Paola Núñez habla sobre cómo surgió el icónico peinado de Barbie Bazterrica en Amor en Custodia y qué tuvo que hacer para mantenerlo

La actriz mexicana deleito a sus seguidores recordando Amor en Custodia (Foto: Fama)

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El personaje de Bárbara (Barbie) Bazterrica en la telenovela de TV Azteca Amor en Custodia (2005) se consolidó como uno de los hits de la televisión mexicana, marcando tendencia entre la juventud con sus frases, estilo y particular cabello. Sin embargo, detrás de la imagen que dominó la pantalla chica se escondió una dura batalla entre la actriz Paola Núñez y los ejecutivos de la televisora, quienes rechazaron rotundamente el corte original que terminó haciendo famoso al personaje.

En recientes declaraciones para el medio Aura Media, la actriz mexicana recordó con humor y nostalgia cómo surgió el estilismo de ‘Barbie’, aceptando de entrada que el aspecto no era de su total agrado al principio.

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“Qué feo era mi look en Amor en custodia. Es que era muy feo”, confesó Núñez. La intérprete relató que la idea nació de manera fortuita en Sudamérica, tras concluir un proyecto teatral con Margarita Gralia: “Ese look me lo hicieron en Argentina. Yo estaba de vacaciones, estaba terminando una gira con Margarita Gralia. De hecho, por eso cuando hicimos Amor en custodia ya habíamos trabajado juntas y nos fuimos de gira por todo México. Entonces, yo terminé la gira en Argentina y yo me corto el pelo ahí y le digo a la chava, me dijeron que era ella, ella era buenísima y le dije: ‘Haz lo que quieras, no estoy trabajando, hazme lo que quieras’. Y me hizo el corte de Barbie”.

El corte de cabello marcó tendencia durante la emisión de la telenovela.

La pelea de Núñez por mantener su imagen

Al regresar a México para integrarse a las grabaciones de la producción de TV Azteca, la propuesta estética rompió con los patrones tradicionales de la empresa: “Yo llego a Azteca a hacer Amor en custodia y me lo quieren quitar. Y en ese tiempo se usaban como extensiones. Todas las actrices de novelas eran extensiones hasta acá. Me querían poner extensiones y yo les dije: ‘No, pero el look está tan distinto, probemos’”, detalló la actriz.

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La insistencia de Núñez se enfrentó al rechazo inicial de la audiencia de prueba: “Lo pasaron por el focus group, no le gustó a nadie las señoras del focus group y peleé, peleé y peleé y al final me salí con la mía y ve lo que se convirtió. Por eso dije estaba muy orgullosa de ese look, porque dije: ‘Ese look no lo quería Azteca’”.

Con el éxito arrollador del melodrama, la sobreexposición y las largas jornadas afectaron la cabellera de la actriz: “Al final terminé con el cabello quemado, porque luego ya después me hacían como tenaza y los rizos cada vez más arriba, porque la novela duró tanto tiempo, que entonces ellos ya no me podían hacer el look y me hacían ahí como un híbrido extraño. Pero al final del día si te dices: ¿cuál look te quieres hacer, el de Barbie o el de Las Juanas? Pues yo creo que el de Barbie, porque es icónico”.

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Es una de las telenovelas más queridas de la televisión mexicana. (Foto: TV Azteca)

Entre el fenómeno pop y la crítica al machismo en las telenovelas

El impacto de Amor en Custodia no solo se limitó a la moda o a las frases populares como “me compras un bosque y te pierdes”, sino que trascendió como un fenómeno social que redefinió los melodramas de la época.

Sin embargo, con el paso de los años y las retransmisiones del proyecto, la propia Paola Núñez ha ejercido una mirada reflexiva y crítica sobre las dinámicas que presentaba la historia entre una joven millonaria y su guardaespaldas, Nicolás Pacheco (interpretado por Andrés Palacios).

Más allá del vestuario y el peinado, Núñez ha señalado en diversas ocasiones la carga machista presente en la narrativa de la telenovela, una característica común en los melodramas de principios de los años 2000.

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Paola Nuñez se abierto camino en producciones estadounidenses. (Foto: Instagram/@paolanunez)

La actriz ha cuestionado la forma en que se justificaban ciertas conductas de control, celos y dinámicas de poder entre los personajes principales, las cuales en su momento eran romantizadas por la audiencia pero que, bajo la óptica actual, evidencian estereotipos de género arraigados en la televisión de la época.

A pesar de estas observaciones críticas sobre el libreto y las presiones estéticas de la industria, la interpretación de Paola Núñez logró matizar al personaje de Bárbara Bazterrica, transformando a una típica figura caprichosa en un icono de la cultura pop mexicana que, dos décadas después, sigue dando de qué hablar.

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