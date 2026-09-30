México

Memo Schutz desata críticas por mostrar interés en Brianda Deyanara frente a su esposa

Los habitantes tuvieron la oportunidad de convivir 24 horas con sus familiares previo a la gran final del 4 de octubre

Un hombre y una mujer están sentados a una mesa con copas de bebida, junto a una imagen circular de una mujer cubriéndose el rostro
El conductor Memo Schutz permanece sentado junto a su esposa en una mesa con bebidas durante su participación en La Casa de los Famosos. (X)
Guardar

La noche del martes, los últimos participantes de La Casa de los Famosos México 2026 tuvieron la oportunidad de convivir con familiares previo a la final del 4 de octubre.

Yahir, Ernesto Laguardia, Ese Pérez, Mariana Ochoa, Karina Torres, Gema Garoa y Memo Schutz recibieron a amigos, familia y parejas, lo que generó emotivos reencuentros e incómodas conversaciones, de acuerdo con la audiencia.

PUBLICIDAD

En X, antes Twitter, la conversación digital se centró en una charla entre Schutz y su esposa, Verónica Fonseca.

Así fue el polémico momento entre Memo Schutz y su esposa

Un video difundido en la plataforma muestra a Memo Schutz conversando con su esposa. De pronto, el comentarista cambia de tema y le pregunta si ha tenido la oportunidad de conocer a “Massad y a Bri”. “A Massad y a quién”, responde Verónica. “A Brianda”, se apresura a decir.

Verónica expresa que no sin poder ocultar la incomodidad, al tiempo que Schutz mira a otro lado desconcertado, antes de preguntarle por otros exhabitantes.

El clip se volvió viral y centró los reflectores en el matrimonio del comunicador deportivo. “Cómo le cambió la cara a la esposa cuando Memo le preguntó si conocía a Brianda. Ella, obviamente, ya vio todo lo que ha pasado. ¿Por qué se le borró la sonrisa?“, cuestionó una usuaria de X.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla de un tuit con texto y un video de dos personas sentadas a una mesa con copas y botellas de agua
Usuarios en X no pasaron por alto la charla entre Memo Schutz y su esposa. (X: DavidHernare)

Previo a ser eliminada del programa, la dinámica entre Brianda y Memo derivó en un shippeo que generó rumores sobre tensiones en el matrimonio del comentarista.

Estas especulaciones crecieron luego de que medios reportaran que Verónica Fonseca estaba incómoda por manifestaciones de fans en las inmediaciones de La Casa, donde le pedían a Memo recordar que estaba casado y dejar de mostrar interés en Brianda.

En redes sociales circularon videos de momentos en los que Memo espía a Brianda e incluso muestra celos por su relación con Massad, por quien ella reconoció sentirse atraída.

Marie Claire Harp con saco café y jeans habla junto a Brianda Deyanara con vestido verde brillante en un sillón
Durante una entrevista, Marie Claire Harp bromeó con cuestionar a Brianda Deyanara sobre algo muy polémico que pasó en la casa, pero al final, evadió tocar el tema de Memo. (YouTube)
Captura de pantalla de una publicación en X con texto en español y un video de un hombre y una mujer sentados a una mesa
Una publicación en la red social X muestra comentarios de los usuarios sobre un momento del programa La Casa de los Famosos México. (X)

Memo Schutz elogia a su esposa

Más tarde, Memo Schutz dedicó parte de su discurso a destacar el rol que ocupa su esposa en su vida y como eje de su familia.

“Este brindis en particular se lo quiero dedicar a la mujer de mi vida, que en estos días, en estas semanas, muchas situaciones, sé que se complicaron, pero tú has sido la roca de esta relación de más de 23 años que hay arriba y abajo, pero siempre has mantenido el amor y esta familia junta. Te amo más que nada en mi vida”, dijo de rodillas ante su esposa.

Las palabras y acciones del presentador generaron cuestionamientos sobre la posibilidad de que los habitantes recibieran información en tiempo real del exterior.

Según usuarios, su cambio de actitud fue demasiado drástico: “Le hubiera creído antes. Sí, antes de ver su comportamiento con Bri. Él presiente que su señora está molesta, por eso se aventó todo ese speech, indicó una seguidora en la sección de comentarios del sitio oficial del reality.

Un hombre con sudadera turquesa mira a una mujer con vestido negro de encaje que sostiene una copa en un set de televisión
Memo Schutz dedicó parte de su discurso a destacar el rol que ocupa su esposa en su vida y como eje de su familia. (Facebook:)

Brianda Deyanara niega romance con Schutz

Paralelamente, Brianda Deyanara hizo frente a los rumores de una supuesta atracción entre ella y Memo Schutz. En entrevista con Edén Dorantes, la influencer dijo desconocer el origen del shippeo, al tiempo que subrayó que entre ella y el presentador de TUDN solo hay una bonita amistad.

“Tremenda barbaridad, no puede haber una cosa más sacada de contexto y nada que ver. Memo es una persona que siempre nos habla de su familia, sus hijos, su esposa, de su hija que me muero por conocer. Hay que aceptar que hay amistades que no tienen nada que ver con otra cosa y no todo verlo con maldad”, respondió.

Previo a la final del domingo, dos habitantes serán eliminados. Galilea Montijo confirmó que esta semana la dinámica cambiará: ya no habrá una placa tradicional de nominados y todos los habitantes dependen directamente del voto positivo del público.

Temas Relacionados

Memo SchutzBrianda DeyanaraLa Casa de los Famosos México 2026Viralméxico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles 30 de septiembre en Ciudad de México?

La Comisión Nacional de Energía es la entidad responsable de informar todos los días el precio de las gasolinas en México

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles 30 de septiembre en Ciudad de México?

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles 30 de septiembre en México?

El valor de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles 30 de septiembre en México?

Localizan sin vida a esposo de regidora de Temascalapa, Edomex: tenía impactos de bala

Manuel Jiménez Monroy, conocido como “Maní”, había sido reportado como desaparecido un día antes

Localizan sin vida a esposo de regidora de Temascalapa, Edomex: tenía impactos de bala

¿De qué murió Otto Sirgo? Esto se sabe sobre la causa de muerte del famoso actor de telenovelas

El actor deja una trayectoria de más de cincuenta años en televisión, cine y teatro

¿De qué murió Otto Sirgo? Esto se sabe sobre la causa de muerte del famoso actor de telenovelas

De kombucha y chicharrón keto al radar de EEUU: Vida Orgánica Tijuana, la empresa de Carlos Torres sancionada por nexos con el Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro vincula a Luis Torres, hermano de Carlos Torres, con el lavado de sobornos ligados a “El Ruso” en Mexicali

De kombucha y chicharrón keto al radar de EEUU: Vida Orgánica Tijuana, la empresa de Carlos Torres sancionada por nexos con el Cártel de Sinaloa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan sin vida a esposo de regidora de Temascalapa, Edomex: tenía impactos de bala

Localizan sin vida a esposo de regidora de Temascalapa, Edomex: tenía impactos de bala

Sanciones de EEUU a red de Los Mayos del Cártel de Sinaloa salpican a Jorge Hank y reviven 30 años de historia con la familia Vera

Venta de jugos, gasolineras y casas de cambio: las 25 empresas que EEUU sancionó por nexos con Los Mayos del Cártel de Sinaloa

Hasta 15 mdd por El Aquiles, La Rana y El Ruso: EEUU reitera recompensas por líderes de La Mayiza en Baja California

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

¿De qué murió Otto Sirgo? Esto se sabe sobre la causa de muerte del famoso actor de telenovelas

¿De qué murió Otto Sirgo? Esto se sabe sobre la causa de muerte del famoso actor de telenovelas

Joy Huerta llora en concierto en Chile tras sincerarse sobre la separación de Jesse

Adal Ramones hace dura advertencia a Natalia Alcocer por acusarlo de alterar videos en La Granja VIP

Todas las polémicas de Naim Darrechi: arrestos, peleas y acusaciones de acoso

Naim Darrechi se va de México tras denuncia de la mamá de Abelito por presunto acoso sexual

DEPORTES

Le ganan a Cruz Azul, Atlas presentaría proyecto para un nuevo estadio

Le ganan a Cruz Azul, Atlas presentaría proyecto para un nuevo estadio

México vs Perú: cómo quedó el segundo partido amistoso de la era Rafa Márquez

Gobierno CDMX invita a fans de la Fórmula 1 al Show Run de Checo Pérez en Paseo de la Reforma

Andrade El Ídolo escribe emotiva despedida por el fallecimiento del luchador PAC, tras ser el último rival que enfrentó en AEW

Quién es Ferran Soriano, exasesor del América vinculado a la polémica del Manchester City