorpresa por la noticia y enviaron palabras de apoyo a la familia.

La muerte de Kahwagi Macari ocurre seis meses después del fallecimiento de su padre. Jorge Kahwagi Gastine murió el 23 de marzo de 2026, cuando tenía 85 años.

¿Con quiénes estuvo Jorge en Big Brother?

En 2004, cuando todavía era diputado federal, Jorge decidió solicitar licencia para incorporarse al reality de Big Brother VIP, los famosos con los que convivió fueron:

  1. Roxana Castellanos
  2. Sergio Mayer
  3. Jorge Kahwagi
  4. Fabiola Campomanes
  5. Héctor Sandarti
  6. Paty Muñoz
  7. Carlos Espejel
  8. Patricio Borghetti
  9. Martha Julia
  10. Mariana Ávila
  11. Alfonso “Poncho” Vera
  12. Mauricio Castillo
  13. Juan Carlos “El Borrego” Nava
  14. Sharis Cid
  15. Érika Zaba
  16. Niurka Marcos
  17. Cecilia Gutiérrez
  18. Ramón Cabrer

Jorge Kahwagi Macari murió a los 58 años

Jorge Kahwagi Macari nació en Ciudad de México el 28 de mayo de 1968. Tenía 58 años y construyó una carrera que combinó la política, el boxeo, los negocios y la televisión.

El mayor escándalo de Jorge Kahwagi Macari: acusado de golpear a una joven, mandarla al hospital y librarse por influencias (Archivo)
El mayor escándalo de Jorge Kahwagi Macari: acusado de golpear a una joven, mandarla al hospital y librarse por influencias (Archivo)

En la política fue diputado federal por el PVEM. También fue secretario general y presidente de Nueva Alianza entre 2007 y 2011. Su participación en Big Brother VIP en 2004 lo convirtió en una de las figuras más comentadas de la televisión mexicana.

En el boxeo profesional disputó 11 peleas entre 2001 y 2005. Ganó todas por nocaut y fue campeón mexicano de peso crucero en 2002.

Su última actividad pública en redes sociales había disminuido desde 2019, año en que informó que enfrentó una úlcera gástrica perforada. Hasta ahora, sus familiares no han dado información pública sobre la causa de su muerte ni sobre los servicios funerarios.

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