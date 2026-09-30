Llega a Coyoacán el Festival Cultural del Café y Chocolate 2026, en un fin de semana de actividades con entrada libre

La propuesta, organizada por Expofest junto con la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, combinará degustaciones, artesanías y una agenda artística pensada para toda la familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Museo Nacional de Culturas Populares, en Coyoacán, será la sede de una nueva edición del Festival Cultural Café y Chocolate, con un programa dedicado al Día de Muertos. El encuentro reunirá a productores de distintas regiones del país y a expositores internacionales en torno a dos de los productos más arraigados en la gastronomía mexicana.

La propuesta, organizada por Expofest junto con la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, combinará degustaciones, artesanías y una agenda artística pensada para toda la familia, con acceso sin costo al recinto.

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Festival Café y Chocolate/ Museo de las Culturas Populares

Programación cultural y gastronómica del festival

El festival contará con más de 60 expositores provenientes de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero. También habrá participación internacional de Colombia y Turquía, países con una tradición cafetera reconocida.

Entre los productos disponibles destacan el café de especialidad, el café de altura y el chocolate con alto porcentaje de cacao. A esa oferta se suman pan de muerto, calaveritas de azúcar y chocolate, postres, galletas, dulces temáticos y miel.

El festival también incluirá artesanías, inciensos y decoraciones para ofrendas, con piezas inspiradas en catrinas, alebrijes, brujas, fantasmas, calabazas y murciélagos. La Catrina estará presente los tres días para convivir con el público.

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En el Aula Alto Capilla habrá una agenda diaria de actividades gratuitas: a las 12:00 horas se realizarán Cafés Filosóficos; a las 13:30, un taller para elaborar chocolate propio; a las 15:00, el taller sensorial “Emociorama”; a las 16:30, Chocolatería Literaria, y a las 18:00, una cata de café. El registro para participar se realiza directamente al llegar al recinto.

El Patio Jacarandas sumará una programación artística con teatro en miniatura a cargo de la compañía Amatl, con la obra La niña de las siete iglesias, además de presentaciones de ballet folklórico, música tradicional de Oaxaca y danza. También se contempla una master class sobre salud alimenticia, cacao y chocolate, y la presentación del libro Un tributo al sabor del café. Entre los grupos artísticos anunciados figuran el Ensamble Alma Viajera, el Ballet Folklórico “Herencia Mestiza”, la Compañía de Danza de Naucalpan y el Ballet Folklórico Juvenil Ollin.

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Un cartel anuncia el Festival Cultural Café y Chocolate que se celebrará del 2 al 4 de octubre de 2026 en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán, México. (Museo Nacional de las Culturas Populares)

Café y cacao, símbolos de identidad mexicana

Calaveritas de chocolate decoradas con colores brillantes y detalles artesanales, un dulce tradicional para el Día de Muertos en México. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café y el chocolate ocupan un lugar central en la identidad gastronómica de México. El cacao tiene una historia de miles de años en el país: fue domesticado hace tres mil 500 años por los olmecas, según ha señalado la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y se convirtió en una bebida sagrada conocida como xocolatl. Esa herencia se mantiene presente en platillos como el mole oaxaqueño y en bebidas tradicionales de distintas regiones del país.

El café llegó a territorio mexicano alrededor de 1740, a través del puerto de Veracruz, y desde entonces se expandió hacia distintas zonas del país hasta convertirse en un cultivo con fuerte arraigo social. Ambos productos concentran la actividad de miles de familias campesinas e indígenas, particularmente en los estados del sureste.

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Estos dos cultivos no solo forman parte del patrimonio gastronómico nacional: sostienen a cientos de miles de familias productoras en al menos 14 estados del país. El café y el cacao representan además una fuente directa de empleo rural, con una participación mayoritaria de pequeños agricultores concentrados en Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Guerrero.

El peso económico de dos bebidas históricas

Calaveritas de chocolate decoradas con colores brillantes y detalles artesanales, un dulce tradicional para el Día de Muertos en México. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción cafetalera mexicana ubica al país en el noveno lugar mundial, con cerca de cuatro millones de sacos de 60 kilogramos por ciclo, de acuerdo con la Organización Internacional del Café (OIC). Más del 70% de los productores son pequeños agricultores con menos de cinco hectáreas, concentrados en Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero.

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La industria cafetalera beneficia de forma directa e indirecta a más de tres millones de personas, según datos de la SADER. En 2024, las exportaciones mexicanas de café superaron los 16 mil 263 millones de pesos, al tipo de cambio actual del dólar.

El mercado interno también muestra crecimiento. Según Grand View Research, el negocio del café en México facturó 82 mil 760 millones de pesos en 2024 y proyecta alcanzar 115 mil 615 millones de pesos en 2030, con una expansión anual compuesta de 5.5%. El consumo per cápita se ubica entre 1.3 y 1.9 kilogramos por persona al año, impulsado por el crecimiento de los cafés de especialidad.

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En el caso del cacao, México produce alrededor de 28 mil toneladas anuales, aunque necesita importar otras 40 mil toneladas para abastecer su demanda interna, con proveedores en Costa de Marfil, Ghana y Ecuador. La cadena productiva del cacao genera alrededor de 60 mil empleos directos, con una participación mayoritaria de mujeres, según el Sistema Producto Cacao México.

La industria mexicana del chocolate, por su parte, cerró 2025 con ventas por 46 mil 700 millones de pesos, un incremento de 11% frente al año anterior. Para 2026, la proyección apunta a 50 mil 400 millones de pesos. El sector está compuesto en 98% por micro, pequeñas y medianas empresas, y genera 18 mil 400 empleos directos y 100 mil indirectos, de los cuales 56% son ocupados por mujeres, según la Asociación de la Industria del Chocolate (ASCHOCO).

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Fechas, horarios y cómo llegar al Festival Artesanal del Café y Chocolate

El Festival Cultural Café y Chocolate, edición Día de Muertos, se realizará del viernes 2 al domingo 4 de octubre de 2026, en un horario de 11:00 a 19:00 horas.

La sede será el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en avenida Miguel Hidalgo 289, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, a una cuadra del centro histórico de la demarcación. El acceso al recinto será de entrada libre, aunque los productos y alimentos dentro del festival tendrán costo. Para participar en los talleres y actividades culturales programadas en el Aula Alto Capilla, el registro se realiza directamente al llegar al lugar.

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Por su ubicación, el festival puede visitarse como parte de un recorrido por el Centro de Coyoacán, una de las zonas con mayor concentración de actividades culturales de la Ciudad de México durante la temporada de Día de Muertos.