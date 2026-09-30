Sanciones de EEUU a red de Los Mayos del Cártel de Sinaloa salpican a Jorge Hank y reviven 30 años de historia con la familia Vera

Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Los Mayos alcanzan a Jerónimo Vera Ayala, hijo del hombre que fue jefe de seguridad de Jorge Hank Rhon y que también enfrentó cargos de narcotráfico en 2012. (CUARTOSCURO/OFAC)

Guardar

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a 25 entidades señaladas por presuntos nexos con Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa. De ellas, al menos cuatro compañías pertenecen a Jerónimo Vera Ayala, socio del empresario Jorge Alberto Hank Inzunza, propietario del club Xolos de Tijuana. De su asociación, dos empresas ya habían sido sancionadas en 2025.

La medida también revive una relación de tres décadas entre la familia Hank y los hermanos Vera Ayala, hijos del hombre que fue jefe de seguridad de Jorge Hank Rhon, padre del actual dueño de Xolos.

PUBLICIDAD

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) atribuyó las empresas Xolo Gas de Baja California, Codesuam, Grupo Baja Firme y Lthings México a Jerónimo Vera Ayala, señalado como socio comercial de Jesús González Lomelí, descrito por el Tesoro como operador financiero de alto rango del cártel.

(Crédito: Departamento del Tesoro de Estados Unidos)

Las cuatro empresas tienen giros distintos entre sí: Xolo Gas de Baja California se dedica al comercio de combustible, Codesuam a la fabricación de maquinaria industrial, eléctrica y electrónica, y Lthings México a la venta de textiles. Sobre Grupo Baja Firme, se centra en la producción y venta de productos herbolarios.

PUBLICIDAD

Un antecedente de 2025 ya había vinculado a Hank Inzunza con el mismo operador financiero

Esta no es la primera vez que una empresa del entorno de Hank Inzunza aparece en un comunicado de la OFAC. El 18 de septiembre de 2025, el Tesoro sancionó a González Lomelí y a otras 12 compañías vinculadas a él, entre ellas Complejo Turístico JJJ y Grupo Hotelero JJJ.

Ambas empresas se constituyeron el 12 de mayo de 2021 ante la Notaría Pública 17 de Jalil Enrique Wehber Barreiro, en Tijuana, de acuerdo con actas consultadas por Linotipia en el Registro Público de Comercio. Su objeto social permitía administrar hoteles, centros turísticos, condominios habitacionales y comerciales, restaurantes, bares y cafés, así como contratar artistas y espectáculos públicos.

PUBLICIDAD

(Instagram: Xolos)

Los documentos muestran una estructura societaria compartida: González Lomelí aportó 25,000 pesos, mientras que Hank Inzunza y Vera Ayala aportaron 12,500 pesos cada uno, con Vera Ayala como administrador único.

Hank Inzunza respondió entonces a Animal Político que la sociedad con González Lomelí duró 20 meses, de mayo de 2021 a enero de 2023, y que terminó “ante la falta de resultados comerciales”. El empresario compartió un acta de asamblea que respaldaba la venta de acciones de González, aunque las empresas siguieron figurando legalmente a su nombre hasta la sanción de 2025.

“Carezco de información y cabe destacar que en ningún momento se tuvo conocimiento de cualquier tipo de actividad como las que ahora se mencionan, ni de los presuntos vínculos planteados en la investigación referida”, declaró Hank Inzunza al medio antes citado sobre los señalamientos contra su exsocio.

PUBLICIDAD

El gobierno estadounidense impuso nuevas sanciones al Cártel de Sinaloa y expuso red delictiva. (Departamento del Tesoro)

El homicidio de un periodista en 1988 marcó la relación entre las dos familias

El vínculo entre los Hank y los Vera no nació con las empresas de 2021. Se remonta al 20 de abril de 1988, cuando el periodista Héctor “El Gato” Félix Miranda, cofundador del semanario ZETA, fue asesinado en Tijuana por guardias de seguridad de Jorge Hank Rhon.

Entre los responsables del crimen estuvo Antonio Vera Palestina, entonces jefe de seguridad de Hank Rhon y padre de los gemelos Jerónimo Javier y Jorge Mario Vera Ayala. Vera Palestina huyó junto con otros dos hombres al Hipódromo Agua Caliente, donde habrían ocultado las armas y el vehículo utilizados en el ataque, de acuerdo con la reconstrucción publicada por el medio Linotipia.

PUBLICIDAD

Un tribunal sentenció a Vera Palestina a 25 años de prisión por el homicidio. Salió del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano el 30 de abril de 2015 y regresó a trabajar como jefe de seguridad del complejo casinero de Hank Rhon, según la misma investigación. Vera Palestina murió el 28 de diciembre de 2023.

Jorge Hank Rhon, empresario y político mexicano, es dueño de Grupo Caliente, el mayor conglomerado de apuestas del país. (Ilustración Jesús Aviles / Infobae México)

Jorge Hank Rhon, nacido en Toluca en 1956 e hijo de Carlos Hank González, exjefe del Departamento del Distrito Federal, se trasladó a Tijuana en 1985 y asumió la operación del Hipódromo Agua Caliente bajo una concesión federal otorgada en 1973 y ampliada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. A partir de ahí construyó el emporio Grupo Caliente. Fue presidente municipal de Tijuana de 2004 a 2007 y buscó sin éxito la gubernatura de Baja California en 2007 y 2021.

PUBLICIDAD

En 1991, Hank Rhon fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al regresar de Japón con artículos elaborados con animales exóticos en peligro de extinción, perlas y objetos de lujo. Fue acusado de contrabando y posteriormente absuelto. Seis años después, en 1997, un informe de seguridad de Estados Unidos apuntó una presunta relación de la familia Hank con el Cártel de los Arellano Félix.

El hijo de Vera Palestina también arrastra un expediente propio con el crimen organizado. En febrero de 2012, Jerónimo Javier Vera Ayala fue detenido en Guadalajara acusado por el testigo protegido “Carolina”, identificado como Carlos Fernando Vázquez Figueroa, de ocultar cargamentos de droga en el Hipódromo Agua Caliente para su cruce hacia Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Jerónimo Javier Vera Ayala, operador de La Mayiza. (OFAC)

La causa penal 155/2012 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Jalisco mantuvo a Vera Ayala arraigado y después recluido en el penal de Puente Grande durante 15 meses. Salió libre el 7 de junio de 2013 mediante un amparo federal contra la orden de formal prisión, según reportó Proceso en su momento.

Décadas después, la OFAC describe a Jerónimo Vera Ayala como socio comercial de González Lomelí en actividades de narcotráfico y lavado de dinero, mientras que a su hermano Jorge Mario lo señala como “una figura central y enlace” entre distintos grupos criminales que operan en Tijuana.

PUBLICIDAD