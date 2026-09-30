México

¿Dónde quedarán las cenizas de Otto Sirgo? Su hija revela por qué su última voluntad sería complicada de cumplir

El actor murió el 29 de septiembre a los 79 años por complicaciones cardiacas

Retrato en blanco y negro del actor Otto Sirgo con cabello canoso y barba blanca mirando hacia la izquierda
El actor Otto Sirgo murió el 29 de septiembre de 2026 por complicaciones cardiacas, informaron familiares. (Instagram: Otto Sirgo)
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La muerte de Otto Sirgo, ocurrida el 29 de septiembre de 2026 a los 79 años, dejó de luto al espectáculo mexicano. Familiares, amigos y compañeros de profesión acudieron a una funeraria de la Ciudad de México para despedir al actor, quien construyó una carrera de más de cinco décadas en televisión, cine y teatro.

Durante el funeral, su hija Valerie Sirgo habló sobre los últimos momentos de vida del intérprete y reveló qué ocurrirá con sus cenizas. También contó cuál era uno de los deseos que Otto había expresado para su despedida, aunque cumplirlo exactamente como él quería no será posible.

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La última voluntad de Otto Sirgo

El actor quería que sus cenizas fueran trasladadas hasta el volcán Popocatépetl para esparcirlas en ese lugar. Según explicó Valerie, su padre tenía contemplado rentar un helicóptero para realizar el recorrido por aire. Sin embargo, la familia tendrá que modificar el plan debido a las circunstancias.

A pesar de ello, su hija dejó claro que buscarán respetar su última voluntad. La alternativa será trasladar las cenizas por tierra y realizar una ceremonia relacionada con el deseo que el actor había expresado.

Otto Sirgo
La Asociación Nacional de Actores confirmó la partida del actor, quien construyó durante cinco décadas una carrera como galán y villano de telenovelas mexicanas. (@ANDIMexico)

¿De qué murió Otto Sirgo?

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó el fallecimiento de Otto Sirgo mediante un comunicado, aunque inicialmente no informó las causas.

La explicación llegó posteriormente por parte de Valerie, quien relató que su padre permaneció algunos días hospitalizado antes de decidir regresar a casa. De acuerdo con su testimonio, el actor se encontraba cansado y finalmente sufrió un problema cardiaco.

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“Mi papá ya estaba cansado y su corazón le falló un poquito. Pasó unos días en el hospital, él decidió volver a casa, estaba bien y pues... descansó”, contó la hija del intérprete.

Valerie no atribuyó de manera específica el fallecimiento a ninguno de los padecimientos que su padre había mencionado en entrevistas anteriores.

Valeria Sirgo con blusa negra sin mangas y cabello recogido habla frente a un micrófono azul
Durante el funeral, su hija Valerie Sirgo compartió algunos detalles sobre los últimos momentos de vida de su padre y reveló qué sucederá con sus cenizas. (Instagram: Televisa)

Sus enfermedades

Uno de los problemas de salud que Otto Sirgo hizo público fue un trastorno de equilibrio que comenzó a afectar algunas actividades de su vida cotidiana. En 2025 explicó que había sido atendido por dos médicos, aunque el tratamiento no había resuelto el problema.

“Es muy chistoso porque mi salud, mi cuerpo, todo está perfecto, excepto mi equilibrio. Tengo un problema de equilibrio, ni modo”, declaró entonces.

La condición también influyó en su trabajo, pues rechazó participar en una obra teatral que incluía escenas en las que debía brincar y saltar.

El actor también habló años antes de problemas respiratorios relacionados con su consumo prolongado de tabaco. En 2020 declaró: “Tengo un problema de cigarritis aguda, llevo muchos años fumando”.

En 2022, además, fue intervenido quirúrgicamente por cataratas.

La muerte de su esposa

La pérdida de Maleni Morales marcó profundamente los últimos años de Otto Sirgo. La actriz, con quien estuvo casado durante casi 47 años, murió el 21 de noviembre de 2020, a los 67 años, por complicaciones relacionadas con un cáncer de pulmón y una trombosis pulmonar.

Tras su muerte, Sirgo habló en distintas ocasiones sobre el vacío que dejó su esposa. En 2025 reconoció que había reducido considerablemente su vida social.

“Desde que murió Maleni prácticamente no salgo. He dejado de socializar”, declaró.

Valerie también relacionó el estado de su padre con aquella pérdida y aseguró: “Definitivamente sé que no se recuperó de la pérdida de mi mamá, la extrañaba mucho y creo que ahorita están muy felices los dos”.

Otto Sirgo recordó el momento en que se despidió de su esposa en el hospital con un abrazo y un beso antes de su fallecimiento. (Instagram/
Otto Sirgo recordó el momento en que se despidió de su esposa en el hospital con un abrazo y un beso antes de su fallecimiento. (Instagram/

Su trayectoria en televisión, cine y teatro

Otto Sirgo, de origen cubano, llegó a México cuando tenía 13 años. En el país desarrolló una carrera que se extendió durante más de 50 años y que abarcó televisión, cine y teatro.

El actor participó en producciones como Lazos de amor, Rosa salvaje, Niña amada mía, Por un beso, Alcanzar una estrella II, El alma no tiene color, Sortilegio, Por ella soy Eva y Lo que la vida me robó.

A lo largo de su trayectoria interpretó personajes de distintos perfiles, incluidos galanes y villanos, y se convirtió en uno de los rostros reconocibles de las telenovelas mexicanas.

Su trabajo también le permitió recibir reconocimientos como los Premios TVyNovelas y el Micrófono de Oro. Tras su muerte, su familia prepara ahora la despedida que buscará cumplir, aunque de una manera distinta, aquella última voluntad relacionada con el Popocatépetl.

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