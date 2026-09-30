Carlos Trejo detalló los fenómenos paranormales que presenció dentro de La Granja VIP 2026: sombras y objetos que se mueven solos

Tras su salida de la competencia, el "Cazafantasmas" narró dos episodios que interpretó como manifestaciones sobrenaturales durante su convivencia con otros participantes. (Captura de pantalla La Granja VIP)

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Carlos Trejo aseguró que vio una sombra desvanecerse y que un collar de Naty giró solo dentro de La Granja VIP, según relató en una entrevista posterior a su eliminación del reality de TV Azteca. El investigador paranormal, conocido como el “Cazafantasmas”, detalló dos episodios que atribuyó a fenómenos sobrenaturales durante su estancia en la competencia.

“Sí me tocó ver dos cosas muy interesantes”, relató Trejo al recordar su paso por la casa del reality. El primer episodio ocurrió cuando se disponía a entrar al baño. “A la hora de que iba a entrar al baño, ver una sombra cómo iba caminando hacia la sala, esa inconfundible, y vi, la vi perfectamente, se desvaneció”, explicó.

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El exgranjero no ofreció más detalles sobre el momento exacto ni sobre testigos adicionales de ese primer avistamiento. La descripción quedó circunscrita a ese instante puntual dentro de las instalaciones del programa.

Un collar giró solo tras la muerte del padre de Natalia, según Trejo

El investigador paranormal relató que vio una sombra desvanecerse en la sala y que un collar de su compañera giró solo, un día después de la muerte de su padre. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

El segundo episodio, contó Trejo, se vinculó con el fallecimiento del padre de su compañera Natalia Alcocer. “Es de, del fallecimiento del papá de Naty. Y me platicaba de la muerte de su papá. Entonces, de repente, una noche antes se le reventó un collar”, narró.

Al día siguiente, según su relato, Trejo se topó con una de las cuentas del collar en movimiento. “Estaba yo en los baños, cuando salgo, una de esas perlitas estaba girando ahí sola”, describió. El investigador aseguró que recogió el objeto y buscó a su compañera para confirmar el hallazgo.

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“Fui, la agarré, la puse ahí y fui y le dije: ‘Oye, Naty, ¿tú conoces estos?’”, relató Trejo. La respuesta, según su versión, confirmó el origen de la pieza. “Dice: ‘Sí, es el collar que se me reventó’”, añadió. El autor de “Cañitas” afirmó que la grabación de ese intercambio existe en los archivos de la producción del reality.

Ante el hallazgo, Trejo le atribuyó un significado ligado al padre fallecido de su compañera. “Le digo: ‘Creo que tu papá te quiere mandar algún mensaje’”, contó. La reacción de Natalia, según su relato, fue de sorpresa. “‘¿Cómo sabes?’. ‘Porque lo estoy viendo’”, respondió Trejo haber contestado.

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La regresión a Pimpinela sumó otro momento inexplicable

El exgranjero aseguró haber presenciado fenómenos inexplicables dentro de la casa, entre ellos una sombra en movimiento y un objeto que giró sin intervención humana. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Trejo mencionó un tercer episodio que no calificó como paranormal, sino como una experiencia terapéutica dentro del reality. “También otra de las cosas que valió mucho la pena fue el hacerle una regresión a Pimpi”, relató.

El ejercicio consistió en conectar a la participante con la figura materna durante la dinámica. “Si se dan cuenta en la grabación, de repente empezó a hablar como si fuera la mamá”, describió Trejo. Calificó el momento como una “situación muy, muy emotiva” dentro de la convivencia.

Carlos Trejo se convirtió en el tercer eliminado de la Granja VIP 2026

Los relatos paranormales surgieron en una entrevista posterior a la salida de Carlos Trejo del reality, ocurrida tras una gala en la que el público decidió no respaldarlo en la votación oficial. Trejo llegó a la placa de nominados después de ser designado peón de la semana, un rol que derivó en desgaste físico y fricciones con otros participantes.

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Trejo se convirtió en el tercer eliminado del reality. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

La fuerza digital de figuras como Manelyk y Bebeshita resultó decisiva en el conteo final de votos que determinó la eliminación de Trejo. Con su salida, otros cuatro nominados —Kenny, Julio Camejo, Manelyk y Bebeshita— regresaron a la competencia por el premio mayor de la segunda temporada del reality.

En esa misma entrevista, Trejo también habló sobre la convivencia con otros habitantes de la granja. Destacó el vínculo generado con Pablo Montero y con Ivonne Montero, a quien describió como “una mujer hermosa, bellísima, guerrera”. Sobre la dinámica general de la competencia, afirmó: “Creo que ahorita la que creo que pudiera ser fuerte es Manelyk”.

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