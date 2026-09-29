Cuatro ejercicios de fuerza para mayores de 40 años que toman menos de 5 minutos al día

Rutinas de fuerza de menos de cinco minutos ganan terreno entre quienes buscan cuidar su masa muscular sin acudir al gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La pérdida de masa muscular empieza alrededor de los 35 años y se acelera después de los 60, según Harvard Health.

Sin entrenamiento de fuerza, un adulto puede perder entre 1.8 y 2.7 kilos de músculo por década, un tejido que después el cuerpo reemplaza por grasa.

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Un push-up en pared, una reclinación de abdomen, una elevación de talón y una sentadilla con silla son cuatro movimientos que, según un estudio publicado en el European Journal of Applied Physiology, bastan para mejorar la fuerza y la resistencia muscular en adultos sedentarios en solo cinco minutos diarios.

En México, la actividad física entre adultos sigue por debajo de los mínimos recomendados.

Especialistas coinciden en que la constancia diaria supera en beneficios a sesiones largas pero esporádicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), solo el 58.8% de las personas que hacen ejercicio en el país alcanzan el volumen suficiente para obtener beneficios de salud.

Ese contexto explica el interés en rutinas breves. La investigación siguió a un grupo de adultos inactivos durante cuatro semanas de rutina diaria, con resultados que incluyeron mejoras en flexibilidad, condición cardiovascular y bienestar mental, además de fuerza.

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No es necesario practicar un deporte complicado para obtener beneficios musculares, basta con moverse de forma constante o realizar actividades cotidianas con mayor intensidad. (YouTube/UNAM)

Los cuatro ejercicios y cómo hacerlos

Los participantes del estudio hicieron 10 repeticiones de cada movimiento, sin necesidad de pesas ni equipo, usando solo una silla y una pared.

El primero es el push-up en pared, dirigido al pecho y los hombros. De pie, a la distancia de un brazo de la pared, se colocan las manos a la altura de los hombros, se flexionan los codos para acercar el pecho a la superficie y se regresa a la extensión completa.

La técnica correcta en cada repetición importa más que la velocidad con la que se completa el ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo es la reclinación con silla, enfocado en el abdomen. Sentado en el borde del asiento, con los pies plantados, se inclina el torso hacia atrás de forma lenta hasta sentir el trabajo del core, y se vuelve a la posición vertical sin jalar con los brazos.

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El tercero es la elevación de talón, para fortalecer las pantorrillas. Parado en el borde de un escalón con los talones colgando, se sube a la punta de los pies y luego se baja el talón más allá del borde, con control, sin rebotar.

Cada movimiento de la rutina puede adaptarse a distintos niveles de condición física sin perder su efecto sobre el músculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuarto es la sentadilla con silla: de pie frente al asiento, se baja el cuerpo como si fuera a sentarse hasta tocar la silla y se regresa a la posición inicial sin usar las manos. Trabaja piernas y glúteos, los músculos que más se debilitan con los años.

Por qué el entrenamiento de fuerza se vuelve más importante después de los 40

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte que a partir de los 40 años comienza el declive fisiológico de órganos y sistemas, y que desde los 50 el cuerpo pierde entre 1% y 2% de masa muscular cada año.

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Cuando esa pérdida se combina con menor fuerza y peor desempeño físico, el cuadro se llama sarcopenia.

El IMSS atiende a más de un millón de pacientes con este padecimiento, según cifras difundidas por la institución.

El deterioro muscular relacionado con la edad afecta directamente la capacidad de realizar actividades cotidianas como cargar bolsas o subir escaleras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación médica para prevenirlo combina alimentación con suficiente proteína, control de enfermedades crónicas y ejercicios que trabajen fuerza y masa muscular de forma regular.

La Clínica Mayo respalda ese mismo principio con un umbral bajo: basta una serie de 12 a 15 repeticiones por ejercicio, dos veces por semana, para obtener beneficios medibles de fuerza.

La institución también documenta el concepto de “bocado de ejercicio”, sesiones de apenas 30 segundos que incluyen pararse y sentarse, mover los brazos sobre la cabeza o hacer un par de sentadillas cuando no hay tiempo para una rutina completa.

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El diagnóstico oportuno de la disminución de masa muscular abre la puerta a tratamientos combinados con nutrición y rehabilitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mínimo que marca la Organización Mundial de la Salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que los adultos deben hacer actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o mayor, que trabajen los grupos musculares principales, al menos dos días por semana.

El organismo señala que no existe evidencia de que hacer más allá de ese mínimo multiplique los beneficios.

Un análisis reciente sobre el cumplimiento de esa guía, publicado en la base de datos médica PubMed respalda directamente el enfoque de rutinas cortas: reducir la frecuencia al mínimo de dos días semanales sigue generando adaptaciones musculares favorables en el cuerpo.

Cumplir con el mínimo de días recomendados por semana ya representa una diferencia medible en la salud muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard Health complementa el panorama con datos sobre hombres: después de los 30 pierden entre 3% y 5% de masa muscular por década, y la testosterona cae de forma gradual a partir de los 40, lo que acelera ese proceso si no hay estímulo de fuerza que lo contrarreste.

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La combinación de los cuatro movimientos cubre las cuatro zonas que las guías médicas señalan como prioritarias: pecho y hombros, abdomen, pantorrillas y piernas, en una rutina que cabe en cualquier oficina o sala de casa.

Organismos de salud insisten en que la actividad física no requiere sesiones extensas para generar cambios positivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El músculo funciona como reserva de energía y protección para las articulaciones

El tejido muscular no solo permite el movimiento: actúa como reserva de aminoácidos, participa en el control de la glucosa y sostiene las articulaciones durante actividades cotidianas como subir escaleras o cargar objetos.

Su pérdida progresiva reduce la capacidad de reacción ante una caída, uno de los mayores riesgos de fractura después de los 40 años.

La Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS) documenta que los ejercicios de fuerza no solo aumentan el músculo, también generan una carga mecánica sobre el hueso que estimula su formación.

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La fuerza muscular actúa como amortiguador natural del cuerpo durante actividades de impacto o esfuerzo repentino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Movimientos como sentadillas, levantamientos con peso y caminatas cargando objetos tienen ese doble efecto: fortalecen el músculo y retrasan la pérdida de densidad ósea.

Harvard Health añade que el músculo activo mejora la sensibilidad a la insulina y reduce el riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2, además de sostener la temperatura corporal y el metabolismo basal.

Por eso perder masa muscular no es solo un problema estético: incide en el control de peso y en enfermedades crónicas comunes después de los 40.

Mantener el tejido muscular activo contribuye a una mejor postura y menor desgaste en las articulaciones con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína y el descanso determinan si el músculo se recupera

Harvard Health señala que el consumo de proteína debe aumentar cuando el objetivo es desarrollar músculo, por encima de lo que necesita una persona sedentaria.

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Repartir esa proteína entre las comidas del día favorece que el cuerpo la aproveche mejor para reparar el tejido, aunque la cantidad exacta debe ajustarse con orientación médica o nutricional según cada caso.

El músculo participa en procesos metabólicos que van más allá del movimiento, incluido el manejo del azúcar en la sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descanso entre sesiones también es determinante. Harvard Health recomienda dejar al menos 48 horas antes de volver a ejercitar el mismo grupo muscular, tiempo que el cuerpo usa para reconstruir las fibras dañadas durante el esfuerzo.

El IMSS suma otro factor a esta ecuación: controlar enfermedades crónicas como diabetes u obesidad, que aceleran la pérdida de tejido muscular si no se tratan.

El descanso entre sesiones de ejercicio permite que las fibras musculares se reparen y fortalezcan de forma adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de proteína suficiente, descanso adecuado y control médico funciona como respaldo directo de cualquier rutina de fuerza, incluidas las de cinco minutos.