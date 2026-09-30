Álvaro Fidalgo confía en que México crecerá con Rafa Márquez pese a un comienzo sin victorias

(REUTERS/Raquel Cunha)

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La etapa de Rafael Márquez con la Selección Mexicana arrancó con dos igualadas ante Colombia y Perú, ambas con marcador de 1-1. Para Álvaro Fidalgo, pese a que los resultados no acompañaron al equipo, hubo momentos de buen funcionamiento que terminaron opacados por el marcador.

El mediocampista del Betis comenzó como titular frente a Perú y habló después del encuentro sobre las dificultades que encontró México para mantener el control del partido. De acuerdo con el jugador naturalizado, el equipo comenzó con una propuesta clara, pero perdió intensidad conforme avanzaron los minutos.

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“La primera parte empezamos los primeros minutos bien, construyendo desde atrás con paciencia; es verdad que ellos fueron creciendo un poco en el partido, empezamos a perder duelos (...) Llegó el gol de ellos y se posicionaron bien en el campo, fue difícil encontrar esos espacios y tuvimos aún varias oportunidades de gol, a mí me sacan una falta con el hombro”, explicó en zona mixta.

Fidalgo destaca el reto de jugar bajo las órdenes de Márquez

(REUTERS/Raquel Cunha)

Una de las principales dificultades para México en estos primeros partidos es el poco tiempo de trabajo entre los futbolistas y el nuevo cuerpo técnico. Fidalgo reconoció que varios jugadores están compartiendo cancha por primera vez, pero señaló que eso no puede convertirse en un argumento para no responder dentro del terreno de juego.

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El futbolista, quien conquistó tres títulos con América durante su etapa en la Liga MX, reveló que Márquez fue claro con el grupo antes del partido ante Perú.

“Once jugadores que están por primera vez jugando juntos es parte de estos partidos, es parte del proceso, Rafa nos lo dijo antes del partido, que no hay tiempo de adaptación. Hay que salir y rendir; para eso sirven estos partidos, para seguir creciendo y sumando minutos”.

El mediocampista confía en el crecimiento del Tricolor

(REUTERS/Amanda Perobelli)

Para Fidalgo, los dos empates no reflejan por completo lo que México mostró durante algunos momentos de los encuentros. El jugador destacó que el equipo tuvo pasajes en los que generó buenas sensaciones y consideró que existe margen para mejorar conforme avance el proceso.

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“En los dos partidos creo que la versión que el equipo da para quedarse con buenas sensaciones; el resultado no acompaña y al final de la primera parte y lo que fue el inicio de la segunda parte merecimos más. Se llevó el empate y Rafa nos habla mucho de las formas, es importante no solo ganar por ganar, a partir de una buena base y una buena organización vamos a crecer mucho como selección”.

La Selección Mexicana tendrá ahora dos compromisos más para continuar con este proceso. El próximo sábado enfrentará a Estados Unidos en Glendale y posteriormente cerrará la Fecha FIFA ante Chile.

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