México

La GAM presenta su nuevo territorio de paz con concierto gratuito de los Askis

La demarcación abre el jueves un corredor remodelado con fuentes, arbolado y mobiliario urbano en el cruce de Avenida 314 y calle 313

Cuatro hombres vestidos con ponchos tradicionales bordados posan en un paseo arbolado con farolas encendidas al anochecer.
La inauguración contará además con la presencia de Los Askis, en una jornada que promete baile y entretenimiento gratuito para los habitantes del norte de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México, recibirá un nuevo “territorio de paz” en la Avenida 314. El proyecto llevará fuentes, iluminación y zonas recreativas a la colonia Nueva Atzacoalco, como parte de un programa más amplio para hacer del espacio público un lugar más habitable.

La inauguración contará además con la presencia de Los Askis, en una jornada que promete baile y entretenimiento gratuito para los habitantes del norte de la Ciudad de México.

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Los Askis/Historias Instagram

En qué consiste la remodelación de Av. 314

Las imágenes exhiben además comercios locales pintados con fachadas de colores, sobre una vía que aparenta haber sido peatonalizada o al menos reordenada en su circulación vehicular, (Los Askis Internacional/Redes sociales)
Las imágenes exhiben además comercios locales pintados con fachadas de colores, sobre una vía que aparenta haber sido peatonalizada o al menos reordenada en su circulación vehicular, (Los Askis Internacional/Redes sociales)

El material gráfico difundido por la alcaldía muestra una avenida con banquetas ampliadas, hileras de árboles, luminarias modernas y un kiosco central de estilo similar a una plaza pública. También se observa una fuente danzarina iluminada, con el logotipo “GAM” formado por chorros de agua, y un letrero tridimensional con la leyenda “Nueva Atz.”, identificativo de la colonia beneficiada.

Las imágenes exhiben además comercios locales pintados con fachadas de colores, sobre una vía que aparenta haber sido peatonalizada o al menos reordenada en su circulación vehicular, a juzgar por las franjas de color verde y negro pintadas sobre el pavimento junto al letrero de la colonia.

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La Nueva Atzacoalco ya había recibido intervenciones previas por parte de la alcaldía. En agosto, la colonia sumó más de un kilómetro de repavimentación dentro del programa “La Calle es Nuestra”, que forma parte de una meta más amplia: intervenir 80 mil metros cuadrados de calles y avenidas durante 2026 en distintas zonas de la demarcación.

Fecha, horario y ubicación del evento

Cartel publicitario con fotografías de una plaza remodelada, una fuente iluminada, la agrupación musical Los Askis y texto sobre un evento público
Un cartel informativo de la alcaldía Gustavo A. Madero anuncia la inauguración de la Avenida 314 en la colonia Nueva Atzacoalco con la presentación musical del grupo Los Askis. (Alcaldía GAM/Redes sociales)

La gran inauguración de la Avenida 314 está programada para el jueves 1 de octubre, a las 18:30 horas. El punto de encuentro será la propia Avenida 314, en su cruce con la calle 313, dentro de la colonia Nueva Atzacoalco.

No se especificó si el acceso al recinto requiere algún tipo de registro previo o si la entrada será completamente libre para los vecinos y el público en general que desee asistir al concierto y al acto de apertura.

Los Askis, invitados especiales de la jornada

Los Askis en el Estacionamiento del Palacio de los Deportes - Mexico
La presencia del grupo forma parte del atractivo central de la convocatoria, que combina la presentación oficial de la obra pública con una oferta de entretenimiento gratuito para los residentes de la zona y visitantes de otras colonias de la alcaldía. Gobierno de la Ciudad de México

El cartel confirma la participación de Los Askis como invitados especiales del evento. La agrupación, reconocida en el género de la cumbia y el pasito duranguense, aparecerá con su vestimenta característica, similar a la que se observa en la imagen promocional difundida por la alcaldía.

La presencia del grupo forma parte del atractivo central de la convocatoria, que combina la presentación oficial de la obra pública con una oferta de entretenimiento gratuito para los residentes de la zona y visitantes de otras colonias de la alcaldía.

No se especificó en el material difundido si Los Askis serán los únicos artistas que se presenten durante la jornada o si el programa incluye otras actividades adicionales al concierto.

Qué son los “Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza”

Los Askis en el Estacionamiento del Palacio de los Deportes - Mexico
El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, ha encabezado personalmente la mayoría de estas inauguraciones. Gobierno de la Ciudad de México

La intervención en Avenida 314 se inscribe en un programa más amplio que la alcaldía ha desarrollado durante 2026: los llamados “Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza”. Se trata de corredores urbanos que combinan iluminación, áreas verdes, fuentes, murales y mobiliario, con el objetivo declarado de fortalecer la seguridad y recuperar el espacio público para las familias.

En septiembre, la alcaldía inauguró un tramo de dos kilómetros sobre avenida Victoria, en la colonia Gertrudis Sánchez, con el que la demarcación llegó a 97 kilómetros acumulados de este tipo de corredores. Esa obra incluyó 150 luminarias, una fuente brotante, letras monumentales y 145 metros cuadrados de murales.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, ha encabezado personalmente la mayoría de estas inauguraciones. En agosto entregó un Sendero de Paz de más de un kilómetro dentro de la Unidad Habitacional Acueducto de Guadalupe, con la instalación de 500 luminarias LED. Ese mismo mes se inauguró otro corredor de dos kilómetros sobre avenida Cabo Finisterre.

Se informó además la creación de un corredor de cinco kilómetros que se enlaza con otros cuatro ya construidos, para conformar una red interconectada de diez kilómetros de “Territorios de Paz” en la demarcación.

El respaldo presupuestal del programa

El Informe Anual de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México ubicó a Gustavo A. Madero como la alcaldía con mayor inversión en obra pública durante 2025, con un ejercicio de 3 mil 093 millones de pesos. La mayor parte de ese presupuesto se destinó a la recuperación de espacios y a los llamados senderos de paz.

Lozano sostuvo que la estrategia de su gobierno privilegió la obra pública sobre el gasto corriente, con el propósito de que los vecinos cuenten con “espacios de paz que puedan disfrutar seguros y seguras con sus familias”.

Entre los proyectos que la alcaldía ha destacado como parte de esta misma línea de trabajo se encuentra el Parque del Mestizaje, ubicado en Insurgentes Norte y Prolongación Misterios, transformado en un bosque urbano de cinco hectáreas con fuentes, tirolesas y áreas recreativas para niñas y niños.

El discurso detrás del “territorio de paz”

La etiqueta “territorio de paz” utilizada por la alcaldía busca vincular la obra pública con un mensaje de seguridad y convivencia comunitaria. El lema “más esperanza, más seguridad y más futuro”, incluido en la pieza gráfica de la convocatoria para la Avenida 314, resume el enfoque con el que la demarcación presenta este tipo de intervenciones urbanas.

La imagen institucional de la alcaldía, encabezada por el logotipo con la frase “¡Late con fuerza!”, acompaña toda la comunicación oficial del evento, desde la convocatoria hasta las fotografías de la obra terminada.

La alcaldía invitó a la población a seguir sus canales en Facebook, X, Instagram y TikTok bajo el usuario @tualcaldiagam para conocer más detalles sobre el evento y sobre futuras intervenciones dentro del mismo programa de recuperación de espacios públicos.

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