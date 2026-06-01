Así puedes preparar la receta original de burritos norteños

Los burritos son el sabor viajero del norte de México, una comida rápida que se adapta a cualquier ocasión. Su origen se asocia a los trabajadores fronterizos y viajeros, quienes necesitaban un alimento fácil de transportar y comer en movimiento.
En el norte de México, los burritos se han convertido en un clásico de la cocina cotidiana y de carretera. Se pueden rellenar de carne seca, frijoles, guisos o lo que tengas a la mano. Una tortilla de harina, un buen relleno y listo: el burrito es sinónimo de practicidad y sabor.
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Receta de burritos de carne seca
El burrito es un antojito hecho con tortilla de harina rellena principalmente de carne seca (machaca) guisada con jitomate y chile. La técnica base consiste en sofreír los ingredientes, rellenar la tortilla y enrollarla de manera apretada para formar el característico cilindro.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 400 g de carne de machaca (carne seca deshebrada)
- 4 tomates rojos
- 1/4 de cebolla
- 2 chiles serranos
- 1 rama de cilantro
- 1/4 de taza de agua
- 1 cucharada de aceite
- 5 tortillas de harina grandes
- Sal al gusto
Cómo hacer burritos de carne seca, paso a paso
- Licua los tomates, la cebolla, los chiles serranos, el cilantro y el agua hasta obtener una salsa homogénea.
- Calienta el aceite en una cazuela y vierte la salsa; sazona con sal y cocina hasta que espese ligeramente.
- Agrega la carne de machaca deshebrada a la salsa y cocina a fuego medio, removiendo hasta que el guiso quede ligeramente seco.
- Calienta las tortillas de harina en un comal para que sean flexibles y no se rompan al enrollarlas.
- Coloca una porción del guiso de carne seca en cada tortilla, enrolla apretando para formar los burritos.
- Sirve los burritos acompañados de frijoles negros enteros o refritos.
- Consejo: No sobrecargues el relleno, así evitarás que se desborden al enrollar. Disfruta calientes.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 5 burritos grandes (5 porciones).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 400 kcal
- Proteínas: 22 g
- Grasas: 10 g
- Carbohidratos: 55 g
- Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los burritos preparados pueden conservarse en refrigeración por hasta 2 días, bien envueltos en papel aluminio o plástico. Calienta en sartén o microondas antes de consumir.
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