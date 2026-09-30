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¿Quieres llegar en helicóptero al Gran Premio de México 2026? Esto cuesta el lujoso traslado

El servicio busca ofrecer una alternativa para los aficionados que quieran evitar el tráfico de la Ciudad de México durante el evento deportivo

Un helicóptero amarillo sobre un circuito de carreras con tribunas repletas de espectadores y un vehículo en la pista.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gran Premio de México 2026 se acerca y miles de aficionados se preparan para vivir uno de los eventos deportivos más importantes del año en la Ciudad de México.

Sin embargo, además de conseguir boletos, uno de los principales retos para los asistentes será llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez durante un fin de semana en el que el tráfico suele convertirse en uno de los grandes inconvenientes.

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Para quienes buscan una forma diferente de llegar al circuito y evitar el tráfico durante el evento automovilístico, existe una alternativa poco habitual y exclusiva: trasladarse en helicóptero. La empresa de aviación Sky Group by Red Aviation ofrece este servicio durante los días del evento, aunque se trata de una opción de lujo cuyo precio la convierte en una alternativa poco accesible para cualquier aficionado.

¿Cuánto cuesta llegar en helicóptero al GP de México 2026?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De acuerdo con la información publicada por Sky Group, el servicio estará disponible del 30 de octubre al 1 de noviembre, fechas en las que se llevará a cabo el Gran Premio de México 2026.

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La empresa anuncia un vuelo redondo desde 11 mil dólares, equivalentes a 207 mil 900 pesos mexicanos. La tarifa está sujeta a la disponibilidad de helicóptero, la autorización para realizar el toque en el Autódromo Hermanos Rodríguez y la disponibilidad de helipuertos.

Las salidas contempladas para este servicio son Atizapán, Polanco y Toluca, por lo que los aficionados podrán elegir entre distintos puntos para iniciar el traslado hacia el circuito de la Ciudad de México.

El anuncio promociona la experiencia como una alternativa para evitar el tráfico y reducir los tiempos de traslado durante uno de los fines de semana con mayor movimiento en la capital.

¿Qué es Sky Group?

De acuerdo con su sitio oficial, Sky Group es una empresa que se especializa en soluciones integrales para aviación ejecutiva, con servicios que incluyen la coordinación de vuelos privados, transacciones de aeronaves, componentes aeronáuticos y soporte especializado.

La empresa señala que cuenta con más de 25 años de experiencia en coordinación y servicios aeronáuticos, además de haber gestionado más de 50 transacciones de aeronaves y ofrecer atención para requerimientos prioritarios las 24 horas del día.

Entre sus servicios se encuentran los vuelos privados, coordinados de acuerdo con el itinerario, perfil de misión y requerimientos operacionales de cada cliente.

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2026?

Gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez durante el GP de México 2025. (Gran Premio de la Ciudad de México)
(Gran Premio de la Ciudad de México)

El Gran Premio de México 2026 se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Las actividades comenzarán el viernes 30 de octubre con las dos primeras prácticas, mientras que el sábado se disputarán la tercera práctica y la clasificación. La carrera está programada para el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Además, antes del Gran Premio habrá una actividad especial con Sergio “Checo” Pérez, quien realizará un Show Run el miércoles 28 de octubre en Paseo de la Reforma, como parte de los eventos alrededor de su regreso a México.

Horarios del GP de México 2026

  • Práctica 1: viernes 30 de octubre, 12:30 horas.
  • Práctica 2: viernes 30 de octubre, 16:00 horas.
  • Práctica 3: sábado 31 de octubre, 11:30 horas.
  • Clasificación: sábado 31 de octubre, 15:00 horas.
  • Carrera: domingo 1 de noviembre, 14:00 horas.

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