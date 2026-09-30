México Deportes

Álvaro Fidalgo confía en que México crecerá con Rafa Márquez pese a un comienzo sin victorias

El jugador del Betis reconoció que el Tri todavía tiene aspectos por mejorar

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)
Guardar

La etapa de Rafael Márquez con la Selección Mexicana arrancó con dos igualadas ante Colombia y Perú, ambas con marcador de 1-1. Para Álvaro Fidalgo, pese a que los resultados no acompañaron al equipo, hubo momentos de buen funcionamiento que terminaron opacados por el marcador.

El mediocampista del Betis comenzó como titular frente a Perú y habló después del encuentro sobre las dificultades que encontró México para mantener el control del partido. De acuerdo con el jugador naturalizado, el equipo comenzó con una propuesta clara, pero perdió intensidad conforme avanzaron los minutos.

PUBLICIDAD

La primera parte empezamos los primeros minutos bien, construyendo desde atrás con paciencia; es verdad que ellos fueron creciendo un poco en el partido, empezamos a perder duelos (...) Llegó el gol de ellos y se posicionaron bien en el campo, fue difícil encontrar esos espacios y tuvimos aún varias oportunidades de gol, a mí me sacan una falta con el hombro”, explicó en zona mixta.

Fidalgo destaca el reto de jugar bajo las órdenes de Márquez

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

Una de las principales dificultades para México en estos primeros partidos es el poco tiempo de trabajo entre los futbolistas y el nuevo cuerpo técnico. Fidalgo reconoció que varios jugadores están compartiendo cancha por primera vez, pero señaló que eso no puede convertirse en un argumento para no responder dentro del terreno de juego.

PUBLICIDAD

El futbolista, quien conquistó tres títulos con América durante su etapa en la Liga MX, reveló que Márquez fue claro con el grupo antes del partido ante Perú.

Once jugadores que están por primera vez jugando juntos es parte de estos partidos, es parte del proceso, Rafa nos lo dijo antes del partido, que no hay tiempo de adaptación. Hay que salir y rendir; para eso sirven estos partidos, para seguir creciendo y sumando minutos”.

El mediocampista confía en el crecimiento del Tricolor

(REUTERS/Amanda Perobelli)
(REUTERS/Amanda Perobelli)

Para Fidalgo, los dos empates no reflejan por completo lo que México mostró durante algunos momentos de los encuentros. El jugador destacó que el equipo tuvo pasajes en los que generó buenas sensaciones y consideró que existe margen para mejorar conforme avance el proceso.

En los dos partidos creo que la versión que el equipo da para quedarse con buenas sensaciones; el resultado no acompaña y al final de la primera parte y lo que fue el inicio de la segunda parte merecimos más. Se llevó el empate y Rafa nos habla mucho de las formas, es importante no solo ganar por ganar, a partir de una buena base y una buena organización vamos a crecer mucho como selección”.

La Selección Mexicana tendrá ahora dos compromisos más para continuar con este proceso. El próximo sábado enfrentará a Estados Unidos en Glendale y posteriormente cerrará la Fecha FIFA ante Chile.

Temas Relacionados

Álvaro FidalgoRafael MárquezSelección MexicanaMéxico vs PerúMéxico vs Colombiamexico-noticiasmexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 30 de septiembre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 30 de septiembre

Nuevo informe de Ayotzinapa deja fuera a las Fuerzas Armadas, acusa Amnistía Internacional y exige verdad para las familias

Exigen que el Ejército entregue los más de 800 folios sobre la noche de Iguala que, hasta el momento, se ha negado a entegar

Nuevo informe de Ayotzinapa deja fuera a las Fuerzas Armadas, acusa Amnistía Internacional y exige verdad para las familias

Por qué algunos jugadores de la Selección Mexicana se quedaron entrenando hasta las 11:30 de la noche tras empatar con Perú

Con este resultado, el equipo nacional sumó su segundo empate consecutivo luego de haber empatado ante Colombia

Por qué algunos jugadores de la Selección Mexicana se quedaron entrenando hasta las 11:30 de la noche tras empatar con Perú

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 30 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 30 de septiembre

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Entérate sobre el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: EEUU sanciona a exesposo de Marina del Pilar por supuestos nexos con Los Mayos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: EEUU sanciona a exesposo de Marina del Pilar por supuestos nexos con Los Mayos

Marina del Pilar dejó de figurar como socia de empresa ligada por EEUU al Mayito Flaco 19 días antes de sanción de la OFAC

Localizan sin vida a esposo de regidora de Temascalapa, Edomex: tenía impactos de bala

Sanciones de EEUU a red de Los Mayos del Cártel de Sinaloa salpican a Jorge Hank y reviven 30 años de historia con la familia Vera

Venta de jugos, gasolineras y casas de cambio: las 25 empresas que EEUU sancionó por nexos con Los Mayos del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Potro Caballero busca frenar posible cárcel con una conciliación tras demanda de Arturo Islas: “Le mando una disculpa”

Potro Caballero busca frenar posible cárcel con una conciliación tras demanda de Arturo Islas: “Le mando una disculpa”

La GAM presenta su nuevo territorio de paz con concierto gratuito de los Askis

Shakira en vivo desde México: dónde ver el concierto de Madrid en streaming y a qué hora empieza

Carlos Trejo detalló los fenómenos paranormales que presenció dentro de La Granja VIP 2026: sombras y objetos que se mueven solos

¿Dónde quedarán las cenizas de Otto Sirgo? Su hija revela por qué su última voluntad sería complicada de cumplir

DEPORTES

Rafa Márquez quiere a Obed Vargas fuera del Atlético de Madrid: “Sería lo ideal”

Rafa Márquez quiere a Obed Vargas fuera del Atlético de Madrid: “Sería lo ideal”

Por qué algunos jugadores de la Selección Mexicana se quedaron entrenando hasta las 11:30 de la noche tras empatar con Perú

Boston Red Sox vs New York Yankees: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 2 de la Serie de Comodines desde México

Le ganan a Cruz Azul, Atlas presentaría proyecto para un nuevo estadio

México vs Perú: cómo quedó el segundo partido amistoso de la era Rafa Márquez