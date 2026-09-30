México

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 30 de septiembre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)
Guardar

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

PUBLICIDAD

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya activado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Este es el reporte del Metrobús en la última hora

Línea 1

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Potrero

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios y rutas del Metrobús

Línea 3 del Metrobús. (Twitter/@LaSEMOVI)
Línea 3 del Metrobús. (Twitter/@LaSEMOVI)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

PUBLICIDAD

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 30 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 30 de septiembre

¿Dónde quedarán las cenizas de Otto Sirgo? Su hija revela por qué su última voluntad sería complicada de cumplir

El actor murió el 29 de septiembre a los 79 años por complicaciones cardiacas

¿Dónde quedarán las cenizas de Otto Sirgo? Su hija revela por qué su última voluntad sería complicada de cumplir

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de septiembre? Reportan atrasos en Línea A

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de septiembre? Reportan atrasos en Línea A

Marina del Pilar dejó de figurar como socia de empresa ligada por EEUU al Mayito Flaco 19 días antes de sanción de la OFAC

Vida Orgánica Tijuana aparece entre las 25 empresas sancionadas por Estados Unidos este martes

Marina del Pilar dejó de figurar como socia de empresa ligada por EEUU al Mayito Flaco 19 días antes de sanción de la OFAC

PT desconoce designación de Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua y pide encuesta de la coalición

La dirigencia estatal del Partido del Trabajo señaló que el nombramiento fue realizado solamente por Morena

PT desconoce designación de Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua y pide encuesta de la coalición
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina del Pilar dejó de figurar como socia de empresa ligada por EEUU al Mayito Flaco 19 días antes de sanción de la OFAC

Marina del Pilar dejó de figurar como socia de empresa ligada por EEUU al Mayito Flaco 19 días antes de sanción de la OFAC

Localizan sin vida a esposo de regidora de Temascalapa, Edomex: tenía impactos de bala

Sanciones de EEUU a red de Los Mayos del Cártel de Sinaloa salpican a Jorge Hank y reviven 30 años de historia con la familia Vera

Venta de jugos, gasolineras y casas de cambio: las 25 empresas que EEUU sancionó por nexos con Los Mayos del Cártel de Sinaloa

Hasta 15 mdd por El Aquiles, La Rana y El Ruso: EEUU reitera recompensas por líderes de La Mayiza en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Carlos Trejo detalló los fenómenos paranormales que presenció dentro de La Granja VIP 2026: sombras y objetos que se mueven solos

Carlos Trejo detalló los fenómenos paranormales que presenció dentro de La Granja VIP 2026: sombras y objetos que se mueven solos

¿Dónde quedarán las cenizas de Otto Sirgo? Su hija revela por qué su última voluntad sería complicada de cumplir

Memo Schutz desata críticas por mostrar interés en Brianda Deyanara frente a su esposa

¿De qué murió Otto Sirgo? Esto se sabe sobre la causa de muerte del famoso actor de telenovelas

Joy Huerta llora en concierto en Chile tras sincerarse sobre la separación de Jesse

DEPORTES

Le ganan a Cruz Azul, Atlas presentaría proyecto para un nuevo estadio

Le ganan a Cruz Azul, Atlas presentaría proyecto para un nuevo estadio

México vs Perú: cómo quedó el segundo partido amistoso de la era Rafa Márquez

Gobierno CDMX invita a fans de la Fórmula 1 al Show Run de Checo Pérez en Paseo de la Reforma

Andrade El Ídolo escribe emotiva despedida por el fallecimiento del luchador PAC, tras ser el último rival que enfrentó en AEW

Quién es Ferran Soriano, exasesor del América vinculado a la polémica del Manchester City