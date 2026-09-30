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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: EEUU sanciona a exesposo de Marina del Pilar por supuestos nexos con Los Mayos

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12:40 hsHoy

Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, reaparece para negar vínculos con el narco pese a acusaciones de EEUU

Estados Unidos también le retiro la visa al exesposo de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California

El conductor Gustavo Macalpin criticó al esposo de Marina del Pilar poco antes de su despido Foto: IG/carlostorresnews
El conductor Gustavo Macalpin criticó al esposo de Marina del Pilar poco antes de su despido Foto: IG/carlostorresnews

El exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Torres Torres, volvió a rechazar la investigación que sostiene Estados Unidos en su contra por nexos con el crimen organizado. A través de comunicado dirigido a la opinión pública, el exfuncionario honorario en la administración de Marina del Pilar Ávila Olmedo adelantó iniciar acciones para aclarar su situación actual.

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12:39 hsHoy

Venta de jugos, gasolineras y casas de cambio: las 25 empresas que EEUU sancionó por nexos con Los Mayos del Cártel de Sinaloa

Detrás de las empresas señaladas aparecen nombres como José Ángel Rivera Zazueta, Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, Luis Alfonso Torres Torres y Pedro Ariel Mendívil García, vinculados por OFAC a distintas estructuras del Cártel de Sinaloa

Un retrato ilustrado de Ismael Zambada Sicairos encabeza una grilla de establecimientos comerciales vinculados a investigaciones de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un retrato ilustrado de Ismael Zambada Sicairos encabeza una grilla de establecimientos comerciales vinculados a investigaciones de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a 25 empresas mexicanas por sus presuntos nexos con Los Mayos o La Mayiza, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de “El Mayo”.

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12:38 hsHoy

Marina del Pilar dejó de figurar como socia de empresa ligada por EEUU al Mayito Flaco 19 días antes de sanción de la OFAC

Vida Orgánica Tijuana aparece entre las 25 empresas sancionadas por Estados Unidos este martes

El comunicado del Departamento del Tesoro no menciona a la mandataria, pero ubica a su exesposo en un esquema de narcocorrupción con Los Rusos (CUARTOSCURO)
El comunicado del Departamento del Tesoro no menciona a la mandataria, pero ubica a su exesposo en un esquema de narcocorrupción con Los Rusos (CUARTOSCURO)

El nombre de de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, desapareció del registro público de una empresa que Estados Unidos vinculó este martes con el Cártel de Sinaloa, apenas 19 días antes de que el Departamento del Tesoro anunciara las sanciones.

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