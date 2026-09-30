Gobierno CDMX invita a fans de la Fórmula 1 al Show Run de Checo Pérez en Paseo de la Reforma

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ofrece un mensaje a la ciudadanía vistiendo ropa artesanal. Durante el video, la funcionaria muestra la réplica de un automóvil de carreras para brindar detalles sobre un evento automovilístico en la capital.

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Sergio Pérez regresará a la Ciudad de México para el Gran Premio de México 2026 con Cadillac, además, esta fecha tomará un significado mayor porque Checo estará celebrando su aniversario número 300 en grandes premios de Fórmula 1 desde que se convirtió en piloto profesional.

La escudería de Checo Pérez confirmó que este año realizarán un Show Run en calles de la capital mexicana, evento que no se realizaba desde 2021 cuando el tapatío formaba parte del equipo de Red Bull Racing, por lo que la noticia emocionó a todos los seguidores del automovilismo.

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Como parte de las acciones de cultura y deporte, el Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Clara Brugada compartió un mensaje dirigido a todos los fans de la F1. A través de redes sociales, la jefa de gobierno invitó a la población a acudir a este evento gratuito.

Clara Brugada invita al Show Run de Checo Pérez con Cadillac

El Gobierno CDMX invitó al Show Run de Checo Pérez en F1 (Karina Hernández / Infobae)

La mandataria capitalina reconoció la carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1, por lo que aseguró que este evento en Paseo de la Reforma también es de relevancia para todos sus seguidores. Cabe recordar que el evento se realizará en el marco de las acciones del Gran Premio de México.

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Brugada Molina invitó a la población a sumarse a este evento. “Nuevamente, la Ciudad de México se convierte en un gran escenario del deporte internacional. Se trata de Checo Pérez. Va a hacer un, un recorrido de exhibición en conmemoración de su carrera número 300 que va a llevar a cabo. Y eso va a ser, ¿cuándo? El 28 de octubre, 10 de la mañana, es miércoles, en Paseo de la Reforma. Habrá un recorrido de autos, de su equipo, así que te invitamos a que celebremos con él este evento tan importante", fueron las palabras de la Clara Brugada.

Sergio Pérez correrá con Cadillac en Paseo de la Reforma el miércoles 28 de octubre, durante un Show Run gratuito previo al Gran Premio de la Ciudad de México. La exhibición será la primera del tapatío como integrante de Cadillac Fórmula One Team y abrirá las celebraciones por sus 300 grandes premios en la Fórmula 1.

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¿Dónde y cuándo será el show run de Checo Pérez en CDMX 2026?

Checo Pérez y Cadillac montarán un Show Run en Reforma CDMX ( REUTERS/Jakub Porzycki)

De acuerdo con Cadilla, el monozaplaza del jalisciense saldrá a las 10:00 horas por el tramo de Reforma comprendido entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia el miércoles 28 de septiembre. La escudería informó que habilitó en su página web el registro con los datos que deberán ingresar los aficionados para asistir al evento.

La presentación marcará la cuarta ocasión en que Pérez convive con el público de la Ciudad de México en una exhibición de F1. También será su primer recorrido en el país con los colores de Cadillac, equipo que incrementó su popularidad en redes sociales tras anunciar al mexicano como su piloto para la temporada 2026.

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Checo Pérez celebrará su Gran Premio número 300 en México

El piloto de Guadalajara disputará su décimo Gran Premio de México y cumplirá 15 años en la máxima categoría del automovilismo. La carrera se realizará el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Checo Pérez celebrará su Gran Premio número 300 en México (REUTERS/Jakub Porzycki)

El Gran Premio de la Ciudad de México se desarrollará del 30 de octubre al 1 de noviembre, en medio de las celebraciones del Día de Muertos en el país. “Correr en Reforma frente a los fans siempre es una sensación increíble, pero hacerlo con Cadillac Formula One Team durante nuestra primera temporada juntos lo hace aún más especial”, expresó Checo Pérez sobre su próxima aparición en la avenida capitalina.

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El Ministro de defensa reconoció en el pódcast Beyond the Grid que desconocía que alcanzaría la cifra durante la carrera mexicana. “No tenía ni idea de que estaba pasando. El otro día estaba trabajando en mi casco para la carrera de México y, de repente, salió el tema de que era mi carrera número 300 en México, debido a las carreras canceladas y todo eso; es una locura”.

“300 carreras en la Fórmula Uno celebrarlas en casa será un evento especial”, añadió el corredor, quien también afirmó que desea “llevar la fiesta a Reforma” para comenzar una semana dedicada a esa marca.

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Marcin Budkowski, jefe principal de Cadillac F1, señaló que competir por primera vez en la Ciudad de México representa un motivo de orgullo para la escudería. Añadió que la coincidencia con el gran premio 300 de Pérez convierte la jornada en una celebración especial para el equipo.

“La pasión de los aficionados mexicanos es legendaria, por lo que contar con Checo para representar a nuestro equipo en las icónicas calles de Paseo de la Reforma, antes de que siquiera comience el fin de semana de carrera, es una gran oportunidad para que puedan ver de cerca a su héroe local”, declaró Budkowski.

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