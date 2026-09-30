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Por qué algunos jugadores de la Selección Mexicana se quedaron entrenando hasta las 11:30 de la noche tras empatar con Perú

Con este resultado, el equipo nacional sumó su segundo empate consecutivo luego de haber empatado ante Colombia

La Selección Mexicana empató en su segundo partido en la era de Rafa Márquez (REUTERS)
La Selección Mexicana empató en su segundo partido en la era de Rafa Márquez (REUTERS)
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México empató 1-1 ante Perú en su segundo partido amistoso bajo la dirección de Rafa Márquez. El Tricolor presentó una alineación renovada, con varios jugadores jóvenes, y Óscar García debutó en la portería durante el encuentro disputado en el Sports Illustrated Stadium.

Con este resultado, el equipo nacional sumó su segundo empate consecutivo luego de haber empatado ante Colombia el sábado pasado 1 a 1 en el M&T Bank Stadium, donde la figura fue Gilberto Mora tras anotar su primer gol.

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¿Por qué algunos jugadores de la Selección Mexicana se quedaron entrenando hasta las 11:30 de la noche?

Los futbolistas de la Selección Mexicana que no participaron en el empate ante Perú permanecieron en la cancha del Sports Illustrated Stadium después del encuentro.

El grupo realizó una sesión adicional que se extendió hasta las 23.30, hora local, con el objetivo de sostener el ritmo competitivo antes del próximo compromiso del Tricolor que será ante Estados Unidos.

Resumen del partido

Perú tomó ventaja con una anotación de Jairo Vélez. El conjunto mexicano tuvo dificultades para generar jugadas claras en el primer tiempo y no logró superar con frecuencia la defensa rival, pese a buscar mayor presencia en campo contrario.

Víctor Guzmán igualó el marcador al minuto 49, luego de un tiro de esquina. México presionó durante el cierre e introdujo variantes ofensivas, pero no encontró el gol de la victoria. El equipo nacional terminó la fecha FIFA con dos empates en el inicio de la etapa de Rafa Márquez.

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En los últimos minutos, Perú también generó peligro mediante tiros de esquina y disparos dentro del área, aunque sin precisión para recuperar la ventaja. México respondió con los ingresos de Roberto Alvarado, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, pero el marcador ya no se movió.

¿Cuándo es el siguiente partido de México?

La Selección Mexicana enfrentará a Estados Unidos el sábado 3 de octubre en Glendale, Arizona, en un encuentro correspondiente a la actual Fecha FIFA.

El partido será el tercero del Tri en esta ventana internacional, que contempla cuatro compromisos para el equipo dirigido por Rafael Márquez.

El duelo también marcará la primera vez que Márquez se mida ante Estados Unidos como responsable de la selección azteca. El encuentro se jugará en el State Farm Stadium de Glendale a las 20:00 horas. La transmisión estará disponible por Canal 5, Canal 7, ESPN y TUDN.

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