Isaac del Toro busca el podio en el Mundial de Ciclismo: sigue el MINUTO a MINUTO de la competencia del mexicano EN VIVO

A lo largo de toda la historia, México nunca ha tenido un medallista mundial en ciclismo, por lo que el Torito buscará hacer historia en Canadá. (Tirreno-Adriático)

Isaac del Toro busca hacer historia este domingo en el Campeonato Mundial de Ciclismo en la prueba de ruta en Montreal, donde intentará conseguir la primera medalla en la historia para México en un Mundial de Ruta.

Además, el oriundo de Ensenada estará acompañado por sus compatriotas: Edgar Cadena, Ulises Castillo, José Escarcega, Eder Frayre y Carlos García.