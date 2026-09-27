México

Festival de Hadas y Duendes vuelve al Desierto de los Leones: fechas y cómo comprar boletos

Combates de caballeros, bailes de princesas, danza árabe y música de gaitas formarán parte del Festival de Hadas y Duendes

Personas vestidas de hadas y caballeros recorren puestos de artesanías frente a un escenario donde dos luchadores con armadura combaten.
El Exconvento del Desierto de los Leones en Ciudad de México alberga un festival medieval con combates escénicos, artesanías y asistentes caracterizados como personajes de fantasía. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Festival Medieval Internacional de Hadas y Duendes volverá al Exconvento del Desierto de los Leones el domingo 4 de octubre de 2026, desde las 10:00 horas, con una jornada de fantasía medieval organizada por Kamelot El Castillo del Rey.

La novena edición reunirá personajes, combates, danzas, música, actividades esotéricas, gastronomía y un mercadillo para el público familiar.

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La celebración se realizará durante un solo día en uno de los recintos históricos rodeados de bosque de la Ciudad de México. La propuesta busca que las y los asistentes recorran un escenario inspirado en relatos de hadas, duendes, princesas, caballeros y guerreras.

El encuentro transformará los senderos y las áreas del antiguo convento en un reino imaginario. La arquitectura del lugar y el entorno natural formarán parte de la experiencia prevista para quienes acudan con o sin vestuario alusivo.

El Exconvento del Desierto de los Leones será escenario de la novena edición

La edición de 2026 marcará el regreso del Festival Medieval Internacional de Hadas y Duendes a este espacio del Desierto de los Leones.

La programación incluirá espectáculos y actividades distribuidas en distintos puntos del recinto. El público podrá encontrar personajes de fantasía durante el recorrido y participar de propuestas vinculadas con la estética medieval.

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Los combates de caballeros y guerreras estarán entre los atractivos anunciados. También habrá danza árabe, bailes de princesas y música de gaitas.

La propuesta reunirá actividades para quienes buscan una salida familiar y para las personas interesadas en la indumentaria, los relatos y las expresiones artísticas relacionadas con el universo medieval.

El ambiente boscoso y las construcciones del exconvento acompañarán las representaciones y los recorridos. La elección del lugar permitirá que los asistentes transiten por zonas donde la ambientación del festival se integrará con el espacio histórico.

Personas con túnicas y armaduras medievales sostienen bastones de madera en una explanada rodeada de árboles y espectadores
Los combates de caballeros y guerreras estarán entre los atractivos anunciados. (FB: KAMELOT El Castillo del Rey)

Las hadas, los duendes y las prácticas esotéricas formarán parte del recorrido

Las hadas y los duendes tendrán un lugar central dentro de la jornada. Los organizadores prevén espacios temáticos y personajes inspirados en historias relacionadas con la naturaleza, la fantasía y el misterio.

La oferta también incorporará propuestas para el público interesado en prácticas espirituales y esotéricas. Entre ellas figuran las lecturas de tarot y runas, las limpias y la terapia con ángeles.

La variedad de opciones permitirá que cada visitante organice su recorrido según sus intereses. Algunas personas podrán centrarse en las funciones y presentaciones, mientras que otras podrán recorrer el mercadillo o participar de las actividades temáticas.

El festival también contempla la asistencia con atuendo inspirado en la época. Quienes deseen sumarse a la ambientación podrán utilizar vestimenta medieval o accesorios vinculados con los personajes fantásticos del encuentro.

La recomendación para el público es llevar chamarra, ya que el Desierto de los Leones suele registrar bajas temperaturas. El clima del lugar debe considerarse al planear una visita que puede extenderse durante varias horas.

El mercadillo reunirá artesanías, libros, accesorios y alimentos

El Festival Medieval Internacional de Hadas y Duendes contará con puestos de venta de productos artesanales y temáticos. Entre la oferta se incluirán libros de literatura épica, trajes, joyería, accesorios y juguetes.

Las personas asistentes también encontrarán opciones gastronómicas. La presencia de alimentos y bebidas permitirá que el público permanezca más tiempo en el recinto mientras recorre las distintas áreas de la celebración.

El mercado formará parte de la experiencia general y se sumará a la programación artística. La posibilidad de adquirir indumentaria y objetos relacionados con la temática medieval ampliará las alternativas disponibles durante el evento.

Un pergamino con texto informativo sobre un festival rodeado por pequeños duendes en un bosque con hongos rojos
Cartel promocional de la novena edición del Festival Medieval Internacional de Hadas y Duendes para el 4 de octubre de 2026 en el Exconvento del Desierto de los Leones. (FB: KAMELOT El Castillo del Rey)

Los boletos ya están disponibles para su compra en línea

Las entradas ya están disponibles en el portal oficial de Kamelot El Castillo del Rey y a través de las plataformas Passline y Boletia. El costo por boleto va de $200 a $300 pesos mexicanos.

El ingreso será gratuito para menores de 10 años.

También habrá una tarifa especial para personas adultas mayores y personas con discapacidad mediante Boletia.

Para obtener más información sobre el evento, se recomienda consultar los canales oficiales del festival.

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