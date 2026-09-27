Charly González, delantero paraguayo, confiesa su sueño de volver a Pumas: “En un club gigante, fui muy feliz” ( EFE/José Méndez)

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El presente de Pumas atraviesa por un momento de crisis ante la ausencia de referentes en la delantera que conviertan en goles, ante esta situación, Carlos Cocoliso González alzó la mano para volver al conjunto del Pedregal. El delantero paraguayo, actualmente en la Liga de Ecuador, dejó claro durante una visita a Ciudad Universitaria que la idea de regresar al Club Universidad Nacional sigue presente, y que incluso piensa en el mercado de diciembre como una ventana en la que podrían moverse las cosas.

El posible regreso a Pumas volvió a aparecer en el discurso de Carlos González. el ex atacante auriazul habló también del peso que Pumas mantiene en su carrera. Para él, su paso por el equipo de la UNAM marcó un antes y un después, tanto por la consolidación que logró como futbolista como por el respaldo que recibió de la afición.

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En ese mismo recorrido, recordó que también aconsejó a otros jugadores aceptar la oportunidad de llegar al Pedregal. Fue por ello que el Cocoliso González aceptó abiertamente sus deseos de jugar otra vez en la Liga MX pero con los Pumas de Esteban Solari.

Charly González reconoce que quiere volver a Pumas

El paraguayo González festeja con sus compañeros la primera anotación del encuentro (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

El paraguayo no escondió su intención de vestir otra vez la camiseta universitaria. “En muchos mercados siempre ha existido esa posibilidad, siempre lo he tenido en cuenta. Siempre pasan muchas cosas que a veces, cuando los planetas se alinean, seguramente es mucho más fácil que suceda, porque el deseo mío siempre es volver al lugar donde algún día fui muy feliz”, compartió en un breve encuentro con la prensa.

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El atacante abrió incluso la puerta a un eventual retorno a partir de diciembre para arrancar 2027 con el conjunto auriazul. Por ahora, el escenario se mantiene como un deseo personal y no como una negociación confirmada.

“Creo que en diciembre pueden pasar muchas cosas, así que seguramente, si está la posibilidad de volver, sería el principal deseo mío, de querer volver”.

Ese interés también se entiende por lo que vivió en su etapa con Pumas. El paraguayo fue uno de los referentes ofensivos del plantel y tuvo un papel relevante en el camino hacia la Final del Guardianes 2020 frente a León.

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Carlos González considera a Pumas el club más especial de su carrera

Gustavo Cabral (d) de Pachuca disputa el balón con Carlos González (i) de Pumas. EFE/ David Martínez Pelcastre/Archivo

Durante su paso por Pumas, González explicó que el club ocupa un lugar distinto dentro de toda su trayectoria. El delantero sostuvo que fue ahí donde encontró impulso para afirmarse como futbolista y mostrar sus condiciones dentro de la cancha.

“Para mí siempre Pumas va a ser el club más especial de mi carrera, porque significó en todos los sentidos un impulso para poder también consolidarme como futbolista, demostrar mis cualidades y mis condiciones”.

El paraguayo también contó que sigue de cerca al equipo a pesar de que hoy compite fuera de México. Dijo que observa sus partidos y que estuvo pendiente de la Final del Clausura 2026, con la sensación de que el título sigue cerca para el conjunto universitario.

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“Siempre estoy presente, siempre estoy mirándolo, observándolo. Lo han hecho bastante bien, pero está pendiente que todavía no se puede lograr ese tan ansiado título que siempre está cerca”.

Antes de que Keylor Navas y Luciano Herrera se incorporaran, el delantero les habló de la dimensión del club y les recomendó aceptar la oportunidad (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Además de hablar de su historia con el cuadro universitario, González reveló que participó de otra forma en el entorno reciente del equipo. Antes de que Keylor Navas y Luciano Herrera se incorporaran, el delantero les habló de la dimensión del club y les recomendó aceptar la oportunidad.

De acuerdo con su relato, el mensaje fue directo y buscó transmitirles el tamaño de la institución y lo que representa jugar en Ciudad Universitaria.

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“Yo les dije: no la piensen, no se van a arrepentir, es un club gigante, enorme, que se van a dar cuenta partido a partido”.

Su visita a Ciudad Universitaria volvió a conectar ese pasado con una posibilidad que, al menos de su lado, sigue abierta. La directiva tendría la última palabra, pero el delantero dejó dicho que Pumas sigue siendo el lugar al que le gustaría volver.