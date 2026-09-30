Dos firmas en México vinculadas al Tren de Aragua fueron sancionadas en EEUU por fraude en cajeros automáticos

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a 10 personas y dos empresas con sede en México por su presunta vinculación con una red del Tren de Aragua dedicada al fraude contra instituciones financieras estadounidenses.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló a Óscar Leonardo Martínez Pirona y Alejandro Mejía Castillo como propietarios de las compañías, ambos acusados en Estados Unidos por participar en el esquema de manipulación de cajeros automáticos conocido como “jackpotting”.

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El operativo instaló malware en cajeros automáticos para forzar la entrega de efectivo y los fondos robados financiaron a la organización criminal venezolana.

Enigma Community y Soluciones Integrales Toluca, señaladas por el Tesoro de Estados Unidos

Óscar Leonardo Martínez Pirona figura como dueño de Enigma Community, S. de R.L. de C.V., una empresa con sede en México. OFAC determinó que esa compañía es propiedad o está bajo el control de Martínez Pirona.

La OFAC sancionó a Enigma Community y Soluciones Integrales Toluca por su presunto vínculo con una red del Tren de Aragua investigada por ataques a cajeros automáticos en Estados Unidos. Crédito: Especial

Alejandro Mejía Castillo aparece como propietario de Soluciones Integrales Toluca, S.A. de C.V. El Tesoro estadounidense aplicó el mismo criterio de control directo sobre esta segunda firma mexicana.

Ambas empresas quedaron designadas conforme a la Orden Ejecutiva 13581 y la Orden Ejecutiva 13224. Las dos órdenes permiten sancionar a personas y entidades que brindan apoyo material a organizaciones criminales transnacionales o terroristas.

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Martínez Pirona y Mejía Castillo fueron acusados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nebraska. Los cargos incluyen apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para lavar dinero.

Carlos Javier Martínez Armenta, José Darío Galeano Bazurto, Eric Gabriel Cárdenas Arzola y Anthony Wuiliam Hernández Guerrero completan el grupo de acusados en ese mismo tribunal. Todos fueron señalados como asociados directos del líder de la red.

La OFAC sancionó a Enigma Community y Soluciones Integrales Toluca por su presunto vínculo con una red del Tren de Aragua investigada por ataques a cajeros automáticos en Estados Unidos. Crédito: Especial

El líder identificado por el Tesoro es Aníbal Alexander Canelón Aguirre, conocido con el alias “Prometheus”. El FBI lo incluyó en su lista de los diez fugitivos más buscados.

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Prometheus es señalado como el creador del malware utilizado en los ataques de jackpotting. El documento oficial también lo describe como usuario de criptomonedas para lavar las ganancias del delito.

Carlos Javier Martínez Armenta realizó transacciones directas con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”. Guerrero Flores fue el líder del Tren de Aragua hasta su muerte.

Óscar Leonardo Martínez Pirona, además de su participación en el esquema de jackpotting, transfirió fondos a la artista venezolana Jimena Romina Araya Navarro. OFAC había sancionado previamente a Araya Navarro por brindar apoyo material a la organización.

La OFAC sancionó a Enigma Community y Soluciones Integrales Toluca por su presunto vínculo con una red del Tren de Aragua investigada por ataques a cajeros automáticos en Estados Unidos. Crédito: Especial

Aslhy Javier Galeano Basurto también integró la lista de acusados por conspiración para apoyar materialmente al Tren de Aragua. Las autoridades lo habían detenido en 2017 en Estados Unidos con drogas y mochilas con grandes cantidades de efectivo.

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El informe dio a conocer la existencia de las dos empresas señaladas por Washington. La publicación describió la conexión entre ambas compañías y el esquema de fraude bancario documentado por el Tesoro estadounidense.

Cómo funciona el jackpotting que atacó bancos en Estados Unidos

El jackpotting es un ciberataque que explota vulnerabilidades de cajeros automáticos e interfaces bancarias interactivas. El malware obliga a estas máquinas a dispensar efectivo sin debitar ninguna cuenta.

El ataque se ejecuta en varias fases according to Treasury. Los facilitadores vigilan primero los cajeros objetivo antes de instalar el software malicioso.

La estructura es investigada por presuntos fraudes mediante la manipulación de cajeros automáticos.(FOTO: Noticias 24/7)

Después de la instalación, el malware se activa de forma remota. Esa activación permite a los delincuentes eludir los sistemas de seguridad del cajero automático.

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En la fase final, los atacantes envían una orden de dispensación al equipo comprometido. El cajero entrega efectivo hasta agotar sus fondos o hasta que la operación se interrumpe.

Los ingresos obtenidos se transfieren entre miembros y asociados del Tren de Aragua. Esa transferencia busca ocultar el origen ilícito del dinero robado.

La red utiliza transacciones con criptomonedas como método adicional de lavado. Este mecanismo dificulta el rastreo del dinero por parte de las autoridades financieras.

Las pérdidas reportadas por ataques de jackpotting en Estados Unidos ascendieron a USD 40,73 millones hasta agosto de 2025. Esa cifra corresponde a más de mil 500 ataques documentados por las autoridades.

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Una imagen ilustrativa muestra billetes de dólares esparcidos alrededor de un cajero automático en la noche, simbolizando la incertidumbre sobre el destino de los 17 millones de dólares del fraude en Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a 98 personas por su participación en estos esquemas desde el 21 de octubre de 2025. Los cargos incluyen robo a bancos, fraude bancario, lavado de dinero y acceso no autorizado a sistemas informáticos protegidos.

Los acusados por jackpotting enfrentan penas máximas de entre 20 y 335 años de prisión. La investigación estableció vínculos directos e indirectos entre los procesados y el Tren de Aragua, según un comunicado del Departamento de Justicia del 26 de junio de 2026.

Tren de Aragua, la organización terrorista detrás del esquema financiero

El Tren de Aragua es una organización terrorista extranjera originada en Venezuela. El grupo se expandió por todo el hemisferio occidental en los últimos años.

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La organización participa en narcotráfico, tráfico de migrantes y trata de personas. También comete extorsión, explotación sexual de menores, lavado de dinero y asesinato por encargo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025. OFAC ya lo había sancionado como organización criminal transnacional el 11 de julio de 2024.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que la administración del presidente Donald Trump no permitirá que organizaciones como el Tren de Aragua exploten el sistema financiero estadounidense. Bessent afirmó: “Continuaremos utilizando todas las herramientas disponibles para negar a estos facilitadores financieros terroristas los recursos que necesitan para operar”.

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La investigación fue coordinada por la Homeland Security Task Force con participación del FBI y de Homeland Security Investigations. La Financial Crimes Enforcement Network y la Joint Task Force Vulcan del Departamento de Justicia también colaboraron en el caso.

La Joint Task Force Vulcan se creó en 2019 para combatir a la pandilla MS-13. Esa fuerza especial amplió después su misión para enfrentar al Tren de Aragua.

El mismo día de la designación de las dos empresas mexicanas, OFAC sancionó también a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”. Rivas Núñez dirige operaciones de minería ilegal de oro, exportación de narcóticos y delitos violentos en varios países de Sudamérica.

Las sanciones anunciadas forman parte de una campaña gubernamental sostenida desde 2025. Esa campaña ya produjo más de 30 acciones contra más de 300 personas y entidades vinculadas con organizaciones criminales transnacionales.

Como consecuencia de las designaciones, todos los bienes de las personas y empresas sancionadas ubicados en Estados Unidos quedaron bloqueados. Las entidades bajo control mayoritario de los sancionados también quedaron sujetas al mismo bloqueo financiero.