México

Salsa taquera de chile de árbol: la receta que toda taquería guarda en secreto

El aroma del chile de árbol recién tostado, mezclado con jitomate asado, anticipa el sabor de una salsa que transforma cualquier taco

Un plato con tacos de carne, cebolla y cilantro, una cuchara vertiendo salsa, un tazón con salsa roja y un cocinero con delantal rojo.
El picor gradual y el color intenso distinguen a las salsas hechas con chile seco. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El chile de árbol es uno de los ingredientes más usados en la cocina callejera mexicana por su picor intenso y su color rojo brillante.

Esta combinación de chile seco, tomate y jitomate es la base de miles de salsas que acompañan tacos en todo el país.

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A diferencia de las salsas verdes o las crudas, la salsa taquera se caracteriza por su textura espesa y su sabor concentrado, resultado de moler los chiles ya remojados junto con los tomates asados.

Cuatro recipientes transparentes de plástico llenos de salsa roja con cebolla picada en la superficie sobre una tabla de madera.
El chile de árbol es protagonista de diversas salsas de cocina popular mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es la fórmula que muchos puestos de tacos preparan a diario, en grandes cantidades, para tenerla siempre lista en la mesa.

Receta de salsa taquera de chile de árbol

La salsa taquera de chile de árbol combina dos tipos de chile seco (árbol y ancho) con jitomate y tomate verde, logrando un equilibrio entre picante, ácido y dulce.

La técnica es sencilla: se remojan y muelen los chiles junto con los tomates, y la cebolla se agrega al final sin licuar, para conservar textura y frescura en cada cucharada.

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Combinar chile ancho y chile de árbol equilibra el picante con notas más dulces. (Visuales IA)
Combinar chile ancho y chile de árbol equilibra el picante con notas más dulces. (Visuales IA)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos aproximadamente.
  • Tiempo de preparación: 15 minutos (remojo y limpieza de chiles).
  • Tiempo de cocción: 10 minutos (hervor del tomate verde y suavizado de chiles).

Ingredientes

1. 6 chiles de árbol secos, desvenados

2. 2 chiles anchos, desvenados

3. 250 gramos de tomate verde, hervido con cáscara en poca agua

4. 250 gramos de jitomate asado, pelado y sin semilla

Los chiles secos deben estar flexibles antes de molerse, señal de que están en buen estado. (Visuales IA)
Los chiles secos deben estar flexibles antes de molerse, señal de que están en buen estado. (Visuales IA)

5. 2 cucharadas de cebolla picada fina

6. 1 cucharadita de azúcar

7. 1/4 de cucharadita de jugo de limón

8. Sal gruesa al gusto

Cómo hacer salsa taquera de chile de árbol, paso a paso

1. Desvena los 6 chiles de árbol y los 2 chiles anchos. Si prefieres una salsa menos picante, retira también las semillas internas por completo.

2. Hierve el tomate verde con su cáscara en poca agua hasta que esté suave, aproximadamente 8 minutos.

3. Asa el jitomate, pélalo y retira las semillas.

4. Coloca en el molcajete o licuadora los chiles, el tomate verde, el jitomate, la sal, el azúcar y el jugo de limón.

La sal gruesa resalta mejor los sabores que la sal fina en preparaciones de molcajete. (Visuales IA)
La sal gruesa resalta mejor los sabores que la sal fina en preparaciones de molcajete. (Visuales IA)

5. Muele todo hasta obtener una salsa con textura, sin que quede completamente líquida.

6. Si usas licuadora, trabaja a velocidad baja: esto evita que la salsa quede aguada y conserva el cuerpo típico de las salsas de taquería.

7. Vacía la salsa en un recipiente o salsera.

8. Incorpora la cebolla picada fina al final, sin molerla, para que aporte textura y frescura.

Salsa taquera roja y espesa servida en un recipiente pequeño. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
Dejar reposar la salsa antes de servir permite que los sabores se asienten mejor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

9. Deja reposar 5 minutos antes de servir para que los sabores se integren.

10. Sirve acompañando tacos, quesadillas o cualquier antojito mexicano.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 10 a 12 porciones como salsa de acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 18 kcal
  • Proteínas: 1/2 gramo
  • Carbohidratos: 4 gramos
  • Grasas: 1/5 de gramo
  • Fibra: 1 gramo
  • Sodio: 90 miligramos
Salsa taquera roja y espesa servida en un recipiente pequeño. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
Al ser una salsa concentrada, basta con poca cantidad por porción de comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda la salsa en un frasco de vidrio con tapa hermética dentro del refrigerador. Se conserva en buen estado hasta por 5 días.

El rendimiento varía según el uso: acompañamiento de mesa o ingrediente para preparar otros platillos. (Visuales IA)
El rendimiento varía según el uso: acompañamiento de mesa o ingrediente para preparar otros platillos. (Visuales IA)

¿En qué platillos se puede usar esta salsa taquera de chile de árbol?

Esta salsa acompaña perfecto los tacos al pastor, de suadero o de bistec. Su picor equilibrado resalta el sabor de la carne sin opacarla.

También funciona en quesadillas, sopes y gorditas, donde aporta un toque ácido que corta la grasa del queso y la masa frita.

Vista aérea de una mesa con manteles coloridos cargada de platillos mexicanos: tacos, esquites en vasos, tamales, quesadillas azules, gorditas y varias salsas.
Su versatilidad permite usarla en distintos tipos de preparaciones tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Úsala en huevos al gusto, chilaquiles o burritos para un desayuno con carácter. Su textura espesa evita que la tortilla se humedezca demasiado rápido.

Además, es ideal para botanas simples: papas fritas, tostadas de tinga o chicharrón preparado. Basta una cucharada para transformar cualquier antojito casero.

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