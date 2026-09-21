Cómo conservar las cebollas frescas por más tiempo para evitar que se ablanden, les salga moho y se desperdicien

Las cebollas bien conservadas pueden durar semanas sin refrigeración si se guardan en un espacio seco y ventilado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guardar bien las cebollas en casa evita que se ablanden, les salga moho o se echen a perder antes de tiempo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda algo simple: la cebolla entera no necesita refrigerador. Basta un espacio seco y ventilado de la cocina para que dure semanas en buen estado.

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Para quien compra de más o quiere guardar cebolla por varios meses, congelarla pelada y picada también es una opción sencilla y segura que cualquier persona puede aplicar en casa sin equipo especial.

Un manejo correcto en casa evita que la cebolla se ablande o desarrolle moho antes de tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en elegirlas bien desde el supermercado, guardarlas en el lugar correcto y separarlas de otros alimentos que aceleran su descomposición.

Paso 1: elige bien la cebolla desde el supermercado

Antes de pensar en cómo guardarla, revisa que la cebolla esté en buen estado desde que la compras. Profeco recomienda elegir las que se sientan duras y firmes al apretarlas con la mano, con la cáscara seca y crujiente.

Observa el cuello de la cebolla, la parte superior donde estaban las hojas. Si es corto y firme, la cebolla está en buen estado. Si es largo y suave, significa que ya empezó a brotar por dentro y se va a echar a perder más rápido.

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Una cebolla firme y con cáscara crujiente es señal de que está en buen estado para su compra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descarta las que tengan manchas oscuras, partes húmedas o la cáscara despegada. Esos son los primeros signos de que la cebolla ya empezó a descomponerse, aunque por fuera se vea comestible.

Paso 2: busca el lugar correcto en tu casa

El mejor sitio para guardar cebollas enteras es un espacio seco, oscuro y con circulación de aire. Puede ser una alacena, un cajón de la cocina lejos de la estufa, o una canasta abierta sobre la barra.

La Extensión de la Universidad Estatal de Michigan señala que la temperatura ideal está entre 2 y 13 grados centígrados, algo similar a un cuarto fresco de la casa. No necesitas un refrigerador ni un cuarto especial, solo un lugar que no reciba luz solar directa ni calor.

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Una alacena o barra seca y ventilada es suficiente para conservar cebollas enteras sin necesidad de refrigerador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evita guardar las cebollas cerca de la estufa, el horno o cualquier fuente de calor. El calor acelera la pérdida de humedad de la cebolla y hace que se arrugue o se ablande antes de tiempo.

Un cajón bajo el fregadero tampoco es buena idea. La humedad de las tuberías puede filtrarse y afectar a las cebollas guardadas ahí, aunque el espacio parezca fresco.

Los espacios cercanos a tuberías, como debajo del fregadero, retienen humedad que afecta la conservación de la cebolla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 3: nunca uses bolsas de plástico cerradas

Este es uno de los errores más comunes en casa. Meter las cebollas en una bolsa de plástico y cerrarla parece práctico, pero en realidad atrapa la humedad que la cebolla libera de forma natural.

Esa humedad atrapada es la causa principal del moho. La Extensión de la Universidad de California recomienda usar canastas de mimbre, bolsas de malla o redes abiertas, donde el aire pueda circular libremente alrededor de cada cebolla.

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Las bolsas de plástico cerradas atrapan la humedad natural de la cebolla y favorecen la aparición de moho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco laves las cebollas antes de guardarlas. La cáscara exterior es una capa protectora natural: si se moja, pierde esa protección y la cebolla se descompone más rápido.

Paso 4: sepáralas de las papas y otras verduras

Un error frecuente en la cocina es guardar cebollas y papas en la misma canasta. Las papas liberan humedad y un gas llamado etileno, y ambas cosas hacen que la cebolla se ablande y se pudra antes.

Las papas liberan humedad y gas etileno, dos factores que aceleran el deterioro de la cebolla si se guardan juntas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo mismo pasa si guardas la cebolla cerca de manzanas o plátanos, frutas que también liberan etileno. La solución es simple: usa una canasta o espacio distinto para la cebolla, separado de estos alimentos.

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Paso 5: revisa tus cebollas cada pocos días

Aunque las guardes bien, conviene revisarlas cada tres o cuatro días. Una sola cebolla con moho o una parte blanda puede contaminar a las demás si están juntas en el mismo recipiente.

Una sola cebolla dañada puede contaminar al resto si permanecen juntas en el mismo recipiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si encuentras una cebolla dañada, sácala de inmediato del resto. Las que sigan firmes y sin manchas puedes seguir usándolas sin problema.

Qué hacer con la cebolla ya cortada

Si solo usaste la mitad de una cebolla, el resto necesita otro tratamiento. La Profeco recomienda cubrir la parte cortada con plástico film y guardarla así, sin necesidad de meterla en un recipiente completo.

Cubrir la parte cortada de la cebolla con plástico film retrasa la oxidación de la superficie expuesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (EUFIC), sugiere un paso extra para mayor seguridad: colocar la cebolla ya envuelta dentro de un recipiente con tapa y meterla al refrigerador, a una temperatura de 4 grados centígrados o menos. De esta forma se conserva en buen estado hasta por una semana.

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Cómo congelar cebolla para que dure meses

Si compraste cebolla de más y no la vas a usar pronto, congelarla es una opción práctica. La Extensión de la Universidad de California explica que puedes picarla o cortarla en rodajas y congelarla directamente, sin necesidad de cocinarla antes.

La cebolla picada se puede congelar directamente sin necesidad de cocinarla o blanquearla antes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coloca la cebolla picada en una bolsa o recipiente para congelador, saca el aire lo más posible y guárdala.

Así se mantiene en buen estado por varios meses, aunque su textura cambia y ya no sirve para comer cruda: es ideal para guisos, sopas y salsas cocidas.

Propiedades y usos comunes de la cebolla en casa

Según la Universidad Complutense de Madrid, este alimento está compuesto en un 90% por agua y aporta entre 20 y 40 calorías por cada 100 gramos, lo que la convierte en un ingrediente ligero para el día a día.

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La cebolla también contiene fibra soluble, potasio, vitamina C y vitaminas del grupo B como el ácido fólico.

Al cortar la cebolla, sus células liberan una sustancia que reacciona con el aire y forma un gas irritante. (YouTube/@Infobae)

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) señala que su compuesto más estudiado es la quercetina, un flavonoide con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias presente en mayor cantidad en la cebolla morada.

En la cocina mexicana, la cebolla es un ingrediente base para sofritos, guisos, salsas y caldos. Se usa cruda en pico de gallo y ensaladas, asada como acompañamiento de carnes, o caramelizada para dar dulzor a otros platillos.

Sofreír la cebolla en aceite antes de los demás ingredientes libera sus azúcares naturales y suaviza su sabor intenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su versatilidad también explica por qué es de los productos que más se repiten en la alacena de cualquier casa.

Guardarla correctamente, entera o cortada, asegura que esté disponible y en buen estado cuando se necesite para cualquiera de estos usos en la cocina diaria.

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