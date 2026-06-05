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Qué es la creatina, para qué sirve y cuál es la dosis recomendada según expertos

Es uno de los suplementos más estudiados y utilizados en el mundo

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La creatina se ha consolidado como uno de los suplementos nutricionales más populares entre deportistas, personas físicamente activas e incluso adultos mayores que buscan preservar su masa muscular.

A diferencia de otros productos que prometen resultados rápidos sin evidencia sólida, la creatina cuenta con décadas de investigación científica que respaldan su eficacia y seguridad.

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Se trata de un compuesto que el organismo produce de manera natural a partir de aminoácidos y que también puede obtenerse mediante alimentos como la carne roja y el pescado. Su principal función es actuar como una reserva rápida de energía para las células musculares durante actividades de alta intensidad y corta duración.

La mayor parte de la creatina presente en el cuerpo se almacena en los músculos, donde se transforma en fosfocreatina. Esta sustancia ayuda a regenerar el ATP, considerado la principal fuente de energía celular, especialmente durante ejercicios exigentes como levantamiento de pesas, carreras de velocidad o entrenamientos explosivos.

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¿Para qué sirve la creatina?

Uno de los beneficios más conocidos de la creatina es su capacidad para mejorar el rendimiento físico. Diversos estudios han demostrado que su suplementación puede aumentar la fuerza muscular, favorecer una mejor recuperación tras el ejercicio y contribuir al desarrollo de masa muscular cuando se combina con un programa de entrenamiento adecuado.

Fotografía macro de un montículo de polvo de creatina blanco junto a una cuchara dosificadora con "5g" sobre un fondo negro, con luz lateral.
La creatina monohidratada es el suplemento con mayor respaldo científico para mejorar la fuerza, el rendimiento físico y favorecer el aumento de masa muscular cuando se combina con entrenamiento regular

Además de sus efectos en el ámbito deportivo, investigaciones recientes sugieren que la creatina podría tener beneficios más amplios para la salud. Algunos estudios han encontrado que este compuesto puede contribuir al mantenimiento de la función cognitiva, mejorando aspectos como la memoria y la claridad mental en determinadas circunstancias.

También se ha observado que puede desempeñar un papel importante en la preservación de la masa muscular y la salud ósea durante el envejecimiento, lo que ha despertado interés en su uso dentro de estrategias para prevenir la pérdida de fuerza y movilidad en adultos mayores.

¿Cuál es la dosis recomendada?

De acuerdo con especialistas en nutrición deportiva y medicina del ejercicio, la forma más estudiada y recomendada es la creatina monohidratada.

La dosis habitual para adultos sanos oscila entre 3 y 5 gramos al día. Aunque algunas personas realizan una fase de carga durante los primeros días de suplementación, los expertos coinciden en que esta práctica no es indispensable para obtener beneficios. El consumo diario y constante permite que las reservas musculares de creatina aumenten progresivamente con el paso de las semanas.

Otro aspecto importante es que el horario de consumo tiene poca relevancia práctica. Lo fundamental es mantener la suplementación de manera regular todos los días, incluso cuando no se realiza actividad física.

¿Es segura la creatina?

La evidencia científica disponible indica que la creatina es segura para la mayoría de los adultos sanos cuando se consume en las cantidades recomendadas.

Uno de los mitos más frecuentes es que puede provocar daño renal. Sin embargo, las investigaciones realizadas hasta la fecha no han encontrado evidencia que respalde esta afirmación en personas sanas.

No obstante, quienes padecen enfermedades renales o presentan condiciones médicas relevantes deben consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación.

Entre los efectos secundarios más comunes se encuentran algunas molestias gastrointestinales, especialmente cuando se consumen dosis elevadas. También puede producirse un ligero aumento de peso debido a una mayor retención de agua dentro de las células musculares, un fenómeno diferente al aumento de grasa corporal.

Infografía sobre creatina y cerebro. Muestra una ilustración de un cerebro, la fórmula química de la creatina e iconos que explican beneficios, absorción y recomendaciones.
La creatina monohidratada es el suplemento con mayor respaldo científico para mejorar la fuerza, el rendimiento físico y favorecer el aumento de masa muscular cuando se combina con entrenamiento regular

Una herramienta útil para el rendimiento y la salud

La creatina se mantiene como uno de los suplementos con mayor respaldo científico en la actualidad. Sus beneficios no se limitan al aumento de fuerza o masa muscular, sino que también podrían extenderse al mantenimiento de la función cognitiva y la salud durante el envejecimiento.

Para la mayoría de los adultos sanos, una dosis diaria de entre 3 y 5 gramos de creatina monohidratada, acompañada de una adecuada hidratación y una alimentación equilibrada, representa una estrategia segura y eficaz para potenciar el rendimiento físico y apoyar el bienestar general.

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