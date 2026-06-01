México

Así puedes preparar la receta original de burritos norteños

Este delicioso platillo de carne seca puede ser un antojo o un almuerzo

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Dos burritos vegetarianos cortados por la mitad en un plato de cerámica, mostrando arroz, frijoles negros, maíz y pimientos. Hay limas, pico de gallo y una bebida
(Gemini)

Los burritos son el sabor viajero del norte de México, una comida rápida que se adapta a cualquier ocasión. Su origen se asocia a los trabajadores fronterizos y viajeros, quienes necesitaban un alimento fácil de transportar y comer en movimiento.

En el norte de México, los burritos se han convertido en un clásico de la cocina cotidiana y de carretera. Se pueden rellenar de carne seca, frijoles, guisos o lo que tengas a la mano. Una tortilla de harina, un buen relleno y listo: el burrito es sinónimo de practicidad y sabor.

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Receta de burritos de carne seca

El burrito es un antojito hecho con tortilla de harina rellena principalmente de carne seca (machaca) guisada con jitomate y chile. La técnica base consiste en sofreír los ingredientes, rellenar la tortilla y enrollarla de manera apretada para formar el característico cilindro.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 400 g de carne de machaca (carne seca deshebrada)
  2. 4 tomates rojos
  3. 1/4 de cebolla
  4. 2 chiles serranos
  5. 1 rama de cilantro
  6. 1/4 de taza de agua
  7. 1 cucharada de aceite
  8. 5 tortillas de harina grandes
  9. Sal al gusto

Cómo hacer burritos de carne seca, paso a paso

  1. Licua los tomates, la cebolla, los chiles serranos, el cilantro y el agua hasta obtener una salsa homogénea.
  2. Calienta el aceite en una cazuela y vierte la salsa; sazona con sal y cocina hasta que espese ligeramente.
  3. Agrega la carne de machaca deshebrada a la salsa y cocina a fuego medio, removiendo hasta que el guiso quede ligeramente seco.
  4. Calienta las tortillas de harina en un comal para que sean flexibles y no se rompan al enrollarlas.
  5. Coloca una porción del guiso de carne seca en cada tortilla, enrolla apretando para formar los burritos.
  6. Sirve los burritos acompañados de frijoles negros enteros o refritos.
  7. Consejo: No sobrecargues el relleno, así evitarás que se desborden al enrollar. Disfruta calientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 5 burritos grandes (5 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 400 kcal
  • Proteínas: 22 g
  • Grasas: 10 g
  • Carbohidratos: 55 g
  • Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los burritos preparados pueden conservarse en refrigeración por hasta 2 días, bien envueltos en papel aluminio o plástico. Calienta en sartén o microondas antes de consumir.

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