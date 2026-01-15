Alimentos que favorecen el aumento de peso: cuáles son y por qué engordan

Especialistas explican cuáles son y por qué facilitan subir de peso y cómo consumirlos con mayor conciencia

El aumento de peso es uno de los temas más recurrentes en consultas de nutrición y en la conversación pública sobre salud. Sin embargo, persisten ideas erróneas: no existe un alimento “malo” por sí mismo ni un producto que, consumido de manera aislada, provoque automáticamente el sobrepeso.

El problema surge cuando ciertos alimentos se ingieren con frecuencia, en grandes cantidades y sin considerar su impacto calórico y su capacidad para generar saciedad.

Diversos especialistas coinciden en que hay grupos de alimentos que favorecen el aumento de peso porque facilitan consumir más calorías de las que el cuerpo necesita, muchas veces sin que la persona lo perciba.

Estos productos suelen combinar alta densidad energética con bajo poder saciante, lo que incrementa el riesgo de un consumo excesivo.

Alimentos altos en azúcares, harinas refinadas y ultraprocesados pueden favorecer el aumento de peso cuando se consumen con frecuencia y sin control de porciones

Azúcares y dulces: calorías rápidas y poca saciedad

Uno de los principales factores asociados al aumento de peso es el consumo habitual de azúcares simples. Refrescos, jugos industrializados, pasteles, galletas, chocolates y postres elevan rápidamente los niveles de glucosa en sangre. Este pico suele ir seguido de una caída que estimula nuevamente el apetito, incluso poco tiempo después de haber comido.

Además, estos productos se consumen con facilidad y en porciones grandes, sin generar una sensación real de llenura. El resultado es una ingesta calórica elevada que se acumula a lo largo del día, especialmente cuando los dulces forman parte de la rutina diaria.

Harinas refinadas: un detonante silencioso

Otro grupo de alimentos que favorece el aumento de peso es el de las harinas refinadas. Pan blanco, bollería, pizzas industriales, cereales azucarados y productos de panadería suelen estar elaborados con harina blanca, azúcar y grasas añadidas.

Esta combinación resulta altamente palatable, es decir, agradable al gusto, lo que invita a comer más. Sin embargo, su aporte de fibra es bajo, por lo que la saciedad dura poco. A largo plazo, el consumo frecuente de harinas refinadas puede desplazar alimentos más nutritivos y contribuir al exceso calórico.

Ultraprocesados: diseñados para comer más

Los alimentos ultraprocesados merecen una mención especial. Snacks, frituras, comida rápida y productos “listos para comer” están formulados para estimular el apetito y prolongar el consumo. Suelen contener altas cantidades de sodio, azúcares, grasas de baja calidad y aditivos que potencian el sabor.

Este tipo de productos no solo aporta muchas calorías, sino que también reduce la atención a las señales naturales de hambre y saciedad. Como consecuencia, se incrementa el riesgo de comer en exceso y de manera automática.

Alimentos altos en azúcares, harinas refinadas y ultraprocesados pueden favorecer el aumento de peso cuando se consumen con frecuencia y sin control de porciones

Bebidas calóricas: el peso que no se nota

Uno de los factores más subestimados en el aumento de peso es el consumo de bebidas calóricas. Refrescos, bebidas energéticas, jugos, cafés azucarados y alcohol aportan calorías sin generar saciedad.

A diferencia de los alimentos sólidos, las bebidas no activan los mismos mecanismos de llenura, por lo que es fácil sumarlas sin ajustar la cantidad de comida.

Muchas personas experimentan un aumento de peso sin haber modificado su dieta sólida, cuando en realidad el cambio está en lo que beben a diario.

Alimentos “saludables” que también engordan si se abusa

Incluso alimentos considerados saludables pueden favorecer el aumento de peso si se consumen sin control. Frutos secos, mantequillas de semillas, quesos, aceites y aguacate son ricos en nutrientes, pero también muy calóricos.

El problema no es incluirlos en la dieta, sino perder de vista las porciones. Un exceso constante, aunque provenga de alimentos nutritivos, puede generar un desequilibrio energético.

Más allá del alimento: la clave está en la frecuencia y la cantidad

Los alimentos que más favorecen el aumento de peso son aquellos que combinan azúcares, harinas refinadas, grasas de baja calidad y baja saciedad, especialmente cuando se consumen de forma habitual y sin atención a las porciones.

Entender cómo y por qué estos productos influyen en el peso corporal permite tomar decisiones más informadas, sin recurrir a prohibiciones extremas.