Shakira en vivo desde México: dónde ver el concierto de Madrid en streaming y a qué hora empieza

La cantante fue captada por los paparazzi luego de uno de sus conciertos, acompañada de sus hijos a la salida de un restaurante en Beverly Hills - crédito @shakira/Instagram

Guardar

Shakira llevará el cierre de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour a una transmisión global que permitirá a sus seguidores en México seguir el concierto desde Madrid, como parte de la residencia europea ES Latina y de la campaña de Amazon Music dedicada a las mujeres de la música latina.

La cantante colombiana transmite el último concierto de su gira mundial en formato completo. Será la primera vez que un show íntegro de Shakira llegue en vivo a audiencias de distintos países mediante una emisión global.

PUBLICIDAD

El anuncio de Amazon Music coloca a Madrid como el punto final de una gira que recorrió escenarios de varios países y que tuvo una de sus escalas más largas en México.

La presentación forma parte de La Música Nos Conecta 2026, programa que este año lleva el nombre de Las Mujeres que Impulsan la Música Latina.

En la previa a su concierto en Palm Springs, Shakira mostró a su público el nuevo "merchandising" que se podrá adquirir en sus conciertos de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' por Estados Unidos - crédito @shakira/Instagram

El concierto de Shakira en Madrid se podrá ver gratis desde México

La transmisión de Shakira en vivo desde Madrid será este sábado 3 de octubre. Los espectadores en México podrán conectarse a las 12:45 horas, tiempo de Ciudad de México.

El concierto estará disponible sin costo y no requerirá una suscripción activa. Los fans podrán seguir la presentación mediante la aplicación de Amazon Music, Prime Video, la aplicación de Amazon Music en Fire TV y el canal oficial de Amazon Music en Twitch.

PUBLICIDAD

La estrella del pop colombiana Shakira actúa durante su concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, el sábado 2 de mayo de 2026. (Foto AP/Silvia Izquierdo)

La emisión comenzará desde el recinto donde Shakira cierra su residencia europea ES Latina en Madrid. El horario previsto para la capital española es a las 20:45 horas, mientras que en la costa oeste de Estados Unidos iniciará a las 11:45 horas.

Para verlo desde México el horario es el siguiente:

12:45 PM Ciudad de México

Amazon Music presenta esta transmisión como parte de una programación enfocada en las artistas que han abierto espacio dentro de la industria latina y en las creadoras que actualmente publican música en distintos géneros.

“La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imaginar y estoy muy orgullosa de esto”, dijo Shakira en el comunicado difundido.

PUBLICIDAD

La intérprete agregó: “Me emociona saber que puedo llevarla aún más lejos compartiendo esta noche especial con fans de todo el mundo”.

La gira de Shakira reunió a más de 780 mil personas en Ciudad de México

México fue uno de los territorios con mayor presencia dentro de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Shakira ofreció 12 conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, una serie con la que reunió a más de 780 mil asistentes.

Shakira actúa durante un concierto al aire libre en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, 2 de mayo de 2026. REUTERS/Ricardo Moraes

La cantante se despidió de sus seguidores mexicanos con un video publicado después de su última fecha en el recinto. En las imágenes aparece llorando al terminar el espectáculo.

“Lo que viví anoche solo se vive una vez en la vida”, escribió entonces la cantante. Shakira señaló que las 12 fechas reunieron a 65 mil personas cada noche y agradeció la respuesta del público mexicano.

PUBLICIDAD

La artista afirmó que ese paso por la capital fue uno de los homenajes más grandes de su carrera. “Gracias, México por creer en mí siempre, y por darme tanto”, publicó en sus redes sociales tras el cierre de esa etapa.

Los conciertos no tuvieron cancelaciones y contaron con apariciones de Danna Paola, Belinda y el Mariachi Gama Mil. El montaje incluyó pantallas, luces, bailarines y cambios de vestuario.

En México, Shakira interpretó canciones como “Suerte”, “Las de la intuición”, “La Tortura”, “Hips Don’t Lie”, “Antología” y la colaboración “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”.