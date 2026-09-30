EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: EEUU sanciona a exesposo de Marina del Pilar por supuestos nexos con Los Mayos

El exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Torres Torres, volvió a rechazar la investigación que sostiene Estados Unidos en su contra por nexos con el crimen organizado. A través de comunicado dirigido a la opinión pública, el exfuncionario honorario en la administración de Marina del Pilar Ávila Olmedo adelantó iniciar acciones para aclarar su situación actual.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a 25 empresas mexicanas por sus presuntos nexos con Los Mayos o La Mayiza, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de “El Mayo”.
El nombre de de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, desapareció del registro público de una empresa que Estados Unidos vinculó este martes con el Cártel de Sinaloa, apenas 19 días antes de que el Departamento del Tesoro anunciara las sanciones.