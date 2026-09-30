Venta de jugos, gasolineras y casas de cambio: las 25 empresas que EEUU sancionó por nexos con Los Mayos del Cártel de Sinaloa

Un retrato ilustrado de Ismael Zambada Sicairos encabeza una grilla de establecimientos comerciales vinculados a investigaciones de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a 25 empresas mexicanas por sus presuntos nexos con Los Mayos o La Mayiza, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de “El Mayo”.

La lista abarca giros tan distintos como hotelería, casas de cambio, seguridad privada, wealth management, gasolineras, entretenimiento y venta de productos orgánicos.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) documentó que estos negocios funcionaban como propiedad, bajo control o dirección de operadores financieros y políticos que ya fueron sancionados. El mecanismo permitía mover, ocultar o justificar recursos derivados del narcotráfico mediante actividades comerciales de apariencia legítima.

Hoteles y casas de cambio: la fachada más tradicional del lavado de dinero

Casas de cambio, entre las empresas fachada de La Mayiza. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V. encabeza la lista de sanciones. La empresa opera un negocio hotelero en Culiacán, propiedad de Hildegardo Gastelum García, “Aldo”, y según el Tesoro, sus ingresos financian la disputa de Los Mayos contra Los Chapitos.

En Tijuana, la OFAC sancionó Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V., conocida comercialmente como Magic Casa de Cambio y propiedad de Ilia Elizabeth Félix Rivera.

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El establecimiento colaboraba con casas de cambio del sur de California para recibir efectivo del narcotráfico y regresarlo a México mediante “transacciones espejo”. Su anterior propietario, Omar Guadalupe Ayón Díaz, fue detenido en Colombia en 2015 y sentenciado a 10 años de prisión en Estados Unidos por lavar más de 45,000,000 de dólares con el mismo esquema.

En Mexicali, el Tesoro sancionó Mía Centro Cambiario, S.A. de C.V., propiedad de José Ángel Rivera Zazueta, alias “El Flaco”. Un documento del Registro Público de Comercio local revela que la empresa se constituyó el 15 de noviembre de 2011 con un capital social inicial de apenas 50,000 pesos, dividido en partes iguales entre sus dos socios fundadores.

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La compañía obtuvo su permiso de operación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) un mes antes de su constitución formal. Junto a ella fue sancionada la empresa de transporte Rivos Servicios, S.A. de C.V., también atribuida a Rivera Zazueta.

Seguridad privada y wealth management: los negocios que proyectan sofisticación

Empresas sancionadas por la OFAC por sus presuntos nexos con La Mayiza. (Capturas de pantalla)

Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V., atribuida a Marco Antonio Moreno Gómez Santélices, aparece registrada como empresa de seguridad privada autorizada por la Dirección General de Seguridad Privada, con número de registro DGSP/291-22/4718, vigente desde 2022 hasta diciembre de 2026.

El directorio comercial MercadoSeguridad.mx la describe con sede en la colonia 20 de Noviembre, Tijuana, ofreciendo servicios de seguridad electrónica, CCTV, blindaje vehicular y arquitectónico.

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Capital Privado Baja, S.A.P.I. de C.V., también atribuida a Moreno Gómez Santélices, opera comercialmente como “Private Equity Baja” y se autodefine en su sitio web como un family office con oficinas en el bulevar Salinas, Tijuana. La compañía ofrece administración patrimonial, mercado cambiario y pagos internacionales, consultoría fiscal, capital privado, desarrollo inmobiliario y “soluciones para gobierno”.

Empresas sancionadas por la OFAC por sus presuntos nexos con La Mayiza. (Capturas de pantalla)

Su página describe una metodología de cinco pasos —diagnóstico, estrategia, implementación, seguimiento y crecimiento— y presume alianzas con ADM Investor Services International Limited, una firma internacional de servicios financieros.

Junto a Capital Privado Baja, el Tesoro sancionó a su empresa hermana Capital Privado Bursátil, S.A. de C.V., que forma parte de la misma estructura de servicios financieros bajo el mismo propietario.

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Conciertos, bienestar y gasolineras completan el mapa de negocios sancionados

Empresas sancionadas por la OFAC por sus presuntos nexos con La Mayiza. (Capturas de pantalla)

Conciertos y Espectáculos Inhouse, S.A.P.I. de C.V., atribuida a Moreno Gómez Santélices, opera bajo el nombre comercial “In House Espectáculos”, una promotora con 11,400 seguidores y 257 cuentas seguidas en Instagram. La empresa se presenta como “100% mexicana de Tijuana” dedicada a “llevar eventos de primer nivel” y ha organizado presentaciones en la región, incluida al menos una atribuida a Marc Anthony, además de eventos en el Valle de Guadalupe.

Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., propiedad de Luis Alfonso Torres Torres, se constituyó en noviembre de 2020 y opera comercialmente como “Vive Orgánico Fresh Market” en el bulevar de Las Américas, Lomas de Agua Caliente. El negocio ofrece jugos, kombucha, productos veganos y opciones keto, cuenta con servicio de pedidos en línea.

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Entre los socios originales de Vida Orgánica figuraban Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, su entonces esposo Carlos Alberto Torres Torres —también sancionado hoy por el Tesoro— y Luis Alfonso Torres Torres, según documentos societarios citados por el semanario ZETA.

Carlos Torres declaró en agosto de 2025 que su participación en el proyecto duró cerca de un año y que ya no formaba parte del negocio. Una rectificación de escrituras del 10 de septiembre de 2026 retiró a la gobernadora de la sociedad, apenas 19 días antes del anuncio de las sanciones estadounidenses.

Empresas sancionadas por la OFAC por sus presuntos nexos con La Mayiza. (Capturas de pantalla)

Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V., propiedad de Pedro Ariel Mendívil García, se ubica en avenida Misión de San Diego 3499, colonia Hacienda Dorada, Mexicali, de acuerdo con un documento oficial del municipio.

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La empresa completa el grupo de negocios de atención directa al público señalados en el paquete de sanciones, junto con The Woods Bar y Raes Restaurante, ambos atribuidos a Torres Torres en la región de Tijuana y Mexicali.

¿Cuáles son las 25 empresas? Listado completo

Otras compañías designadas por el Tesoro incluyen firmas dedicadas a bienes raíces, gas e hidrocarburos, publicidad y distribución comercial, que completan las 25 entidades sancionadas este martes bajo el argumento de servir como vehículos de lavado de dinero para la red financiera de Los Mayos.

Propiedad de Hildegardo Gastelum García (“Aldo”)

Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V.

Propiedad de Ilia Elizabeth Félix Rivera (“Felix”)

Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V. (“Magic Casa de Cambio”)

Propiedad de Marco Antonio Moreno Gómez Santélices (“Moreno”)

Grupo Baja Fixer, S.A. de C.V. Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V. Capital Privado Baja, S.A.P.I. de C.V. Capital Privado Bursátil, S.A. de C.V. Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V. Conciertos y Espectáculos Inhouse, S.A.P.I. de C.V. Wermak Publired, S.A. de C.V. Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V. Proyecto Alerta Verde, S.A.P.I. de C.V. Videovigilancia Colaborativa, S.A.P.I.

Propiedad de Jerónimo Javier Vera Ayala (“Jerónimo Vera”)

Xolo Gas de Baja California, S. de R.L. de C.V. Lthings México, S. de R.L. de C.V. Codesuam, S. de R.L. de C.V. Grupo Baja Firme, S.A. de C.V.

Propiedad de José Ángel Rivera Zazueta (“Rivera Zazueta”)

Mía Centro Cambiario, S.A. de C.V. Rivos Servicios, S.A. de C.V.

Propiedad de Luis Alfonso Torres Torres (“Luis Torres”)

Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V. Edifika Desarrollos Baja, S. de R.L. de C.V. The Woods Bar, S. de R.L. de C.V. Raes Restaurante, S. de R.L. de C.V. Distribuidora y Comercializadora ATAF

Propiedad de Pedro Ariel Mendívil García (“Mendivil”)

Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V.

Propiedad de Rafael Buenrostro Martín (“Buenrostro”)

Publicidad e Imagen Integral ENLA-C, S. de R.L. de C.V.