México vs Perú: cómo quedó el segundo partido amistoso de la era Rafa Márquez

La Selección Nacional mide fuerzas contra la Bicolor (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Selección Nacional de Futbol disputa su segundo amistoso internacional bajo la dirección de Rafael Márquez Álvarez, días después de enfrentar a la Selección Colombia, en el M&T Bank Stadium, casa de los Baltimore Ravens, el sábado 26 de septiembre.

La Fecha FIFA del mes concluye esta noche en el duelo contra la Selección Peruana de Futbol, representativo de Conmebol que perdió por goliza en su primera cita ante la Selección de los Estados Unidos (4-1) el mismo día que México midió fuerzas contra Colombia.

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Los 90 minutos del partido con cáracter no oficial se disputa desde el Sports Illustrated Stadium, también conocido como Red Bull Arena, localizado en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos y cuenta con una capacidad para 25 mil 189 espectadores.

Durante la primera mitad el marcador le jugó en contra a la Selección de Rafa Márquez. El Tri se fue al descanso por la mínima diferencia tras la anotación de Jairo Vélez a los 26′ minutos. Un mal fildeo de Jeremy Márquez, jugador de Cruz Azul, provocó la anotación del equipo sudamericano en la meta defendida por Óscar García.

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Sin embargo, en los primeros minutos del segundo tiempo, la Selección Mexicana de Futbol consiguió el gol de la igualada a través de Victor Andrés Guzmán Olmedo, zaguero central del Club de Futbol Monterrey Rayados tras cobro directo a cargo de Denzell García, dejando inerte a Pedro Gallese.

Rafa Márquez, dos partidos dirigidos, dos empates en esta Fecha FIFA

La era de Rafael Márquez Álvarez no comienza de la forma que pensó el público mexicano. En sus duelos contra Colombia y Perú no salió del 1-1, pero entiende que estos compromisos sirven para descubrir qué jugadores aspiran a seguir en la convocatoria del técnico.

Cabe decir que en los dos compromisos, el Kaiser utilizó formaciones distintas una vez que determinó el estado físico de los futbolistas y cómo debía enfrentar a sus rivales para mostrar un nivel de juego versátil y ofensivo contra sus adversarios.

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México salió con Raúl Rangel, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Israel Reyes, Gilberto Mora, Luis Chávez, Erik Lira, Armando González, Roberto Alvarado e Hirving Lozano frente a Colombia. El Tri apostó por las bandas para enviar servicios directos a la posición de la Hormiga González ante la ausencia de Raúl Jiménez.

El jugador del Olympiacos se presentó varias veces en la zona rival pero no logró anidar en la puerta colombiana. La más cercana, un balón directo al poste por no hablarse con el Chucky Lozano para rematar con más fuerza y mejor dirección con la cabeza.

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El nuevo ‘10′ de la Selección Azteca, Gilberto Mora, una vez más demostró porque es la siguiente promesa del Futbol Mexicano al no sentir la presión de ser el hombre más cuidado por Colombia y el mediocampista con mayor inteligencia para marcar un golazo que salvó a México y, sobre todo, a Rafa Márquez de la derrota en su debut al frente del Tri.

Este martes, contra Perú, vimos a una escuadra nacional compuesta por Óscar García, Víctor Guzmán, Everardo López, Mateo Chávez, Denzell García, Jeremy Márquez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Isaías Violante y Germán Berterame, gente con menos experiencia en Selección Mayor.

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Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo y Orbelín Pineda se desempeñaron como los líderes en campo, incluso Germán Berterame por su madurez, aunque en la escuadra nacional todavía necesitará recibir balones que le otorguen la posibilidad de acercarse al gol y tenga mejor protagonismo en el eje ofensivo.

¿Qué sigue para Rafa Márquez al frente del Tricolor?

Después del partido contra la Selección Peruana, el equipo nacional de México seguirá en los Estados Unidos, porque todavía tendrá doble compromiso al continuar la Fecha FIFA del próximo mes de octubre.