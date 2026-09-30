México

Localizan sin vida a esposo de regidora de Temascalapa, Edomex: tenía impactos de bala

Manuel Jiménez Monroy, conocido como “Maní”, había sido reportado como desaparecido un día antes

Temascalapa PVEM Edomex Regidora María Isabel Quezada
Manuel Jiménez Monroy, conocido como “Maní”, fue encontrado muerto en un camino de terracería de Temascalapa
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El taxista Manuel Jiménez Monroy, esposo de María Isabel Quezada Reyes, segunda regidora del Ayuntamiento de Temascalapa, fue localizado sin vida la mañana de este martes en un camino de terracería de la comunidad de San Mateo Teopancala, Estado de México.

El hombre, de 46 años y conocido entre sus allegados como “Maní”, había sido reportado como desaparecido un día antes, luego de que sus familiares perdieron comunicación con él mientras se encontraba trabajando a bordo del taxi que conducía.

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Encuentran cuerpo de taxista en camino de terracería

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este martes, cuando vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en un área despoblada, ubicada a un costado de la carretera Tizayuca-Otumba, en el municipio de Temascalapa.

Tras recibir el reporte, cuerpos de emergencia se trasladaron al sitio. A su llegada confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo presentaba diversos impactos de arma de fuego, por lo que la zona fue acordonada para preservar los indicios y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

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La víctima fue identificada posteriormente como Manuel Jiménez Monroy, quien además de desempeñarse como taxista era esposo de la segunda regidora del Ayuntamiento de Temascalapa.

Regidora había pedido ayuda para localizarlo

Temascalapa PVEM Edomex Regidora María Isabel Quezada
Así fue encontrado el cuerpo del esposo de la regidora del PVEM, María Isabel Quezada

Un día antes del hallazgo, la propia regidora había difundido en redes sociales una publicación para solicitar apoyo de la ciudadanía en la localización de su esposo.

En el mensaje señaló que habían perdido comunicación con Manuel Jiménez Monroy y pidió ayuda para encontrarlo. También indicó que el hombre se encontraba a bordo del taxi en el que trabajaba.

“Hasta el momento no ha llegado a casa y su celular se encuentra apagado, por lo que estamos muy preocupados”, escribió la regidora.

La publicación se realizó mientras familiares y conocidos intentaban establecer su paradero.

Sin embargo, horas después, el reporte terminó con el hallazgo del cuerpo sin vida del taxista en la comunidad de San Mateo Teopancala.

Fiscalía investiga homicidio

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Tras el homicidio del esposo de la regidora, María Isabel Quezada, el PVEM compartió su comunicado (Redes)

Tras el reporte, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Los agentes acordonaron el área y llevaron a cabo el levantamiento de indicios como parte de las primeras investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar quiénes fueron los responsables.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por el asesinato de Manuel Jiménez.

Las autoridades ya integraron la carpeta de investigación correspondiente, mientras continúan las diligencias para esclarecer el homicidio y determinar las circunstancias en las que el taxista fue privado de la vida.

El caso mantiene la atención en Temascalapa debido a que la víctima era esposo de una integrante del Ayuntamiento, quien también había denunciado violencia política por parte del alcalde Alan Martínez, por lo cual buscaban sustituirla en una sesión extraordinaria de Cabildo, violando sus derechos políticos.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía mexiquense, que deberá determinar el móvil del crimen y establecer la identidad de los responsables.

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