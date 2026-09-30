Le ganan a Cruz Azul, Atlas presentaría proyecto para un nuevo estadio

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Atlas - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - September 12, 2026 Atlas players pose for a team group photo before the match REUTERS/Raquel Cunha

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Luego de que el club Atlas fue vendido a Grupo Prodi del empresario José Miguel Bejos, la nueva administración empezaría con un proyecto para la construcción de un estadio que se transforme en una alianza para la infraestructura de Guadalajara.

Se filtró que Atlas presentaría el proyecto de su nuevo estadio el miércoles 7 de octubre en un acto en las instalaciones de Atlas Colomos, de acuerdo con reportes de Mediotiempo. El plan contempla una alianza con la Universidad de Guadalajara para construir un complejo deportivo, cultural y urbano vinculado con el Centro Cultural Universitario.

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El proyecto no se limita a un recinto futbolístico, sino que busca integrar deporte, cultura, entretenimiento y desarrollo urbano en una misma zona de Guadalajara. La prioridad, sin embargo, es la construcción del estadio; los demás componentes del complejo llegarían en un plazo mayor.

El complejo que Atlas proyecta con la Universidad de Guadalajara

La colaboración entre el club y la universidad apunta a que el inmueble tenga actividad durante buena parte del año y se convierta en un nuevo punto de referencia para la ciudad. El nuevo estadio aprovecharía la infraestructura y el flujo de visitantes que ya existen alrededor del Centro Cultural Universitario.

La directiva encabezada por José Miguel Bejos asumirá el control del Atlas después de la administración de Orlegi, responsable del bicampeonato, apostando por una visión de crecimiento institucional. (X/ Atlas)

Atlas contaría así con una sede diseñada para las necesidades actuales del futbol y con una visión de largo plazo, mientras que la universidad ganaría infraestructura propia para eventos de gran escala.

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Entre los componentes previstos figura un Centro de Convenciones de aproximadamente seis hectáreas, que dotaría a la Universidad de Guadalajara (UdeG) de espacios para albergar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y congresos internacionales. Este elemento, al igual que el resto del entorno, llegaría después de que el estadio esté construido.

El recinto también podría recibir espectáculos, actividades culturales, eventos académicos y encuentros internacionales, además de los partidos de futbol.

La ubicación planteada y el futuro de la casa de Atlas

La posibilidad más avanzada sitúa el desarrollo en la zona de Calle 2, dentro de un polígono entre Camino a Constituyentes y Camino a Los Belenes. El sector ofrece cercanía con el entorno universitario, conexión con el transporte público y opciones de expansión para un proyecto de estas dimensiones.

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El Estadio Jalisco es la casa histórica del conjunto rojinegro y parte central de su identidad; el nuevo inmueble apunta a convertirse en su sede propia, moderna y pensada específicamente para el futuro del club. Una vez que el proyecto avance a las etapas correspondientes, el estadio podría quedar terminado en aproximadamente dos años.

La presentación del 7 de octubre será el primer momento en que Atlas y la Universidad de Guadalajara expongan públicamente su visión conjunta, con detalles sobre ubicación definitiva, dimensiones, inversión y fases de construcción.

Quién es José Miguel Bejos, el empresario que compró a los rojinegros de Atlas

Ilustración a lápiz de José Miguel Bejos, empresario mexicano y presidente de los Pericos de Puebla, mirando pensativamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

José Miguel Bejos, director de Grupo PRODI, compró al Atlas tras el acuerdo que pone fin a la gestión de Grupo Orlegi y abre una nueva administración para el club rojinegro en Guadalajara. La operación se concreta después de un proceso de análisis institucional y autorización regulatoria, en medio del cierre de la multipropiedad en la Liga MX.

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Grupo Orlegi confirmó el 23 de abril la venta de la franquicia a PRODI, un grupo de inversionistas mexicanos encabezado por Bejos. El traspaso de la propiedad quedó concluido el 30 de junio. PRODI asumió oficialmente el control del club desde el 1 de julio, cuando comenzará el mando de la directiva entrante.

José Miguel Bejos es un empresario mexicano con formación en Economía por la Universidad Anáhuac, ha destacado en sectores clave como la infraestructura, construcción, publicidad y desarrollo inmobiliario. Preside empresas de gran impacto nacional y cuenta con experiencia en la gestión deportiva, convirtiéndose ahora en el nuevo propietario del Atlas.

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Ha construido una carrera sólida dentro del ámbito empresarial mexicano, se convirtió en uno de los inversionistas cercanos al movimiento político de la “Cuarta Transformación” 4T desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.