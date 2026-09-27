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My Hero Academia en concierto en México: venta de boletos, fechas y precios del World Tour en el Pepsi Center

La gira mundial por el décimo aniversario del anime tendrá una sola fecha en la Ciudad de México en el 2027

My Hero Academia en concierto en México: precio de boletos, fechas y preventa del World Tour en el Pepsi Center
My Hero Academia en concierto en México: precio de boletos, fechas y preventa del World Tour en el Pepsi Center
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El concierto My Hero Academia in Concert llega a México el 6 de febrero de 2027 en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, dentro de la gira mundial que celebra los 10 años del anime.

La presentación forma parte de un recorrido internacional que combina la música original de la serie con elementos visuales del anime. El horario del evento aún no está confirmado, aunque Level-Up reporta un inicio previsto a las 11:00 horas.

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¿Cuánto cuestan los boletos para My Hero Academia in Concert en México?

Los precios de los boletos para el concierto en el Pepsi Center WTC para el concierto de My Hero Academia van desde los 900 hasta los 2,500 pesos, dependiendo la zona del recinto.

My Hero Academia

Las entradas salen a la venta general el 30 de septiembre a través de Ticketmaster.

No habrá preventa exclusiva para el show en la CDMX

Para el concierto de My Hero Academia en México no habrá una preventa bancaria o de socios para este. La venta arranca directamente en modalidad general el 30 de septiembre de 2026, con acceso simultáneo para todo el público a través del sitio y la aplicación de Ticketmaster, así como en taquilla física del recinto.

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La compra puede realizarse en efectivo o con cualquier tarjeta bancaria, sin restricción de banco emisor, lo que abre el acceso a la totalidad de los interesados desde el primer minuto de venta.

My Hero Academia (TOHO Animation)
My Hero Academia (TOHO Animation)

¿Dónde está el Pepsi Center CDMX?

El concierto se realiza en el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota sin número, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez. El recinto forma parte del corredor de espectáculos del World Trade Center capitalino y ha albergado presentaciones de artistas internacionales y eventos de gran formato.

La fecha del 6 de febrero de 2027 como el único show programado en el país hasta el momento, sin fechas adicionales anunciadas en otras ciudades mexicanas.

¿Cuántas personas le caben al Pepsi Center WTC?

El Pepsi Center WTC tiene una capacidad máxima de 8,000 personas en configuración de concierto, según el propio recinto.

Pepsi Center WTC (Facebook)
Pepsi Center WTC (Facebook)

La cifra varía según el formato del evento: en modalidad auditorio recibe hasta 3,342 personas, en formato mixto para espectáculos va de 3,478 a 7,500 personas, y en configuración de concierto llega hasta 6,486 a 8,000 personas.

Los boletos van de 900 a 2,500 pesos según la zona

El rango de precios reportado por Heraldo de México y Level-Up coincide en un piso de 900 pesos y un techo de 2,500 pesos, dependiendo de la ubicación dentro del Pepsi Center. No se han detallado aún las zonas específicas ni un mapa de asientos con el desglose completo por sector.

Tampoco se confirma si existirán paquetes con acceso a zonas VIP o experiencias adicionales, un dato que suele anunciarse más cerca de la fecha de venta en giras de este tipo.

My Hero Academia
(Toho)

Se desconoce si habrá mercancía oficial o artistas invitados

Hasta el momento, no se ha confirmado la venta de mercancía oficial en el recinto ni la participación de algún artista japonés invitado durante la función en la Ciudad de México.

“Llevar esta música al escenario transforma la manera en que el público conecta con la serie. Las composiciones de Hayashi no solo acompañan la acción: impulsan la emoción e intensifican cada momento a lo largo de la presentación”, señala Floris Douwes, productor y director general de GEA Live.

La fecha mexicana se integra a un calendario internacional del World Tour que ha recorrido distintas ciudades como parte de la celebración de la primera década del anime, basado en el manga de Kohei Horikoshi.

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