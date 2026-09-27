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Isaac del Toro busca el podio en el Mundial de Ciclismo: sigue el MINUTO a MINUTO de la competencia del mexicano EN VIVO

A lo largo de toda la historia, México nunca ha tenido un medallista mundial en ciclismo, por lo que el Torito buscará hacer historia en Canadá

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El mexicano utilizó el sprint para poder pasar al favorito Giulio Pellizzari.
A lo largo de toda la historia, México nunca ha tenido un medallista mundial en ciclismo, por lo que el Torito buscará hacer historia en Canadá. (Tirreno-Adriático)

Isaac del Toro busca hacer historia este domingo en el Campeonato Mundial de Ciclismo en la prueba de ruta en Montreal, donde intentará conseguir la primera medalla en la historia para México en un Mundial de Ruta.

Además, el oriundo de Ensenada estará acompañado por sus compatriotas: Edgar Cadena, Ulises Castillo, José Escarcega, Eder Frayre y Carlos García.

En pocas líneas:

14:00 hsHoy

Cuáles son las competencias en las que competirá Isaac del Toro después del Mundial de Ciclismo

(Eric Bolte-Imagn Images)
(Eric Bolte-Imagn Images)

Además de su participación en el Mundial de Ciclismo, la única competencia confirmada en la que estará presente Isaac del Toro es la I Lombardia 2026, la cual se correrá el 10 de octubre.

Por su parte, queda ver si participará en las pruebas restantes del calendario como: Giro Dell´ Emilia, Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi y Gran Piemonte.

13:57 hsHoy

Cómo le ha ido a los demás mexicanos en el Mundial de Ciclismo

Desde el domingo pasado cuando Isaac del Toro terminó en la sexta posición de la prueba contrarreloj, han sido días de intensa actividad en Montreal con competencias en las distintas categorías (junior, sub 23, contrarreloj y élite femenina), donde México ha tenido algunos resultados históricos como la del equipo mixto que se convirtió en el primer país latinoamericano en competir dentro de un mundial o Nabyenka Barreño que hasta la última vuelta en la competencia iba liderando su prueba.

México hace historia al ser el primer país latinoamericano en correr una prueba de relevos mixtos dentro de un Campeonato Mundial de Ciclismo

Pese a no ser favoritos para luchar por los primeros puestos, los mexicanos cumplieron con una buena actuación en lo que fue una participación histórica

Pese a no ser favoritos para luchar por los primeros puestos, los mexicanos cumplieron con una buena actuación en lo que fue una participación histórica. (REUTERS/Michael Steele)
Pese a no ser favoritos para luchar por los primeros puestos, los mexicanos cumplieron con una buena actuación en lo que fue una participación histórica. (REUTERS/Michael Steele)

México hizo historia en el Campeonato Mundial de Ciclismo al convertirse en el primer país de Latinoamérica en competir en la prueba de relevos mixtos.

Leer la nota completa
13:53 hsHoy

México trabaja para Isaac del Toro

El equipo mexicano hasta el momento se mantiene junto con el pelotón sin despegarse de Isaac del Toro con el objetivo claro de ayudarle a subir al podio.

Hasta el momento, las posiciones no se han dado a conocer, pero aquí te actualizaremos en cuanto se sepa en qué lugar va Isaac del Toro.

13:10 hsHoy

Comienza la carrera para Isaac del Toro

La prueba élite masculina en el Campeonato Mundial de Ciclismo ya comenzó en Montreal, Canadá, con Isaac del Toro entre los principales candidatos para quedarse con el maillot arcoíris, donde sus rivales más fuertes serán: Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel, Paul Seixas y Wout van Aert.

13:02 hsHoy

Horario de la competencia

La prueba de ruta donde Isaac del Toro buscará el podio mundial comienza este domingo a las 7:00 horas y la hora de llegada hasta estipulada para la 13:30 de la tarde.

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