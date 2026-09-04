La pérdida de memoria comienza más joven de lo que se pensaba, revelan los escáneres cerebrales

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JUEVES, 3 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- La memoria de una persona empieza a empeorar mucho antes de lo que se pensaba, según un nuevo estudio.

Las personas de más de 50 años empiezan a mostrar signos de disminución de la función de la memoria, probablemente debido a cambios en la región cerebral responsable de estabilizar la memoria, según informaron recientemente investigadores en la revista Cerebral Cortex.

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"Este es uno de una lista creciente de estudios que destacan que el periodo de la mediana edad es realmente importante para el funcionamiento de la memoria y no debe ser ignorado", dijo en un comunicado de prensa el investigador senior Ian McDonough, profesor asociado de psicología en la Universidad de Binghamton en Nueva York.

Los recuerdos comienzan cuando el cerebro registra un nuevo recuerdo, según los investigadores en notas de fondo. Poco después, una región cerebral llamada hipocampo reproduce el recuerdo para estabilizarlo, haciéndolo disponible para su recuerdo cuando sea necesario.

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Para este estudio, los investigadores rastrearon cómo el envejecimiento afecta la forma en que la información pasa entre esas etapas y, por tanto, cómo se almacenan los recuerdos.

El equipo pidió a un grupo de unos 60 adultos de entre 18 y 74 años que revisaran rostros junto a diversos objetos y escenas. Tras un descanso de cinco minutos, los participantes completaron una prueba de memoria para elegir el objeto o escena correcto vinculado a cada rostro.

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Durante este ejercicio, las resonancias magnéticas registraron lecturas de su actividad hipocampal, según los investigadores.

Los resultados mostraron que los participantes de mediana edad a menudo emparejaban un rostro con el objeto o escena equivocados. Recordaban los elementos, pero no el emparejamiento correcto.

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Los investigadores asumían que los adultos mayores mostrarían una actividad hipocampal más débil, lo que explicaría un menor recuerdo.

Lo que realmente descubrieron fue más interesante.

Los errores cometidos por los jóvenes adultos ocurrieron porque sus cerebros no activaron los patrones de memoria originales, lo cual era de esperar.

Pero los adultos mayores cometieron errores aunque sus cerebros mostraron una fuerte activación de esos patrones de memoria, encontraron los investigadores.

"Cuanto más reactivan el hipocampo que es coherente con la codificación, más probable es que cometan estos errores de memoria", dijo McDonough. "Así que, en lugar de que ese patrón de reactivación se asocie con una mejor memoria, está asociado a esos errores."

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No se sabe por qué el patrón habitual de crear y recuperar recuerdos empieza a fallar con la edad, dijo McDonough.

"Estamos viendo un gran descenso en la precisión de la memoria desde el grupo de edad de 20 a 30 años hacia personas de 50 años", dijo. "Algunos de estos procesos hipocampales ya empiezan a disminuir a mediana edad. Eso sugiere que la mediana edad es realmente un punto de transición."

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Los investigadores afirmaron que los futuros estudios deberían analizar más de cerca los procesos de memoria y explorar cómo la estimulación cerebral tras el aprendizaje afecta a la memoria.

Esta investigación podría ser especialmente reveladora si rastrea a las personas desde la mediana edad en adelante, dijo McDonough.

"Realmente no tenemos una buena comprensión científica de lo que ocurre en la mediana edad, porque el cerebro no está disminuyendo de forma uniforme en este tiempo, con algunas regiones decayendo más rápido que otras", dijo McDonough. "Encontrar cuándo están esos puntos de inflexión va a ser importante."

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Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la memoria.

FUENTE: Binghamton University, comunicado de prensa, 31 de agosto de 2026