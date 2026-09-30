Colmillos de elefantes y un camello: la vida de lujos que llevaba Jorge Kahwagi Macari, según sus amigos

El fallecimiento del empresario mexicano fue confirmado este 30 de septiembre por Roberto Palazuelos, quien compartió una fotografía de ambos y envió condolencias a su madre. (Infobae México)

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Jorge Kahwagi Macari tenía un camello en su casa y una alberca dentro de su recámara, según los recuerdos compartidos por Shanik Berman y Gustavo Adolfo Infante tras su muerte. Las figuras de la televisión hablaron de la vida privada del exdiputado, boxeador y empresario, marcada por residencias en Acapulco y Tulum, un yate y objetos que sorprendían a sus visitas.

La muerte de Kahwagi Macari fue dada a conocer este miércoles 30 de septiembre. Tenía 58 años. Gustavo Adolfo Infante sostuvo en su programa de YouTube que el exlegislador habría muerto a causa de un derrame cerebral, aunque hasta ahora su familia no ha difundido información oficial sobre las causas del deceso.

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México, D.F 20 Febrero 2004.- Jorge Kahwagi, boxeador y diputado federal plasmo sus huellas en el paseo de las estrellas. FOTO: Nelly Salas/CUARTOSCURO.COM

Shanik Berman recuerda que Jorge Kahwagi tenía un camello en su casa

Shanik Berman lo recordó con una publicación en Instagram. La conductora habló de una de las peculiaridades que encontró durante su trato con el expolítico.

“Se murió @jorgekahwagi1, un ser humano hermoso, la primera persona que conocí que tenía un camello en su casa. QEPD”, escribió Berman. Su mensaje se sumó a las condolencias difundidas por personajes de la política y el espectáculo.

El comentario de Shanik Berman pone atención en una de las excentricidades que rodearon a Jorge Kahwagi Macari durante los años en que mantuvo una presencia frecuente en la televisión, la política y la prensa de espectáculos.

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La conductora no detalló en cuál de las propiedades del empresario estaba el animal ni durante qué periodo lo conoció. Su publicación lo describe como “un ser humano hermoso” y remite a la convivencia que sostuvo con él.

(Instagram)

Kahwagi Macari solía aparecer en eventos públicos, peleas de box y programas de entretenimiento. Durante su vida mantuvo propiedades en Acapulco y Tulum, destinos que también formaron parte de los recuerdos compartidos por Gustavo Adolfo Infante.

Berman fue una de las figuras que habló de la faceta privada de Kahwagi tras confirmarse su fallecimiento. El exdiputado había permanecido con bajo perfil en los últimos años, luego de haber ocupado espacios en la política y los medios.

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El empresario participó en Big Brother VIP en 2004, fue diputado federal y desarrolló una carrera como boxeador profesional. En el ring disputó 11 combates entre 2001 y 2005, todos con triunfo por nocaut.

Gustavo Adolfo Infante recuerda una alberca dentro de su recámara

Gustavo Adolfo Infante contó en su programa de YouTube que tuvo oportunidad de visitar a Jorge Kahwagi Macari en distintas propiedades. El periodista sostuvo que convivió con él en Acapulco, Tulum, fiestas y viajes en yate.

“Tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años, de convivir con él en su casa de Acapulco, en su casa de Tulum”, dijo el comunicador. También afirmó que el empresario le prestó su yate en más de una ocasión.

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Infante recordó una visita a la recámara de Kahwagi Macari, donde encontró instalaciones poco comunes. El periodista dijo que el exboxeador tenía una alberca al interior de su habitación.

El mayor escándalo de Jorge Kahwagi Macari: acusado de golpear a una joven, mandarla al hospital y librarse por influencias (Archivo)

“En su recámara, en la alberca de su recámara, porque tenía alberca en la casa, pero en su cuarto tenía una alberca”, relató Gustavo Adolfo Infante durante la transmisión.

El periodista agregó que Kahwagi Macari contaba con una cámara hiperbárica. Según su versión, el empresario ingresaba a ella de manera habitual e incluso dormía ahí.

“Él dormía en la cámara hiperbárica”, señaló Infante. La conductora que lo acompañaba en el programa reaccionó con sorpresa ante la historia, mientras el periodista reiteró que su amigo usaba ese equipo con frecuencia.

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La casa de Tulum tenía un elefante y colmillos, según el periodista

Gustavo Adolfo Infante también habló de una casa que Kahwagi Macari tenía frente a la playa en Tulum. Describió esa propiedad como una residencia con elementos decorativos que correspondían a la personalidad pública del empresario.

“Tenía una casa sobre la playa, que era muy característica porque tenía un elefante, y tenía colmillos de elefante y demás. Muy estilo Kahwagi”, declaró.

Jorge Kahwagi Macari

El comunicador afirmó que el exlegislador vendió esa casa por una suma elevada y se mudó a una propiedad en la selva de Tulum. Esa versión no ha sido confirmada por la familia de Kahwagi Macari.

“Después se la compraron, entiendo que era un dineral y se fue a la selva a vivir allá en Tulum”, agregó Infante. El periodista no especificó quién habría adquirido la casa ni el monto de la operación.

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Las referencias al camello, al elefante y a los colmillos forman parte de los relatos sobre el estilo de vida que Kahwagi Macari mostró a personas cercanas y a integrantes de la prensa durante sus años de mayor exposición.

Un refrigerador de Coca-Cola fue el regalo que dejó a Gustavo Adolfo Infante

El periodista también recordó un refrigerador antiguo de Coca-Cola que recibió como obsequio del empresario. Según contó, lo vio durante una entrevista que realizó en la casa de Kahwagi Macari.

“Al lado de la cámara hiperbárica estaba un refrigerador antiquísimo de Coca-Cola”, relató Infante. Dijo que expresó interés por el objeto y que Kahwagi Macari decidió regalárselo en ese momento.

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“‘¿Te gusta? Lléveselo a la casa, señor’”, recordó que le dijo el empresario. Infante contó que los escoltas de Kahwagi Macari cargaron el refrigerador y lo transportaron a su domicilio.

(Instagram)

El comunicador aseguró que conserva el artículo como un recuerdo de su amistad. “Lo primero que saqué para la terraza fue el refrigerador que Jorge Kahwagi, generosa y amablemente, me hizo favor de regalar”, explicó.

Infante definió a Kahwagi Macari como una persona generosa con sus amigos y con los medios de comunicación. También recordó que invitaba a reporteros a sus peleas de box y cubría los gastos de los viajes.

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Gustavo Adolfo Infante dice que Jorge Kahwagi habría muerto por un derrame cerebral

Durante el mismo programa, Gustavo Adolfo Infante habló de versiones sobre el estado de salud de Kahwagi Macari. El periodista dijo que durante años existieron rumores sobre complicaciones médicas, aunque no se conocieron detalles públicos.

“Fallece debido a un derrame cerebral”, afirmó Infante. Hasta el momento, familiares del exdiputado no han emitido un comunicado que confirme esa causa de muerte.

Kahwagi Macari informó en 2019 que enfrentó una úlcera gástrica perforada y una infección bacteriana. “Se me reventó una úlcera, pero gracias a Dios que me permitió seguir dando lata aquí con ustedes”, escribió entonces en redes sociales.