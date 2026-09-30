La creatina no es solo para el gimnasio: esto es lo que hace en tu cerebro

La creatina, un compuesto asociado por años únicamente al ámbito deportivo, es objeto de estudio por su papel en procesos cerebrales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La creatina es un compuesto que el organismo produce de forma natural en el hígado, los riñones y el páncreas, a partir de tres aminoácidos.

Además de la que el cuerpo genera por sí mismo, existe una versión disponible en forma de suplemento, que busca aumentar las reservas naturales del compuesto.

PUBLICIDAD

Es esta presentación, ampliamente utilizada en gimnasios, la que los científicos analizan también por su posible relación con el funcionamiento cerebral.

Del total de creatina presente en el organismo, sin importar si proviene de la producción natural del cuerpo o de fuentes externas como la dieta o los suplementos, cerca del 95% se almacena en los músculos.

La respuesta del cuerpo a este compuesto varía según la edad, la dieta y el estado de salud de cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una porción menor viaja también hasta el cerebro, según documentan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) en su ficha oficial sobre el compuesto.

El cerebro representa apenas el 2% del peso corporal, pero consume alrededor del 20% de la energía total del cuerpo.

Qué dice la investigación sobre la creatina y el desempeño mental

Los NIH señalan que la creatina “podría mejorar el desempeño cognitivo en personas mayores o sometidas a estrés físico”, aunque aclara que probablemente ese beneficio no se observe de la misma forma en personas jóvenes sin ese tipo de desgaste.

PUBLICIDAD

La institución añade que aún se necesita más investigación para entender con precisión el alcance de ese efecto.

La Clínica Mayo recomienda que cualquier persona interesada en este suplemento consulte primero a un profesional de la salud.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Clínica Mayo coincide en que la suplementación con creatina eleva los niveles del compuesto disponibles en el tejido cerebral, un cambio que se ha vinculado con el funcionamiento de la memoria y la capacidad de respuesta mental en distintos escenarios de investigación.

La UNAM investiga el papel de la creatina en pacientes con alzhéimer

En México, un equipo del Laboratorio de Investigación en Neurociencias y Enfermedades Neurodegenerativas (LINEN), de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, evalúa el efecto de la creatina monohidratada combinada con ejercicio físico en pacientes en etapa temprana de alzhéimer.

PUBLICIDAD

La colaboración con una organización estadounidense especializada en enfermedades neurodegenerativas respalda el proyecto mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador Luis Oskar Soto Rojas, quien encabeza el proyecto, explica que es el primer ensayo a nivel mundial que combina el ejercicio físico con este suplemento para medir si existe mejora clínica en la memoria y el aprendizaje, además de analizar qué ocurre a nivel molecular y microscópico en el cerebro.

De acuerdo con la Gaceta UNAM, se ha observado que la creatina monohidratada aumenta la energía disponible en el cerebro y tiene efecto sobre funciones como la memoria, el aprendizaje y las acciones relacionadas con la motricidad, procesos que resultan afectados por enfermedades como el alzhéimer y el párkinson.

PUBLICIDAD

El equipo de investigación busca observar cambios tanto clínicos como moleculares durante el estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio se desarrolla en pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), particularmente del Centro Médico Nacional Siglo XXI, con el respaldo de la Alzheimer’s Association, institución estadounidense enfocada en el estudio de enfermedades neurodegenerativas.

La edad y el desgaste físico influyen en el efecto de la creatina

La evidencia recopilada por los NIH plantea que el beneficio cognitivo de la creatina depende del punto de partida de cada persona.

En cerebros jóvenes y sin desgaste, las reservas de energía ya suelen estar completas, por lo que el margen de mejora observado es menor.

El desgaste físico prolongado puede modificar la forma en que el organismo responde a este compuesto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, el organismo señala que en personas mayores o en situaciones de estrés físico prolongado, donde el suministro de energía cerebral puede verse más comprometido, la suplementación muestra un efecto más claro sobre el desempeño en tareas cognitivas.

PUBLICIDAD

Por esta variación en los resultados, la Clínica Mayo recomienda que el consumo de creatina se realice bajo consulta médica, en particular en personas con alguna condición de salud previa, ya que la respuesta al suplemento puede cambiar según la edad y el estado físico de cada persona.

La supervisión médica se vuelve un factor determinante antes de iniciar cualquier esquema de suplementación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el suplemento se popularizó primero en gimnasios

Un estudio publicado en la Revista Médica del IMSS, realizado con 800 personas que se ejercitan en gimnasios del norte de México, documenta que el 81% de los encuestados consume algún tipo de suplemento nutricional, entre ellos la creatina.

La investigación encontró que el motivo principal para consumir estos productos es mejorar el rendimiento físico, seguido de la búsqueda de un mejor aspecto estético.

PUBLICIDAD

Encuestas realizadas en gimnasios del norte del país reflejan hábitos de consumo poco supervisados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto explica por qué el compuesto se asoció durante años únicamente al entrenamiento de fuerza, antes de que la investigación científica ampliara el interés hacia sus efectos en el sistema nervioso.

La creatina monohidratada es la versión con más respaldo científico

La Clínica Mayo indicaa que la creatina monohidratada es la forma más investigada y utilizada en los estudios que analizan sus efectos, tanto musculares como cerebrales.

La búsqueda de un mejor rendimiento físico figura entre las razones más comunes para tomar este tipo de suplementos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se consume por vía oral en las dosis empleadas en la mayoría de las investigaciones, la institución la describe como un compuesto ampliamente documentado en la literatura científica disponible hasta ahora.

De dónde obtiene el cuerpo la creatina sin necesidad de suplementos

El organismo no depende únicamente de los suplementos para obtener creatina.

Los NIH explican que el compuesto también se obtiene de fuentes alimenticias, principalmente carne y pescado, además de la producción que el propio cuerpo realiza en el hígado, los riñones y el páncreas.

PUBLICIDAD

La alimentación diaria y la producción interna del cuerpo trabajan de forma conjunta para mantener las reservas necesarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta doble vía de obtención explica por qué existen diferencias en los niveles basales de creatina entre distintas personas.

Quienes siguen dietas sin productos de origen animal tienden a presentar reservas más bajas del compuesto, tanto en músculo como en otros tejidos del cuerpo.

Los NIH señalan que, al no depender de una fuente externa de creatina en su alimentación, este grupo de personas parte de niveles distintos a quienes sí consumen carne o pescado de forma regular.

La carne y el pescado figuran entre las principales fuentes alimenticias de este compuesto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diferencia en el punto de partida es uno de los factores que la ciencia considera al evaluar cómo responde cada organismo a la suplementación.

PUBLICIDAD

Los efectos secundarios documentados del consumo de creatina

La Clínica Mayo documenta que la creatina, tomada por vía oral en las dosis recomendadas, presenta un perfil de seguridad favorable cuando se consume durante periodos de hasta cinco años. Sin embargo, no está exenta de efectos secundarios.

Entre los más reportados se encuentra el aumento de peso, vinculado a la retención de agua en el tejido muscular.

La respuesta del organismo a la creatina puede variar según condiciones médicas previas, por lo que la valoración individual resulta relevante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución también documenta molestias digestivas ocasionales entre quienes toman el suplemento, un efecto que coincide con lo observado en estudios realizados en gimnasios mexicanos.

La Clínica Mayo precisa que la investigación sobre el uso de creatina en personas con enfermedad renal todavía es limitada, por lo que recomienda que este grupo consulte a su médico antes de considerar el suplemento, en particular si ya recibe algún tratamiento relacionado con esa condición.