Xóchitl Gálvez se lanza contra el Turco Mohamed y defiende a Katia Itzel por declaraciones polémicas en el Cruz Azul vs Toluca

Xóchitl Gálvez acusó al Turco Mohamed de misoginia por decir que Toluca habría ganado “con un árbitro normal” en el empate 3-3 ante Cruz Azul, una frase que lanzó después del partido dirigido por Katia Itzel García en la Jornada 10 del Apertura 2026 (Instagram | Xóchitl Gálvez)

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Xóchitl Gálvez acusó al Turco Mohamed de misoginia por decir que Toluca habría ganado “con un árbitro normal” en el empate 3-3 ante Cruz Azul, una frase que lanzó después del partido dirigido por Katia Itzel García en la Jornada 10 del Apertura 2026.

La excandidata presidencial publicó un video en sus redes sociales, vestida con la playera de Cruz Azul. Ahí sostuvo que Mohamed cruzó el límite de la crítica deportiva al cuestionar el trabajo de la silbante con una expresión que, según ella, aludió a su condición de mujer.

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Gálvez admitió que el arbitraje de García fue malo en el juego disputado en el Estadio Banorte, pero distinguió entre señalar errores técnicos y desacreditar a una árbitra por su género. La política panista planteó que la exigencia debía aplicarse por igual para hombres y mujeres dentro de la Liga MX.

Xóchitl Gálvez acusó al Turco Mohamed de misoginia por decir que Toluca habría ganado “con un árbitro normal” (Especial)

Xóchitl Gálvez cuestionó el uso de la palabra “normal”

“Vaya misógino que resultó el Turco Mohamed, director técnico del Toluca”, dijo Gálvez en el video. Después mencionó el resultado entre Cruz Azul y los Diablos Rojos, así como las decisiones de Katia Itzel García que generaron reclamos del banquillo mexiquense.

La exsenadora reprodujo el fragmento de la conferencia de prensa de Mohamed, quien afirmó: “Con un árbitro normal, ganábamos el partido”. Luego cuestionó el sentido de esa expresión: “¿Normal? ¿A qué te refieres, Turco? ¿A un hombre?”.

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Gálvez sostuvo que el técnico argentino no se limitó a analizar las jugadas polémicas. “Claramente no estás haciendo alusión a las fallas del arbitraje, sino a su condición de mujer”, afirmó en el mensaje difundido en redes sociales.

La política también aclaró que su defensa de García no implica negar las fallas arbitrales que, a su juicio, ocurrieron durante el encuentro. “Me queda claro que tanto hombres como mujeres deben seguirse preparando para estar a la altura técnica que demanda el arbitraje”, señaló.

Antonio Mohamed desató polémica al cuestionar el desempeño de la silbante Katia Itzel García tras el juego entre Toluca contra Cruz Azul. (Especial Infobae México)

Mohamed reclamó decisiones de Katia Itzel García ante Cruz Azul

La controversia comenzó después del empate 3-3 entre Cruz Azul y Toluca. Mohamed reclamó la actuación de Katia Itzel García por jugadas que, desde su perspectiva, perjudicaron a su equipo.

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El entrenador de Toluca consideró que Gonzalo Piovi debió ser expulsado. También cuestionó una acción en la que Willer Ditta tuvo contacto con un juez de línea. Esos fueron los principales argumentos que expuso para reclamar las decisiones de la silbante.

Mohamed afirmó que García “no estuvo a la altura” de un partido de ese nivel. Dijo que se lo expresó de frente tras el encuentro y sostuvo que, para dirigir esa clase de compromisos, una árbitra debía tener talento y comprender el desarrollo del juego.

El técnico no hizo una referencia explícita al género de la central mexicana. Sus palabras se enfocaron en su lectura sobre el desempeño arbitral. Sin embargo, la acusación de misoginia partió de la interpretación de Gálvez sobre la frase “árbitro normal” y el contexto en que fue pronunciada.

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Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 26, 2026 Cruz Azul's Carlos Rodriguez remonstrates with referee Katia Itzel Garc

Katia Itzel García publicó mensajes tras las críticas

Después del partido, Katia Itzel García compartió tres historias en Instagram que usuarios de redes sociales interpretaron como respuestas indirectas a Mohamed. La árbitra no mencionó al técnico de Toluca ni confirmó que sus publicaciones estuvieran relacionadas con la polémica.

Una de las imágenes contenía un mensaje sobre la hipocresía y la apariencia de santidad. Otra citaba la frase: “Limpia primero tu interior para que tu exterior se torne limpio”. La tercera historia mostró a dos chimpancés sentados y no llevó texto.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 26, 2026 Cruz Azul's Gonzalo Piovi is shown a yellow card by referee Katia Itzel Garc

El momento de las publicaciones alimentó las especulaciones, debido a que aparecieron horas después de los cuestionamientos de Mohamed. También llamó la atención que el entrenador había hecho públicas sus expresiones de fe católica y su devoción por la Virgen de Guadalupe.

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