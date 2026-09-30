Andrade El Ídolo escribe emotiva despedida por el fallecimiento del luchador PAC, tras ser el último rival que enfrentó en AEW

El luchador mexicano publicó un mensaje de afecto tras conocer la muerte de PAC, ocurrida un día después de retener el Campeonato Nacional de AEW. (Especial)

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La última imagen de Andrade El Ídolo junto a PAC quedó sobre el ring de AEW All Out. El mexicano enfrentó al británico el sábado 26 de septiembre, sin saber que aquella lucha sería el último combate profesional de Benjamin Satterley, quien murió al día siguiente a los 40 años.

Dos días después de que se conociera el fallecimiento, Andrade recurrió a sus redes sociales para despedir a quien fue su rival en Chicago.

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El luchador británico murió el domingo 27 de septiembre, un día después de caer ante el mexicano durante una función en la NOW Arena de Hoffman Estates. (Instagram/ maria_tattoo13)

El mensaje, acompañado por una fotografía de ambos durante el combate, reflejó la conmoción que dejó la noticia entre quienes compartieron vestidor con el luchador británico.

La despedida de Andrade a PAC quedó ligada a su última lucha

El mexicano publicó una imagen de AEW All Out en la que PAC aparece suspendido en el aire, a punto de caer sobre él fuera del cuadrilátero.

La postal corresponde a la lucha por el Campeonato Nacional de AEW, un enfrentamiento que terminó con Andrade El Ídolo como vencedor y que, horas más tarde, cobró otro significado.

El mexicano reconoció las condiciones de PAC después del combate. En una publicación previa, señaló que el británico tenía nivel para aspirar a un campeonato mundial, pero consideró que debía alejarse de los Death Riders para alcanzar ese objetivo.

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Andrade El Ídolo dedicó un mensaje de despedida a PAC tras confirmarse el fallecimiento del luchador británico. (X/ @AndradeElIdolo)

Andrade dirigió su mensaje a PAC y también a sus personas cercanas, con una frase que retrató la conmoción por la noticia: “¡Todavía no puedo creerlo! RIP PAC. ¡Eres un amigo especial! Mis pensamientos están con su familia y amigos en todo el mundo”.

La confirmación de la muerte de Satterley transformó ese reconocimiento en una despedida. Horas después, esa imagen dejó de ser solamente una escena de AEW All Out y pasó a formar parte de la despedida del último rival que tuvo sobre el ring.

La lucha en AEW All Out fue el último combate de Benjamin Satterley

PAC y Andrade se enfrentaron el sábado 26 de septiembre en la NOW Arena de Hoffman Estates, Illinois. El mexicano expuso el Campeonato Nacional de AEW en una lucha que superó los 18 minutos y terminó con la retención del título.

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PAC intentó someter a Andrade con el Brutalizer , una de sus llaves de rendición más reconocidas. El campeón encontró una salida y convirtió la posición en una cobertura.

Durante la pelea, el británico recurrió a su estilo aéreo, con ataques y movimientos hacia el exterior del ring que marcaron buena parte de su trayectoria.

Cuando terminó la cuenta de tres, Andrade conservó el campeonato y PAC dejó atrás una lucha más en una carrera construida entre vuelos desde las cuerdas y castigos al límite.

Tras el combate, PAC tuvo una participación posterior durante AEW All Out. Esa intervención fue su última aparición en un cuadrilátero.

La imagen compartida por el gladiador mexicano muestra el estilo aéreo que caracterizó la trayectoria de PAC en el cuadrilátero. (Especial)

Nadie sabía entonces que ese combate en Chicago quedaría como el último de Benjamin Satterley, frente a un rival que días después lo despediría con un mensaje de afecto.

Qué se sabe hasta ahora sobre la causa de muerte de PAC

Benjamin Satterley murió el domingo 27 de septiembre en Des Plaines, Illinois, un día después de luchar en AEW All Out.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Cook realizó una autopsia y mantiene pendientes la causa de muerte, a la espera de estudios complementarios. La Policía de Des Plaines indicó que no había señales iniciales de delito ni circunstancias sospechosas.

Satterley nació en Newcastle upon Tyne , Inglaterra, y tenía 40 años . Antes de consolidarse como PAC, compitió en WWE bajo los nombres de Adrian Neville y Neville .

En 2019 se incorporó a All Elite Wrestling . Allí fue el primer campeón All-Atlantic , título que después pasó a llamarse Campeonato Internacional .

También integró Death Triangle junto con Penta El Zero Miedo y Rey Fénix , una alianza que lo vinculó de forma cercana con la afición mexicana.

El Consejo Mundial de Lucha Libre expresó sus condolencias y destacó el profesionalismo de PAC durante sus participaciones en México.

Satterley, de 40 años y originario de Inglaterra, compitió en WWE bajo los nombres de Adrian Neville y Neville antes de su llegada a All Elite Wrestling. (X/ @WWE)

Así, mientras continúan las pruebas para determinar la causa y la forma de muerte, el recuerdo de PAC se mantiene en los mensajes de quienes compartieron ring con él. Para Andrade, esa despedida quedó resumida en una frase breve, publicada junto a una imagen de su última lucha.

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