México

Buscan a Pamela Abril, alumna del CCH Naucalpan reportada como desaparecida: “La iban a asaltar”

Pamela Abril Pacheco Leobardo fue vista por última vez en las inmediaciones del CCH Naucalpan y su madre difundió el caso en redes sociales

Desaparecida CCH Naucalpan Pamela Abril Pacheco Leobardo Edomex
Madre reporta como desaparecida a alumna del CCH Naucalpan, Pamela Abril Pacheco Leobardo
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Pamela Abril Pacheco Leobardo, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, fue reportada como desaparecida por su madre, Lili Pacheco, quien difundió mensajes en distintos grupos de redes sociales vinculados con la comunidad estudiantil del plantel y de la FES Acatlán para solicitar apoyo en su localización.

De acuerdo con los mensajes, Pamela Abril se encontraba en las inmediaciones del CCH Naucalpan junto con su novio, identificado como Juan Carlos Hernández Gutiérrez, cuando habría ocurrido una situación relacionada con un posible asalto y que también estaría en calidad de desaparecido.

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La madre señaló que la última comunicación que tuvo con su hija ocurrió alrededor de las 10:30 horas. Según su relato, Pamela le informó que presuntamente intentaban quitarle su teléfono celular y que posteriormente se trasladaría hacia la zona conocida como Los Arcos en el municipio de Tlalnepantla.

La joven no llegó a Los Arcos de Tlalnepantla

Desaparecida CCH Naucalpan Pamela Abril Pacheco Leobardo Edomex
Desaparecida CCH Naucalpan Pamela Abril Pacheco Leobardo Edomex (especial)

Ante la falta de comunicación, Lili Pacheco acudió a buscar a su hija y trató de localizarla mediante la ubicación del teléfono celular. Sin embargo, aseguró que no logró encontrarla en el sitio que marcaba la ubicación y tampoco pudo localizar el dispositivo.

En una de las publicaciones difundidas en grupos de Facebook, la madre escribió un mensaje para pedir apoyo a estudiantes y habitantes de la zona.

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“Por favor estoy buscando a mi hija, ella se llama Pamela Abril Pacheco Leobardo. Estaba en la parada con su novio fuera de la escuela; lo último que supe es que le iban a quitar el celular”, relató.

La madre agregó que acudió al lugar donde aparecía la ubicación del teléfono, pero no encontró a Pamela ni el dispositivo.

Posteriormente, realizó una segunda publicación en la que explicó que tampoco tuvo noticias de su hija después de las 10:30 horas.

“Por favor, los estoy buscando. No sé nada de mi hija desde las 10:30. Iba con su novio, lo último que me dijo es que la iban a asaltar, le iban a quitar el celular y que iba a llegar a los Arcos de Tlalnepantla, no llegó”, escribió.

Se trabaja para realizar el reporte de desaparición ante la Fiscalía

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Será la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género que deberá investigar y generar la ficha de búsqueda de los menores

Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible, no se ha difundido una ficha oficial de búsqueda de Pamela Abril Pacheco Leobardo, debido a que el reporte se encuentra en proceso ante las autoridades estatales.

Por ello, la información que circula actualmente corresponde a las publicaciones realizadas por su madre en grupos relacionados con el CCH Naucalpan y la FES Acatlán.

La familia busca obtener información que permita establecer el paradero de la estudiante y ha solicitado a quienes tengan algún dato que pueda ayudar en su localización que lo hagan llegar a las autoridades correspondientes.

El caso ocurre mientras continúa el proceso para formalizar la búsqueda ante las instancias estatales, por lo que se espera que, una vez concluido, se emita la ficha oficial con los datos de la joven y los canales institucionales para recibir información.

La familia pidió a la comunidad estudiantil y a habitantes de Naucalpan y Tlalnepantla mantenerse atentos y compartir información que pueda contribuir a la localización de Pamela Abril, evitando difundir datos no confirmados que puedan dificultar las labores de búsqueda.

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