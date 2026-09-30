México

Maru Campos alista nueva iniciativa contra “narcoelecciones” tras revés en la Suprema Corte

La gobernadora de Chihuahua sostuvo que la resolución de la Suprema Corte eliminó una norma que permitía anular una elección si se comprobaban vínculos criminales de un candidato o la intervención de grupos delictivos

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, habla ante la cámara desde el interior de un vehículo sobre una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su mensaje, aborda la postura del partido Morena respecto a la legislación electoral aprobada por el Congreso del estado y las consecuencias legales sobre la invalidación de comicios por posible intervención del crimen organizado.

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Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que invalidó la ley estatal diseñada para anular comicios por la intervención del crimen organizado, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció que el Congreso del estado presentará una nueva iniciativa en las próximas horas, a través de un video mensaje difundido en sus redes sociales.

En su mensaje, la mandataria estatal cuestionó el fallo del máximo tribunal, el cual dejó sin efecto la legislación chihuahuense que contemplaba la anulación de una elección si se comprobaba la participación de grupos criminales o si los candidatos presentaban vínculos con estos.

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Campos afirmó que su administración acatará la resolución, aunque buscará una vía alternativa en la SCJN para mantener disponibles: “Si nos cerraron un camino, abriremos otro”.

“El narco, pues, puede meter dinero en una campaña, puede amenazar y matar candidatos, puede decidir quién compite y quién no, y así no hay consecuencias”, advirtió la gobernadora. Asimismo, señaló que Morena votó en contra de este “blindaje” en el Congreso estatal antes de litigar el asunto ante la Corte, afirmando que con estas acciones el partido está “confesando literalmente cuáles son sus intereses y a quién está protegiendo”.

Maru Campos destacó el voto de la ministra Yasmin Esquivel

Durante la discusión en la SCJN, la ministra Yasmin Esquivel Mossa votó a favor de la posición de Chihuahua, hecho que destacó Maru Campos: “Ella sostuvo que nosotros, que cuando el crimen decide una elección, no puede haber duda de la gravedad ni tampoco del grado de afectación al voto libre. Así que hasta en la corte hubo quien lo entendió”.

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La funcionaria acusó que Morena es un partido que impulsa la eliminación de sanciones por intervención criminal en los procesos electorales, que, según Campos, revela los intereses que protege.

Los senadores del PT también le dieron la espalda al gobernador Rubén Rocha Moya. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX
Los senadores del PT también le dieron la espalda al gobernador Rubén Rocha Moya. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX

A pesar del revés judicial, Campos aseguró que su administración buscará los mecanismos legales para evitar que el crimen elija a los gobernantes en Chihuahua.

La resolución del máximo tribunal se da en un contexto político, donde militantes del partido oficialista enfrentan señalamientos como el del Departamento de Justicia de Nueva York, quien mantiene activa una orden de aprehensión contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios.

Además, el día de ayer la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro en Estados Unidos sancionó a alrededor de 50 personas mexicanas por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa, entre ellas, Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

Expanista representa a Morena en Chihuahua

El 29 de septiembre, Morena designó a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua. El senador con licencia cuenta con una trayectoria política de alrededor de tres décadas, período en el que militó en el Partido Acción Nacional (PAN) entre 1988 y 2025, con cargos como diputado federal y local en el congreso de Chihuahua, asimismo, ocupó cargos internos como secretario de Organización, secretario general y presidente del Comité Directivo Estatal.

Con una trayectoria de tres décadas entre el PAN, Movimiento Ciudadano y Morena, Cruz Pérez Cuéllar asumió la coordinación estatal en Chihuahua. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM)
Con una trayectoria de tres décadas entre el PAN, Movimiento Ciudadano y Morena, Cruz Pérez Cuéllar asumió la coordinación estatal en Chihuahua. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM)

El nombramiento de Pérez Cuéllar ha sido criticado por distintos actores, no solo porque dejó atrás a Andrea Chávez, sino por su pasado panista, quien actualmente es opositor del proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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