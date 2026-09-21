Cómo conservar las cebollas frescas por más tiempo para evitar que se ablanden, les salga moho y se desperdicien

Guardar bien las cebollas en casa evita que se ablanden, les salga moho o se echen a perder antes de tiempo.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda algo simple: la cebolla entera no necesita refrigerador. Basta un espacio seco y ventilado de la cocina para que dure semanas en buen estado.
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Para quien compra de más o quiere guardar cebolla por varios meses, congelarla pelada y picada también es una opción sencilla y segura que cualquier persona puede aplicar en casa sin equipo especial.
La clave está en elegirlas bien desde el supermercado, guardarlas en el lugar correcto y separarlas de otros alimentos que aceleran su descomposición.
Paso 1: elige bien la cebolla desde el supermercado
Antes de pensar en cómo guardarla, revisa que la cebolla esté en buen estado desde que la compras. Profeco recomienda elegir las que se sientan duras y firmes al apretarlas con la mano, con la cáscara seca y crujiente.
Observa el cuello de la cebolla, la parte superior donde estaban las hojas. Si es corto y firme, la cebolla está en buen estado. Si es largo y suave, significa que ya empezó a brotar por dentro y se va a echar a perder más rápido.
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Descarta las que tengan manchas oscuras, partes húmedas o la cáscara despegada. Esos son los primeros signos de que la cebolla ya empezó a descomponerse, aunque por fuera se vea comestible.
Paso 2: busca el lugar correcto en tu casa
El mejor sitio para guardar cebollas enteras es un espacio seco, oscuro y con circulación de aire. Puede ser una alacena, un cajón de la cocina lejos de la estufa, o una canasta abierta sobre la barra.
La Extensión de la Universidad Estatal de Michigan señala que la temperatura ideal está entre 2 y 13 grados centígrados, algo similar a un cuarto fresco de la casa. No necesitas un refrigerador ni un cuarto especial, solo un lugar que no reciba luz solar directa ni calor.
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Evita guardar las cebollas cerca de la estufa, el horno o cualquier fuente de calor. El calor acelera la pérdida de humedad de la cebolla y hace que se arrugue o se ablande antes de tiempo.
Un cajón bajo el fregadero tampoco es buena idea. La humedad de las tuberías puede filtrarse y afectar a las cebollas guardadas ahí, aunque el espacio parezca fresco.
Paso 3: nunca uses bolsas de plástico cerradas
Este es uno de los errores más comunes en casa. Meter las cebollas en una bolsa de plástico y cerrarla parece práctico, pero en realidad atrapa la humedad que la cebolla libera de forma natural.
Esa humedad atrapada es la causa principal del moho. La Extensión de la Universidad de California recomienda usar canastas de mimbre, bolsas de malla o redes abiertas, donde el aire pueda circular libremente alrededor de cada cebolla.
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Tampoco laves las cebollas antes de guardarlas. La cáscara exterior es una capa protectora natural: si se moja, pierde esa protección y la cebolla se descompone más rápido.
Paso 4: sepáralas de las papas y otras verduras
Un error frecuente en la cocina es guardar cebollas y papas en la misma canasta. Las papas liberan humedad y un gas llamado etileno, y ambas cosas hacen que la cebolla se ablande y se pudra antes.
Lo mismo pasa si guardas la cebolla cerca de manzanas o plátanos, frutas que también liberan etileno. La solución es simple: usa una canasta o espacio distinto para la cebolla, separado de estos alimentos.
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Paso 5: revisa tus cebollas cada pocos días
Aunque las guardes bien, conviene revisarlas cada tres o cuatro días. Una sola cebolla con moho o una parte blanda puede contaminar a las demás si están juntas en el mismo recipiente.
Si encuentras una cebolla dañada, sácala de inmediato del resto. Las que sigan firmes y sin manchas puedes seguir usándolas sin problema.
Qué hacer con la cebolla ya cortada
Si solo usaste la mitad de una cebolla, el resto necesita otro tratamiento. La Profeco recomienda cubrir la parte cortada con plástico film y guardarla así, sin necesidad de meterla en un recipiente completo.
El Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (EUFIC), sugiere un paso extra para mayor seguridad: colocar la cebolla ya envuelta dentro de un recipiente con tapa y meterla al refrigerador, a una temperatura de 4 grados centígrados o menos. De esta forma se conserva en buen estado hasta por una semana.
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Cómo congelar cebolla para que dure meses
Si compraste cebolla de más y no la vas a usar pronto, congelarla es una opción práctica. La Extensión de la Universidad de California explica que puedes picarla o cortarla en rodajas y congelarla directamente, sin necesidad de cocinarla antes.
Coloca la cebolla picada en una bolsa o recipiente para congelador, saca el aire lo más posible y guárdala.
Así se mantiene en buen estado por varios meses, aunque su textura cambia y ya no sirve para comer cruda: es ideal para guisos, sopas y salsas cocidas.
Propiedades y usos comunes de la cebolla en casa
Según la Universidad Complutense de Madrid, este alimento está compuesto en un 90% por agua y aporta entre 20 y 40 calorías por cada 100 gramos, lo que la convierte en un ingrediente ligero para el día a día.
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La cebolla también contiene fibra soluble, potasio, vitamina C y vitaminas del grupo B como el ácido fólico.
Al cortar la cebolla, sus células liberan una sustancia que reacciona con el aire y forma un gas irritante. (YouTube/@Infobae)
El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) señala que su compuesto más estudiado es la quercetina, un flavonoide con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias presente en mayor cantidad en la cebolla morada.
En la cocina mexicana, la cebolla es un ingrediente base para sofritos, guisos, salsas y caldos. Se usa cruda en pico de gallo y ensaladas, asada como acompañamiento de carnes, o caramelizada para dar dulzor a otros platillos.
Su versatilidad también explica por qué es de los productos que más se repiten en la alacena de cualquier casa.
Guardarla correctamente, entera o cortada, asegura que esté disponible y en buen estado cuando se necesite para cualquiera de estos usos en la cocina diaria.
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