Memo Schutz desata críticas por mostrar interés en Brianda Deyanara frente a su esposa

El conductor Memo Schutz permanece sentado junto a su esposa en una mesa con bebidas durante su participación en La Casa de los Famosos. (X)

Guardar

La noche del martes, los últimos participantes de La Casa de los Famosos México 2026 tuvieron la oportunidad de convivir con familiares previo a la final del 4 de octubre.

Yahir, Ernesto Laguardia, Ese Pérez, Mariana Ochoa, Karina Torres, Gema Garoa y Memo Schutz recibieron a amigos, familia y parejas, lo que generó emotivos reencuentros e incómodas conversaciones, de acuerdo con la audiencia.

PUBLICIDAD

En X, antes Twitter, la conversación digital se centró en una charla entre Schutz y su esposa, Verónica Fonseca.

Así fue el polémico momento entre Memo Schutz y su esposa

Un video difundido en la plataforma muestra a Memo Schutz conversando con su esposa. De pronto, el comentarista cambia de tema y le pregunta si ha tenido la oportunidad de conocer a “Massad y a Bri”. “A Massad y a quién”, responde Verónica. “A Brianda”, se apresura a decir.

Verónica expresa que no sin poder ocultar la incomodidad, al tiempo que Schutz mira a otro lado desconcertado, antes de preguntarle por otros exhabitantes.

El clip se volvió viral y centró los reflectores en el matrimonio del comunicador deportivo. “Cómo le cambió la cara a la esposa cuando Memo le preguntó si conocía a Brianda. Ella, obviamente, ya vio todo lo que ha pasado. ¿Por qué se le borró la sonrisa?“, cuestionó una usuaria de X.

PUBLICIDAD

Usuarios en X no pasaron por alto la charla entre Memo Schutz y su esposa. (X: DavidHernare)

Previo a ser eliminada del programa, la dinámica entre Brianda y Memo derivó en un shippeo que generó rumores sobre tensiones en el matrimonio del comentarista.

Estas especulaciones crecieron luego de que medios reportaran que Verónica Fonseca estaba incómoda por manifestaciones de fans en las inmediaciones de La Casa, donde le pedían a Memo recordar que estaba casado y dejar de mostrar interés en Brianda.

En redes sociales circularon videos de momentos en los que Memo espía a Brianda e incluso muestra celos por su relación con Massad, por quien ella reconoció sentirse atraída.

Durante una entrevista, Marie Claire Harp bromeó con cuestionar a Brianda Deyanara sobre algo muy polémico que pasó en la casa, pero al final, evadió tocar el tema de Memo. (YouTube)

Una publicación en la red social X muestra comentarios de los usuarios sobre un momento del programa La Casa de los Famosos México. (X)

Memo Schutz elogia a su esposa

Más tarde, Memo Schutz dedicó parte de su discurso a destacar el rol que ocupa su esposa en su vida y como eje de su familia.

PUBLICIDAD

“Este brindis en particular se lo quiero dedicar a la mujer de mi vida, que en estos días, en estas semanas, muchas situaciones, sé que se complicaron, pero tú has sido la roca de esta relación de más de 23 años que hay arriba y abajo, pero siempre has mantenido el amor y esta familia junta. Te amo más que nada en mi vida”, dijo de rodillas ante su esposa.

Las palabras y acciones del presentador generaron cuestionamientos sobre la posibilidad de que los habitantes recibieran información en tiempo real del exterior.

Según usuarios, su cambio de actitud fue demasiado drástico: “Le hubiera creído antes. Sí, antes de ver su comportamiento con Bri. Él presiente que su señora está molesta, por eso se aventó todo ese speech”, indicó una seguidora en la sección de comentarios del sitio oficial del reality.

PUBLICIDAD

Memo Schutz dedicó parte de su discurso a destacar el rol que ocupa su esposa en su vida y como eje de su familia. (Facebook:)

Brianda Deyanara niega romance con Schutz

Paralelamente, Brianda Deyanara hizo frente a los rumores de una supuesta atracción entre ella y Memo Schutz. En entrevista con Edén Dorantes, la influencer dijo desconocer el origen del shippeo, al tiempo que subrayó que entre ella y el presentador de TUDN solo hay una bonita amistad.

“Tremenda barbaridad, no puede haber una cosa más sacada de contexto y nada que ver. Memo es una persona que siempre nos habla de su familia, sus hijos, su esposa, de su hija que me muero por conocer. Hay que aceptar que hay amistades que no tienen nada que ver con otra cosa y no todo verlo con maldad”, respondió.

Previo a la final del domingo, dos habitantes serán eliminados. Galilea Montijo confirmó que esta semana la dinámica cambiará: ya no habrá una placa tradicional de nominados y todos los habitantes dependen directamente del voto positivo del público.